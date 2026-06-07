Numeri bloccati, su iPhone arriva una nuova funzione: ecco come funzionerà il contatore di iOS 26.6

Fino a oggi, iPhone non segnalava mai quando si raggiungeva il limite massimo di numeri bloccabili: una volta superato, le nuove chiamate indesiderate passavano senza alcun avviso. Con iOS 26.6, compare un alert chiaro: “Hai raggiunto il numero massimo di contatti bloccati.” Questo consente agli utenti di intervenire manualmente, rimuovendo numeri esistenti per aggiungerne di nuovi.

Il limite varia in base al carrier e ad altri fattori, con soglie che si collocano generalmente tra 8.000 e 20.000 contatti. Sebbene la funzione sia utile, la sua efficacia pratica è limitata: gli spammer cambiano numero frequentemente, rendendo obsolete le liste lunghe. Per contrastare il fenomeno, in Italia l’AGCOM ha imposto filtri anti-spoofing obbligatori: i numeri fissi dal 19 agosto 2025 e quelli mobili dal 19 novembre 2025 vengono bloccati direttamente a livello di rete, prevenendo molte chiamate indesiderate prima che raggiungano il telefono.

Strumenti avanzati per bloccare le chiamate indesiderate

Oltre al contatore, iOS 26 offre strumenti più avanzati della sola lista di blocco.

Una funzione interessante, anche se non disponibile in italiano, risponde automaticamente alle chiamate con una voce sintetica che chiede il motivo della chiamata, permettendo di decidere se rispondere o ignorare. Sempre attiva è l’opzione “silenzia chiamanti sconosciuti”, che filtra numeri non presenti in rubrica o sospetti, riducendo le chiamate indesiderate senza gestire lunghe liste.

Il rilascio pubblico di iOS 26.6 è previsto nelle prossime settimane. Il nuovo contatore rappresenta un miglioramento significativo per chi gestisce molti contatti bloccati, offrendo maggiore trasparenza e controllo e rendendo più efficiente la gestione delle chiamate indesiderate