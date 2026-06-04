eFootball Kick-Off! porta il calcio di Konami su Nintendo Switch 2

Konami porta il suo calcio su Nintendo Switch 2 con eFootball Kick-Off!, un nuovo capitolo pensato per partite rapide tra televisore e modalità portatile.

Disponibile da oggi, 4 giugno 2026, il gioco arriva in esclusiva sulla console Nintendo e raccoglie l’eredità di eFootball, la serie che molti giocatori continuano ad associare al nome PES. L’obiettivo è offrire un’esperienza più immediata e accessibile, adatta a chi vuole giocare qualche partita al volo senza rinunciare al richiamo storico del calcio firmato Konami.

Switch 2, Konami riparte dall’eredità PES

Con eFootball Kick-Off!, Konami debutta sulla nuova Nintendo Switch 2 con un progetto diverso dalle altre versioni di eFootball. Non un semplice adattamento, almeno secondo quanto comunicato dall’azienda, ma un gioco costruito attorno alla natura ibrida della console: una partita sul divano, una sfida veloce fuori casa, il multiplayer locale con gli amici.

Il richiamo al marchio eFootball è evidente. Ma per una larga fetta di appassionati il nome che resta in testa è un altro: Pro Evolution Soccer, o più semplicemente PES. Una sigla che per anni ha fatto discutere il pubblico del calcio videoludico, diviso tra il passo più ragionato di Konami e la proposta dei rivali di Electronic Arts. Qui l’impostazione sembra più aperta e immediata: controlli regolabili su più livelli, partite rapide, modalità leggere. L’obiettivo dichiarato è chiaro: avvicinare anche chi non mastica ogni giorno giochi di calcio.

Coppa Internazionale, Tour Mondiale e mini-game: cosa c’è nel pacchetto

Il cuore di eFootball Kick-Off! passa da quattro modalità principali, in equilibrio tra calcio tradizionale e gioco da salotto. La Coppa Internazionale permette di guidare una nazionale in un torneo con gironi ed eliminazione diretta, una formula che richiama da vicino quella dei Mondiali, pur senza nominarli esplicitamente. Il tempismo non sembra casuale, visto l’interesse già alto attorno al calcio per nazionali.

Più strutturato il Tour Mondiale. Qui il giocatore costruisce passo dopo passo la propria squadra, affrontando tornei in giro per il mondo. Vincendo le partite si possono ottenere calciatori avversari, mentre le monete guadagnate nel gioco servono per ingaggiare anche leggende del calcio. Il sistema, per progressione e costruzione della rosa, ricorda da vicino le modalità a squadra personalizzata rese popolari da altri titoli calcistici.

Poi ci sono i due mini-game, pensati per sessioni brevi e più leggere. Wall Ball mette in campo un tre contro tre in un’arena circolare, con i muri che fanno rimbalzare il pallone e la vittoria assegnata alla prima squadra che arriva a cinque gol. Obstacle Race, invece, trasforma dribbling e passaggi in una corsa a ostacoli a punteggio. Meno simulazione, più riflessi. E, con ogni probabilità, qualche risata sul divano.

Konami guarda ai Mondiali 2026, al mobile e alla sfida con EA Sports FC

Il lancio di eFootball Kick-Off! rientra in una mossa più ampia di Konami, che prova a tenere insieme console, promozione sportiva e mobile. Per accompagnare l’uscita, l’azienda ha diffuso un trailer con Takefusa Kubo e un video promozionale con Lionel Messi insieme ad altri calciatori, con un taglio informale, più vicino ai social che alla pubblicità televisiva classica.

Chi acquista il gioco riceve anche Roberto Carlos come calciatore leggendario da usare in eFootball Mobile su iOS e Android. È una leva commerciale, certo, ma dice molto sulla direzione scelta: creare un filo tra Nintendo Switch 2 e smartphone, spingendo i giocatori a restare dentro lo stesso ecosistema.

La domanda, però, resta quella: quanto spazio può ritagliarsi Konami in un mercato dominato da EA Sports FC? La concorrenza è forte, soprattutto tra chi è abituato a licenze e modalità online ormai consolidate. L’esclusiva su Switch 2, però, offre un’occasione concreta: arrivare su una console nuova con un gioco di calcio pensato apposta per quella piattaforma, proprio mentre molti utenti cercano il primo titolo sportivo da installare. Non è ancora una vittoria. Ma il calcio d’inizio è promettente.