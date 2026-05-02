NVIDIA potrebbe riportare in vita la RTX 3060: perché una vecchia GPU torna interessante

NVIDIA potrebbe riportare sul mercato la GeForce RTX 3060 12 GB, una scheda video lanciata anni fa ma ancora molto discussa tra chi cerca una GPU economica.

Per ora non c’è un annuncio ufficiale dell’azienda, ma diverse indiscrezioni indicano un possibile ritorno della scheda nel corso dell’estate, con produzione dei chip a giugno e arrivo dei modelli dei partner tra giugno e luglio.

La notizia colpisce perché la RTX 3060 appartiene alla generazione Ampere, la stessa arrivata sul mercato nel 2021. In un settore abituato a correre verso architetture nuove, ray tracing più avanzato e funzioni AI sempre più spinte, vedere tornare una GPU di cinque anni fa sembra quasi un passo indietro. In realtà, il motivo potrebbe essere molto pratico: offrire una scheda più accessibile in una fascia dove la memoria video conta ancora molto.

Perché proprio la RTX 3060 12 GB

La caratteristica che rende ancora interessante questa scheda è la presenza di 12 GB di memoria GDDR6 su bus a 192-bit. Molte GPU entry-level più recenti si sono fermate a 8 GB, una quantità che in diversi giochi moderni può iniziare a essere stretta, soprattutto con texture più pesanti o risoluzioni oltre il Full HD. La RTX 3060 non è una scheda nuova, ma offre un margine di memoria che molti utenti continuano a considerare utile.

Secondo le indiscrezioni, NVIDIA userebbe ancora il nodo Samsung a 8 nm, già impiegato per la famiglia Ampere. Questo permetterebbe di evitare parte della pressione sui processi produttivi più recenti e sulle memorie più costose. In un momento in cui la domanda legata all’AI assorbe molte risorse e i prezzi delle GPU restano sensibili, riprendere un progetto collaudato potrebbe essere una scelta meno strana di quanto sembri.

Il nodo RTX 5050 e il mercato economico

Il ritorno della RTX 3060 sarebbe collegato anche alle incertezze intorno alla presunta RTX 5050 con 9 GB di memoria. Alcune voci parlano di un rinvio o di una pausa nello sviluppo commerciale di quel modello, che avrebbe dovuto presidiare la fascia più bassa della nuova generazione. In questo scenario, la vecchia 3060 potrebbe diventare una soluzione ponte per coprire il segmento budget.

La scelta avrebbe però vantaggi e limiti. Da un lato, una GPU con 12 GB di VRAM può essere più rassicurante per chi gioca in Full HD e vuole tenere la scheda per qualche anno. Dall’altro, la RTX 3060 resta una scheda più vecchia: non offre tutte le funzioni delle GPU più recenti, consuma secondo logiche di una generazione precedente e non può competere con le nuove architetture in efficienza o tecnologie avanzate.

Cosa dovrebbe guardare chi vuole comprare

Per gli utenti, tutto dipenderà dal prezzo. Se la RTX 3060 12 GB tornerà davvero a una cifra aggressiva, potrebbe essere una proposta sensata per PC economici, upgrade da schede molto vecchie e gaming in 1080p. Se invece arriverà a prezzi troppo vicini alle GPU moderne, il suo fascino si ridurrà molto, perché a quel punto peseranno di più età dell’architettura e mancanza delle funzioni più nuove.

Il possibile ritorno della RTX 3060 racconta bene una fase particolare del mercato PC. Non sempre la scheda più recente è automaticamente la scelta migliore, soprattutto quando memoria video, disponibilità e costo reale cambiano l’equilibrio. Prima di considerarla un affare, però, serviranno conferme ufficiali, listini concreti e test indipendenti: solo allora si capirà se questa GPU sarà davvero un’opportunità o soltanto un modo per riempire un vuoto nella fascia bassa.