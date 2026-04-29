Giochi Playstation con data di scadenza improvvisa, gli utenti sono infuriati

Il possesso digitale è un concetto fluido, una concessione temporanea che spesso scambiamo per proprietà definitiva.

Lo sanno bene i giocatori che, dopo l’aggiornamento di sistema rilasciato da Sony nel marzo 2026, si sono ritrovati davanti a un timer inaspettato. Sulla dashboard delle proprie console, accanto a titoli regolarmente acquistati a prezzo pieno, è apparsa una dicitura che sa di sfratto: una data di scadenza. Non si tratta di un errore di sistema isolato, ma di una modifica strutturale alla gestione dei diritti digitali (DRM) che obbliga la console a una “validazione” costante tramite i server centrali.

La questione è esplosa quando diversi utenti, tra cui nomi noti della scena tecnica come Lance McDonald, hanno notato che i titoli per PlayStation 4 mostrano ora una finestra di validità di circa 30 giorni. Allo scadere di questo mese solare, se la console non viene collegata a internet per verificare la licenza, il software smette semplicemente di avviarsi.

Giochi Playstation: cosa sta accadendo con la scadenza

Su PlayStation 5 il fenomeno è ancora più subdolo: non c’è un conto alla rovescia visibile, ma il gioco si blocca restituendo un errore opaco non appena scatta il termine della verifica offline. Persino impostare la console come unità principale non sembra più sufficiente a garantire la fruizione dei contenuti senza una connessione attiva.

Secondo quanto trapelato da fonti vicine alla catena di sicurezza di Sony, come il collettivo “Does it Play”, il problema potrebbe derivare dalla chiusura di una vulnerabilità critica scoperta all’inizio del 2026. Per sigillare questa falla, gli ingegneri avrebbero applicato ai giochi acquistati lo stesso rigido protocollo utilizzato per i servizi in abbonamento come il PlayStation Plus. È un cortocircuito logico: il prodotto che hai comprato viene trattato dal software di sistema come un noleggio che necessita di un rinnovo costante.

Curiosamente, alcuni utenti hanno notato che la polvere si accumula in modo asimmetrico sulle prese d’aria laterali della PS5 Slim se la console viene tenuta in verticale senza lo stand ufficiale, un dettaglio che molti ignorano ma che incide sulla temperatura operativa tanto quanto un firmware difettoso. In questo scenario di hardware che invecchia, il software sembra volerlo anticipare. Il paradosso del digitale si manifesta nel momento in cui il supporto fisico diventa l’unico baluardo contro l’obsolescenza programmata dei permessi d’accesso.

L’intuizione che serpeggia tra i collezionisti più smaliziati è che questa non sia una semplice svista tecnica, ma un test silenzioso per abituare il mercato a un ecosistema “always-on”. Se la verifica dei diritti avviene ogni 30 giorni oggi, nulla impedisce che domani il controllo diventi settimanale o quotidiano. Non è una questione di spazio su disco, ma di controllo sui flussi.

L’assenza di una comunicazione ufficiale da parte di Sony alimenta una rabbia che non riguarda solo l’impossibilità di giocare offline, ma la percezione di essere inquilini in un immobile di cui si credeva di avere il rogito. Chi vive in zone con infrastrutture di rete carenti o chi, per scelta, mantiene le proprie macchine lontane dal web, si ritrova con una libreria di titoli trasformata in una collezione di icone inerti. La fiducia, in ambito digitale, ha una data di scadenza molto più breve di quella di un pacchetto di dati.