FIFA 2026: tutte le novità del nuovo capitolo

EA Sports FC 26: tutto quello che devi sapere sul nuovo capitolo del calcio virtuale

Se sei cresciuto chiamandolo FIFA, è arrivato il momento di aggiornare il vocabolario. EA Sports ha abbandonato definitivamente il marchio FIFA qualche anno fa, e il capitolo attuale si chiama ufficialmente EA Sports FC 26. Non è solo un cambio di nome: il gioco continua a evolversi con aggiornamenti sostanziali che stanno trasformando l’esperienza di gioco, soprattutto in questo 2026 che coincide con uno degli eventi calcistici più attesi al mondo. Ecco cosa c’è di nuovo, cosa è cambiato e perché vale la pena sapere tutto su questo titolo.

Il World’s Game Update: la grande novità dell’estate 2026

Il cuore pulsante degli aggiornamenti recenti è il cosiddetto World’s Game Update, lanciato il 28 maggio 2026. Si tratta di un aggiornamento massiccio che ha introdotto una modalità torneo internazionale completamente inedita, pensata per sfruttare la coincidenza con la Coppa del Mondo FIFA 2026.

In pratica, significa che i giocatori possono partecipare a un torneo da 48 squadre — lo stesso formato adottato dalla competizione reale — con ben 53 nazionali completamente licenziate e giocabili. Di queste, 41 sono le squadre che competono effettivamente nell’estate 2026. Non si tratta di squadre generiche o con nomi fittizi: sono nazionali ufficiali, con maglie, inni e identità visiva autentica.

Il torneo è partito il 4 giugno 2026, in perfetta sincronia con il calendario reale. Per i fan del calcio virtuale, è un’occasione rara: giocare una simulazione fedele di un Mondiale mentre la competizione vera è in corso. Puoi scegliere la tua nazionale preferita, costruire la tua strada verso il titolo e vivere l’emozione del torneo in modo immersivo.

Puoi trovare tutti i dettagli ufficiali sull’aggiornamento direttamente sul sito ufficiale di EA Sports, dove sono disponibili le note complete del World’s Game Update.

Gli aggiornamenti tecnici: Title Update v1.5.4 e v1.6.0

Oltre alla grande modalità torneo, EA Sports FC 26 ha ricevuto una serie di aggiornamenti tecnici che hanno migliorato sensibilmente la qualità complessiva del gioco. Vediamoli nel dettaglio.

Title Update v1.5.4: più contenuti, meno bug

Il Title Update v1.5.4 è disponibile su tutte le piattaforme principali: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Un aggiornamento trasversale, dunque, che non lascia indietro nessuno.

Tra i contenuti aggiunti troviamo:

Nuovi inni nazionali per una maggiore autenticità sonora

Scarpe inedite per personalizzare ulteriormente i giocatori

Nuovi pacchetti di trasmissione televisiva, che rendono le partite ancora più simili a una vera diretta

Kit aggiornati per diverse squadre

Nuovi volti reali per alcuni calciatori

Stadi aggiuntivi

Correzioni alla modalità Carriera, che sistemano alcuni problemi segnalati dalla community

Quest’ultimo punto è particolarmente apprezzato dai giocatori che preferiscono l’esperienza single player: la modalità Carriera è da sempre una delle più amate, e ogni fix contribuisce a renderla più stabile e coinvolgente.

Title Update v1.6.0: focus sul Sud America

Immagine generata con AI

Il secondo aggiornamento rilevante è il v1.6.0, soprannominato CONMEBOL 2026 Update, dedicato al calcio sudamericano. EA Sports ha aggiunto nuovi club alla rosa di squadre giocabili, tra cui Santos, RB Bragantino, Junior, Santa Fe, Millonarios, Coquimbo Unido e O’Higgins. Sono stati inoltre aggiornati i kit di numerosi club brasiliani e sudamericani.

Per chi ama il calcio latinoamericano — spesso trascurato rispetto ai campionati europei — si tratta di un segnale importante: EA Sports sta ampliando la copertura geografica del gioco, rendendo l’esperienza più rappresentativa del calcio mondiale nella sua interezza.

La licenza FIFA World Cup 2026: stadi e nazionali ufficiali

Uno degli aspetti più interessanti di EA Sports FC 26 è la presenza della licenza ufficiale della FIFA World Cup 2026. Questo significa che il gioco include nazionali ufficialmente licenziate e stadi reali della competizione, tra cui il celebre MetLife Stadium, uno degli impianti più iconici dell’intera manifestazione.

Avere la licenza ufficiale non è un dettaglio secondario: vuol dire maglie autentiche, loghi originali, inni veri e un’atmosfera che replica fedelmente quella della competizione reale. Per i collezionisti di dettagli e per chi vuole un’esperienza il più possibile realistica, è una differenza che si sente.

Se vuoi approfondire i contenuti degli aggiornamenti con materiale video, il canale YouTube dedicato offre una panoramica visiva completa di tutte le novità introdotte nei vari Title Update.

L’ICON Pelé: come ottenerla gratuitamente

Tra le iniziative più interessanti legate al World’s Game Update c’è la possibilità di ottenere una carta speciale completamente gratuita. Accedendo e giocando a EA Sports FC 26 tra il 5 giugno e il 24 luglio 2026, i giocatori possono guadagnarsi una versione Festival of Football dell’ICON Pelé, con un overall di 93.

Per chi non è familiare con il sistema di valutazione delle carte: un overall di 93 è un livello altissimo, normalmente riservato alle carte più rare e preziose. Ottenerla semplicemente accedendo al gioco è un’opportunità concreta che non ha senso lasciarsi sfuggire, soprattutto per chi gioca regolarmente la modalità Ultimate Team.

L’iniziativa serve chiaramente a incentivare il coinvolgimento della community durante il periodo del Mondiale, ma il vantaggio per il giocatore è reale e tangibile.

Vale la pena giocarci adesso?

Se stai valutando se entrare nel mondo di EA Sports FC 26 o se hai già il gioco ma non lo aggiorni da un po’, questo è il momento giusto per farlo. Gli aggiornamenti di maggio e giugno 2026 hanno aggiunto una quantità significativa di contenuti — nuovi stadi, squadre, modalità di gioco, correzioni tecniche — che rendono l’esperienza complessivamente più ricca rispetto al lancio iniziale.

La modalità torneo internazionale da 48 squadre, in particolare, è un contenuto stagionale che difficilmente tornerà in questa forma: sfruttarla mentre il Mondiale reale è in corso aggiunge un livello di coinvolgimento emotivo che rende le partite virtuali molto più significative. Scegliere la propria nazionale, costruire la strada verso la finale e vivere ogni match sapendo che nel mondo reale si sta giocando la stessa competizione è un’esperienza che vale la pena vivere almeno una volta.

Che tu sia un veterano del calcio virtuale o un appassionato che si avvicina per la prima volta al genere, EA Sports FC 26 offre oggi uno dei pacchetti di contenuti più completi della sua storia recente — e con la carta Pelé in palio gratuitamente, non c’è davvero motivo per rimandare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.