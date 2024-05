Test effettuati: il nuovo iPad Pro M4 si piega ma non si spezza

Il nuovo iPad Pro M4 è da poco sul mercato, forte dell’essere il tablet Apple più sottile di sempre. Inutile dire che alcuni content creator hanno subito pensato di testarle la sua resistenza sotto sforzo, e per sotto sforzo intendiamo i temibili test di piegatura, ormai una costante dopo alcune disavventure della casa di Cupertino, ovvero il famigerato bend gate che aveva colpito a più riprese tanto gli iPhone quanto gli iPad qualche anno fa. I test di questo modello sono andati piuttosto bene: iPad Pro M4 sopporta le piegature almeno quanto il precedente modello del tablet.

Si piega e non si spezza

I test sono stati effettuati senza particolari attrezzature da laboratorio super tecnologiche, efficaci comunque per mettere sotto stress la struttura e lo schermo Oled del sottilissimo iPad Pro M4.

Zack Nelson di JerryRigEverything, come mostra l’immagine poco sopra ha piegato il tablet che ha resistito sorprendentemente bene, almeno piegandolo sui lati corti. iPad Pro M4 ha continuato a funzionare benché si alzasse una piccola porzione della protezione del display. Quando invece la forza è stata applicata sui lati lunghi, il tablet si è piegato, rompendosi internamente e smettendo, ovviamente di funzionare. Il video in calce mostra anche altre torture inflitte al tablet, tra cui fiamme vive, ricami col taglierino sul display e artistiche incisioni sulla parte posteriore.

Aaron Ho di MobileReviewsEh si è divertito invece a testare la resistenza dello schermo usando pesi da palestra di vario tipo, fino ad un massimo di 31 chilogrammi, che hanno certificato come iPad Pro M4 sia resistente tanto quanto il precedente modello di iPad Pro, se non di più. Grazie anche alla nuova copertura metallica che permette al tablet di avere una maggiore rigidità a livello strutturale.

iPad Pro M4 non è indistruttibile e non può ovviamente esserlo, ma queste prove empiriche, ma fattuali, testimoniano che può resistere ad un uso poco attento e sbadato.