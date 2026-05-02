16 GB bastano per giocare su PC? Per Microsoft 32 GB sono la scelta più tranquilla

La RAM continua a essere uno dei dubbi più comuni per chi compra o aggiorna un PC da gioco, e secondo Microsoft oggi 16 GB restano la base, ma 32 GB sono la scelta più tranquilla.

La questione non riguarda solo i videogiochi in sé, ma anche tutto quello che gira insieme: browser aperti, Discord, launcher, software di streaming e processi in background che occupano memoria senza che ce ne si accorga davvero.

Nel suo materiale dedicato ai sistemi Windows per il gaming, Microsoft spiega che 16 GB sono ancora un punto di partenza sensato per la maggior parte dei giocatori. La stessa azienda, però, aggiunge che passare a 32 GB aiuta a giocare con meno pensieri, soprattutto nei titoli più recenti o quando il PC viene usato anche per fare altro mentre si gioca. È un’indicazione che non sorprende, ma che conferma una tendenza ormai chiara.

Quando 16 GB sono ancora sufficienti

Per molti utenti, 16 GB di RAM sono ancora abbastanza. Se il PC viene usato per giocare in modo tradizionale, con un solo titolo aperto e poche attività in parallelo, questa quantità continua a offrire un’esperienza valida. Vale soprattutto per giochi competitivi leggeri, titoli meno pesanti o sessioni in cui non si tengono aperte troppe finestre sul desktop.

Il punto è che oggi il gioco su PC raramente si limita al solo videogioco. Molti utenti tengono aperti Discord, Chrome, Spotify, chat, overlay, registrazione video o strumenti di streaming. In questi casi i 16 GB possono iniziare a diventare stretti, non sempre in modo evidente, ma con piccoli rallentamenti, caricamenti meno fluidi o un sistema meno reattivo quando si passa da un’app all’altra.

Perché 32 GB sono la scelta più comoda

Quando Microsoft parla di 32 GB come soluzione “senza pensieri”, il senso è proprio questo: non tanto ottenere automaticamente più frame al secondo in ogni gioco, quanto avere più margine. Più memoria significa meno rischio di saturare il sistema quando si usano giochi moderni, texture più pesanti, mod, app in background o più attività insieme.

Per chi vuole tenere il PC per diversi anni, 32 GB possono essere anche una scelta più lungimirante. I requisiti dei giochi crescono, Windows resta più comodo con una certa quantità di memoria disponibile e molti utenti usano il computer non solo per giocare, ma anche per studio, lavoro leggero, videochiamate e contenuti online. In questo scenario, avere più RAM può aiutare a far durare meglio la macchina nel tempo.

Che scelta ha più senso oggi

La risposta più onesta è che dipende dal budget e dal tipo di utilizzo. Se il PC serve per giocare bene senza spendere troppo, 16 GB restano una base valida. Se invece si sta assemblando un computer nuovo di fascia media o alta, oppure si vuole evitare di pensare a futuri limiti nel breve periodo, 32 GB diventano una scelta molto più comoda.

Non bisogna però trasformare questa indicazione in un allarme. Non significa che chi ha 16 GB debba correre subito a cambiare configurazione, né che un PC con quella quantità sia ormai insufficiente. Il messaggio è più semplice: 16 GB restano il minimo sensato per giocare bene su Windows, mentre 32 GB rappresentano oggi il punto in cui il sistema respira meglio e lascia più libertà all’utente. Per molti, più che un lusso, sta diventando il nuovo equilibrio.