Tablet con Android 15 a poco più di 100€: applica la doppia promo su Amazon

Il Tablet TABWEE con Android 15 è un dispositivo multifunzionale che offre prestazioni da urlo, un design portatile e una serie di funzionalità avanzate, il tutto a un prezzo competitivo di 109 euro grazie ad un coupon sconto del 50% ed un ulteriore ribasso del 28% con il codice promo. Se stai cercando un compagno di lavoro, studio o intrattenimento, continua a leggere: questo tablet potrebbe essere la scelta perfetta per te.

Prestazioni che fanno la differenza

Con un processore Unisoc T606 Octa-Core, il Tablet TABWEE è progettato per gestire senza problemi le attività più impegnative. La memoria RAM di 24 GB (8 GB fisici + 16 GB virtuali) e lo spazio di archiviazione da 256 GB, espandibile fino a 2 TB, garantiscono una fluidità incredibile e tutto lo spazio necessario per i tuoi file, applicazioni e contenuti multimediali.

Il display HD da 10 pollici, certificato Widevine L1, è perfetto per ogni utilizzo: dalla visione di film in alta definizione alla lettura di documenti. Con una luminosità di 350 nits e un rapporto d’aspetto 16:10, offre immagini nitide e colori vividi. Inoltre, il sistema audio surround 3D completa l’esperienza, immergendoti in un suono avvolgente e di alta qualità.

Un assistente personale a portata di mano

Il vero punto di forza di questo tablet è l’integrazione tra il sistema operativo Android 15 e l’intelligenza artificiale Gemini AI. Grazie a questa combinazione, il dispositivo si adatta alle tue abitudini e preferenze, trasformandosi in un assistente personale che anticipa le tue esigenze. Dall’organizzazione delle attività quotidiane alla gestione dei contenuti, tutto diventa più semplice e intuitivo.

Con un peso minimo ed uno spessore di 8,3 mm, questo modello è stato progettato per essere il tuo compagno di viaggio ideale. La batteria da 5000 mAh ti consente di affrontare lunghe giornate senza preoccuparti della ricarica, mentre la garanzia di 2 anni e il supporto tecnico a vita ti offrono ulteriore tranquillità. Inoltre questo tablet include una tastiera, un mouse e una penna digitale, trasformandosi in un dispositivo completo per la produttività.

Il Tablet TABWEE rappresenta un equilibrio perfetto tra prestazioni, design e funzionalità. È ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che cercano un dispositivo versatile e affidabile. Oggi è disponibile su Amazon a soli 109 euro grazie ad un coupon sconto del 50% ed un ulteriore ribasso del 28% con il codice promo. Approfittane il prima possibile!

