Risparmia 170€ sull'Apple iPad Pro con chip M4: promozione bomba su Amazon

Se sei alla ricerca di un dispositivo versatile, potente e dal design inconfondibile, il nuovo Apple iPad Pro con chip M4 potrebbe essere la soluzione perfetta. In questo momento, grazie a un’offerta imperdibile, è disponibile a 1.399 euro anziché 1.569 euro grazie ad uno sconto dell’11%, una proposta davvero allettante per chi desidera un prodotto al top della tecnologia.

Potenza e performance da primo della classe

Il cuore pulsante di questo iPad Pro è il chip M4, un processore all’avanguardia con CPU a 10 core e GPU ad alte prestazioni. Grazie a questa configurazione, il dispositivo offre una fluidità senza precedenti anche durante operazioni complesse come il rendering di video in 4K o l’editing fotografico professionale. E tutto questo senza sacrificare l’autonomia: puoi contare su un’intera giornata di utilizzo senza interruzioni.

Non si può parlare di iPad Pro senza menzionare il suo incredibile schermo Ultra Retina XDR da 13 pollici. Con una luminosità straordinaria, un contrasto impressionante e la tecnologia ProMotion per una fluidità impeccabile, questo display è un vero piacere per gli occhi. Le versioni con 1TB e 2TB di memoria includono anche il vetro nanotexture, che riduce i riflessi, rendendolo ideale per chi lavora in ambienti molto luminosi.

Multitasking evoluto con iPadOS e connettività al top

L’ecosistema Apple non smette mai di stupire, e l’iPadOS è il perfetto compagno per sfruttare al massimo le potenzialità di questo dispositivo. Con funzionalità come Stage Manager, puoi gestire più applicazioni contemporaneamente, ridimensionare le finestre e persino collegare monitor esterni per un’esperienza desktop completa. Abbinato alla Apple Pencil Pro e alla Magic Keyboard, l’iPad Pro si trasforma in una workstation creativa di altissimo livello.

Apple non ha trascurato il comparto fotografico: la fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo è perfetta per videochiamate di qualità, mentre quella posteriore, anch’essa da 12MP, supporta registrazioni in 4K e formato ProRes. Inoltre, lo scanner LiDAR apre le porte a esperienze di realtà aumentata ancora più immersive e precise.

Il supporto a Wi-Fi 6E e la porta Thunderbolt/USB 4 garantiscono trasferimenti dati velocissimi e una connettività senza compromessi. Non manca il sistema Face ID, che assicura uno sblocco rapido e sicuro e una protezione dei dati sempre al massimo livello.

Con il suo design sottile e leggero, le performance eccezionali e un ecosistema di accessori e funzionalità, l’iPad Pro è una scelta che non delude. Approfitta subito di questa offerta su Amazon per portarti a casa il meglio della tecnologia Apple e dare una marcia in più alla tua creatività e produttività spendendo solo 1.399 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.