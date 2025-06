Solar Orbiter: Prime immagini del polo sud del Sole

La sonda Solar Orbiter, frutto della collaborazione tra ESA e NASA, ha compiuto un passo storico per l’umanità, catturando per la prima volta immagini dirette del polo sud del Sole. Questo straordinario risultato rappresenta un punto di svolta per l’astrofisica solare, aprendo nuove prospettive per comprendere i complessi meccanismi della nostra stella e migliorare la previsione di eventi come le tempeste solari.

Un viaggio verso l’ignoto

Lanciata nel febbraio 2020, la sonda segue un’orbita progettata per osservare le regioni polari del Sole, aree mai esplorate visivamente. Attualmente, l’inclinazione orbitale consente di catturare immagini del polo sud, ma entro il 2029 raggiungerà i 33°, garantendo una visuale ancora più dettagliata e completa delle regioni polari. Questo approccio incrementale permette di raccogliere dati progressivamente più ricchi e significativi.

Tecnologia all’avanguardia

Il successo della missione si basa su una strumentazione tecnologicamente avanzata:

PHI : Ha generato mappe magnetiche senza precedenti della regione polare sud, rivelando interazioni complesse tra polarità magnetiche opposte.

: Ha generato mappe magnetiche senza precedenti della regione polare sud, rivelando interazioni complesse tra polarità magnetiche opposte. EUI : Ha fornito immagini ultraviolette della corona solare con un livello di dettaglio mai visto prima.

: Ha fornito immagini ultraviolette della corona solare con un livello di dettaglio mai visto prima. SPICE: Ha analizzato la composizione e le temperature dei gas solari, offrendo una panoramica completa degli strati superficiali del Sole.

Un nuovo capitolo nell’astrofisica solare

I dati raccolti da Solar Orbiter sono cruciali per approfondire la comprensione delle dinamiche del campo magnetico solare e del comportamento del plasma nelle regioni polari. Queste informazioni sono fondamentali per sviluppare modelli predittivi più accurati delle tempeste solari, fenomeni che possono causare gravi interferenze nelle comunicazioni satellitari e nelle infrastrutture elettriche terrestri.

Nei prossimi anni, mentre la sonda continuerà a modificare la sua traiettoria, sarà possibile ottenere una visione sempre più dettagliata delle regioni polari del Sole. Questo progresso contribuirà significativamente a migliorare la nostra conoscenza dell’attività solare e dei suoi effetti sul Sistema Solare, segnando un capitolo fondamentale nella storia dell’esplorazione spaziale e dell’astrofisica solare.