Samsung Galaxy S26, la funzione nascosta che migliora Netflix e YouTube anche in mobilità

Tra le funzioni meno visibili ma più utili del Samsung Galaxy S26 c’è uno strumento che può cambiare parecchio il modo in cui si guardano video, serie e podcast lontano da casa.

Si chiama Audio Eraser e punta a risolvere un problema molto comune quando si usa lo smartphone in mobilità: dialoghi poco chiari, rumori di fondo fastidiosi e audio non sempre facile da seguire in autobus, in treno o in ambienti affollati. Non è la classica funzione scenografica da provare una volta e poi dimenticare, perché lavora su un aspetto concreto dell’esperienza quotidiana: capire meglio quello che si sta ascoltando.

Cos’è Audio Eraser e perché ora conta di più

Samsung aveva già introdotto questa funzione in passato, ma inizialmente era legata soprattutto ai video registrati dall’utente. Con la serie Galaxy S26, invece, il salto è più interessante: Audio Eraser può intervenire anche durante la riproduzione dei contenuti, quindi mentre si guarda un film su Netflix, un video su YouTube o un clip social in un’altra app compatibile.

Il principio è semplice. Il sistema prova a riconoscere elementi come voce, rumore ambientale, musica o altri suoni di contorno, e consente di ridurre ciò che disturba per mettere più in evidenza quello che serve davvero. In molti casi non stravolge l’audio, ma lo rende più leggibile, soprattutto quando i dialoghi sono coperti da sottofondi, traffico o rumori esterni reali.

Perché può essere utile davvero fuori casa

La forza di questa funzione si capisce soprattutto in mobilità. Guardare una serie sul telefono mentre si è fuori significa spesso dover fare i conti con un ascolto meno pulito rispetto a quello che si avrebbe in salotto o con le cuffie in un ambiente silenzioso. In queste situazioni, un sistema che alleggerisce il rumore di fondo e prova a dare più spazio alla voce può fare la differenza più dei soliti miglioramenti grafici o delle funzioni AI più appariscenti.

È anche il tipo di strumento che può aiutare con contenuti diversi tra loro. Nei film può rendere i dialoghi più chiari, nei video YouTube può migliorare l’ascolto di parlato e commenti, mentre nei podcast video o nei contenuti registrati in ambienti rumorosi può diventare ancora più utile. Non è una magia che sistema ogni traccia audio perfettamente, ma è una funzione che lavora su un bisogno molto concreto.

Dove si trova e come si usa

Samsung ha scelto una strada abbastanza pratica: la funzione compare durante la riproduzione video e può essere richiamata dai controlli rapidi del telefono. Una volta aperta, mette a disposizione regolazioni per abbassare i suoni indesiderati e, quando il contenuto lo consente, aumentare la focalizzazione sulle voci.

Resta poi disponibile anche sui video personali salvati nella Galleria, dove l’utente può intervenire in modo più diretto sulle varie componenti del suono. Ed è qui che si vede meglio la logica del Galaxy S26: usare l’intelligenza artificiale non per aggiungere effetti spettacolari, ma per migliorare attività molto normali. In un mercato pieno di funzioni che promettono molto, Audio Eraser sembra una di quelle che hanno più possibilità di restare davvero in uso.