Risparmia 220€ sull'Apple iPad Pro con chip M4: promozione speciale su Amazon

L’Apple iPad Pro è un dispositivo che combina potenza e versatilità a un prezzo mai visto prima. Solo 999€, con uno sconto imperdibile del 18% rispetto al prezzo originale di 1219€. Non perdere l’occasione di portare a casa uno dei migliori tablet sul mercato, disponibile su Amazon per un tempo limitato!

L’Apple iPad Pro: software e funzionalità al top

L’iPad Pro non è un semplice tablet, ma una vera e propria workstation portatile, perfetta per professionisti e appassionati di tecnologia. Al centro di questa meraviglia troviamo il potentissimo chip M4, con CPU e GPU a 10 core, che garantisce prestazioni straordinarie in ogni ambito. Che tu stia lavorando su progetti di editing video professionale, gaming di alto livello o multitasking intenso, questo dispositivo non ti deluderà mai.

Lo schermo da 11 pollici con tecnologia Ultra Retina XDR è un capolavoro di ingegneria. Grazie alla funzione ProMotion, alla gamma cromatica P3 e alla tecnologia True Tone, offre una qualità visiva eccezionale. I modelli da 1TB e 2TB, inoltre, includono il vetro nanotexture, ideale per ambienti molto luminosi.

L’esperienza software è ottimizzata al massimo grazie a iPadOS e alla funzione Stage Manager, che permette una gestione intuitiva delle finestre e il collegamento con display esterni. In questo modo, l’iPad Pro 11” si trasforma in una workstation completa, pronta a rispondere a ogni tua esigenza lavorativa o di intrattenimento.

Per completare l’esperienza, Apple offre una gamma di accessori indispensabili. La Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard trasformano l’iPad in uno strumento ideale per artisti, designer e professionisti, offrendo la precisione e la comodità di un laptop in un design compatto e leggero.

Con il supporto per Wi-Fi 6E e una porta USB-C compatibile con Thunderbolt/USB 4, i trasferimenti di dati sono incredibilmente veloci e il dispositivo è compatibile con un’ampia gamma di accessori esterni. La sicurezza è garantita dal sistema Face ID, che offre un’autenticazione rapida e sicura.

Porta a casa l’Apple iPad Pro e rivoluziona il tuo modo di lavorare e divertirti. Con uno sconto del 18%, quindi a soli 999 euro, questa è l’occasione perfetta per investire in un dispositivo che ridefinisce i confini tra tablet e computer. Non lasciarti sfuggire questa promozione esclusiva su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.