SPID e CIE, un regalo per i cittadini: adesso non devi nemmeno firmare i documenti, abilita subito l'opzione

L’era della penna a sfera biro lasciata sul banco dell’ufficio postale o del modulo stampato solo per essere scarabocchiato e scansionato sta finalmente sbiadendo.

La rivoluzione silenziosa dell’amministrazione digitale italiana ha raggiunto un punto di maturazione che molti utenti ancora ignorano: la possibilità di utilizzare SPID e CIE (Carta d’Identità Elettronica) non solo per accedere ai servizi, ma come vere e proprie firme elettroniche con pieno valore legale.

Non si tratta di una semplice comodità estetica, ma dell’applicazione pratica dell’articolo 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Questo pilastro normativo stabilisce che l’invio di un documento previa identificazione informatica con un livello di sicurezza alto — come appunto quello garantito dai nostri sistemi di identità digitale — equivale alla firma autografa. In termini poveri, il login diventa il sigillo.

SPID e CIE: come funziona il meccanismo di firma “automatica”

Il cuore della questione risiede nella capacità di questi strumenti di garantire l’integrità del documento. Quando carichiamo un PDF su una piattaforma della Pubblica Amministrazione e confermiamo l’invio tramite l’App IO o un codice OTP, stiamo di fatto “firmando” senza dover tracciare una linea su uno schermo o su carta.

SPID di Livello 2 e 3: Permettono la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni verso i soggetti pubblici che hanno implementato la funzionalità “Firma con SPID”.

Permettono la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni verso i soggetti pubblici che hanno implementato la funzionalità “Firma con SPID”. CIE (Carta d’Identità Elettronica): Grazie al chip NFC, è considerata una Firma Elettronica Avanzata (FEA). Con l’app CieSign è possibile apporre firme digitali ai file in formato P7M (CAdES) o PDF (PAdES) direttamente dallo smartphone.

Un dettaglio curioso e spesso trascurato è che il chip della CIE, prodotto dal Poligrafico dello Stato, contiene una serie di dati biometrici — tra cui le impronte digitali — che non sono memorizzati in nessun database centrale, ma risiedono esclusivamente nel policarbonato della tessera. Questa architettura “offline” della privacy è ciò che rende la CIE intrinsecamente più sicura di molti sistemi basati esclusivamente sul cloud.

Forse dovremmo smettere di pensare al documento come a un oggetto statico da “timbrare”. L’intuizione che sta cambiando il diritto amministrativo è che la firma non risiede più nel segno grafico, ma nella traccia digitale della volontà. Se l’identità è certa e l’azione è consapevole, il supporto cartaceo diventa un feticcio del passato. In questa prospettiva, la firma digitale tramite SPID trasforma il cittadino da utente passivo a nodo attivo di una rete certificata.

Oggi è possibile attivare questa opzione per contratti di fornitura energetica, iscrizioni scolastiche e perfino per alcuni atti notarili preliminari. Abilitare queste funzioni significa abbattere i tempi morti. Molti fornitori privati stanno adottando il sistema “Firma con SPID” per snellire l’onboarding dei nuovi clienti, eliminando la necessità di inviare fotocopie di documenti d’identità che, paradossalmente, sono meno sicure di un’autenticazione digitale.

Mentre le segreterie dei piccoli comuni iniziano a digerire queste procedure, il vantaggio per il cittadino è netto: una riduzione drastica della burocrazia “fisica” e la certezza che il proprio documento non possa essere ripudiato o alterato dopo l’invio. È un’arma di semplificazione massiva che attende solo di essere impugnata con maggiore consapevolezza.