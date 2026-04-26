Ultimi giorni per scaricare questi giochi gratis: ecco cosa puoi ancora riscattare ad aprile

Aprile sta per finire e con lui anche la possibilità di riscattare una serie di giochi gratis inclusi nell’abbonamento Amazon Prime.

Come ogni mese, Prime Gaming mette a disposizione diversi titoli per PC da scaricare e tenere senza costi aggiuntivi, ma c’è un dettaglio da non sottovalutare: molti di questi giochi restano disponibili solo per pochi giorni, prima di sparire definitivamente dalla promozione.

Il sistema è semplice: basta accedere alla sezione Prime Gaming, collegare eventualmente gli account richiesti (come Epic Games Store o GOG) e riscattare i titoli. Una volta aggiunti, restano nella libreria anche dopo la scadenza, ma è necessario farlo entro le date indicate.

I giochi ancora disponibili negli ultimi giorni di aprile

Il mese di aprile 2026 ha portato in totale 12 giochi gratuiti, distribuiti nel corso delle settimane. Tra i titoli più rilevanti ci sono produzioni strategiche e gestionali come XCOM: Enemy Unknown Complete Pack e Total War: Pharaoh Dynasties, disponibili già da inizio mese e ancora riscattabili per chi non li ha ancora aggiunti alla libreria.

Nel corso del mese sono poi arrivati altri giochi, tra cui Monster Harvest, Snake Core e Detective Agency, seguiti da titoli come Neo Cab e The Pale Beyond. Alcuni di questi sono già stati rilasciati nelle settimane precedenti, mentre altri sono disponibili proprio negli ultimi giorni del mese.

Attenzione alle scadenze: alcuni titoli arrivano proprio a fine mese

Gli ultimi giochi della lineup vengono sbloccati il 30 aprile, e includono titoli come Fantasy General, KinnikuNeko: Super Muscle Cat e Pinball Spire. Questo significa che il tempo per riscattarli è limitato e conviene controllare subito la disponibilità per non perderli.

Il funzionamento resta sempre lo stesso: i giochi non sono in streaming temporaneo, ma veri e propri download da conservare. Una volta riscattati, entrano nella libreria personale e restano disponibili anche se l’abbonamento viene interrotto in seguito.

Perché conviene controllare ogni mese

Prime Gaming continua a essere uno dei vantaggi meno sfruttati dell’abbonamento Amazon Prime. Oltre ai giochi, include contenuti aggiuntivi, bonus per titoli online e vantaggi legati al mondo streaming, ma sono proprio i giochi gratuiti a rappresentare uno dei motivi più concreti per dare un’occhiata ogni mese.

La distribuzione scaglionata nel corso delle settimane rende facile perdere qualche uscita, soprattutto verso la fine del mese. Proprio per questo, gli ultimi giorni di aprile sono il momento giusto per fare un controllo veloce e recuperare tutto ciò che è ancora disponibile prima del cambio di lineup.

Con maggio ormai alle porte, è probabile che arrivi una nuova selezione di titoli, ma quelli di aprile non torneranno più. E in un periodo in cui molti giochi hanno prezzi sempre più alti, anche queste occasioni possono fare la differenza per chi vuole ampliare la propria libreria senza spendere.