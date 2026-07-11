Smartphone pieghevoli 2026: Honor Magic V6 sfida il mercato con design controverso

Honor Magic V6: lo smartphone pieghevole più sottile del momento sfida la concorrenza

Se hai mai tenuto in mano uno smartphone pieghevole e ti sei chiesto perché sia ancora così spesso e ingombrante, Honor ha una risposta concreta. Al MWC 2026 di Barcellona, presentato un giorno prima dell’apertura ufficiale della fiera (che si è svolta dal 2 al 5 marzo), il produttore cinese ha svelato il Magic V6: un dispositivo che ridefinisce i limiti fisici di questa categoria. Con soli 4,0 mm di spessore da aperto e 8,75 mm da chiuso, è oggi uno dei riferimenti più interessanti nel panorama degli smartphone pieghevoli di fascia alta.

Ma cosa significa, nella pratica, avere uno smartphone così sottile? E come si posiziona rispetto alla concorrenza? Ecco tutto quello che vale la pena sapere.

Le specifiche tecniche che fanno la differenza

Il punto fondamentale dell’Honor Magic V6 è il suo profilo. Quando è aperto, i 4,0 mm di spessore lo rendono più sottile di molti smartphone tradizionali. Chiuso, invece, si attesta a 8,75 mm: un risultato notevole per un dispositivo che al suo interno nasconde due display e una cerniera meccanica.

Il confronto con il principale rivale è immediato. Il Samsung Galaxy Z Fold 7 misura 8,9 mm da chiuso, ovvero 0,15 mm in più rispetto all’Honor Magic V6. Non è una differenza enorme, ma in un segmento dove ogni decimo di millimetro conta per la percezione ergonomica, questo dato parla chiaro: Honor ha lavorato duramente sull’ingegneria meccanica del dispositivo.

Sul fronte dei display, il Magic V6 offre:

Un display interno da 7,95 pollici con risoluzione 2.352 x 2.172 pixel, pensato per la produttività e la fruizione di contenuti multimediali a schermo intero.

Un display esterno da 6,52 pollici, utilizzabile quando il telefono è chiuso, con risoluzione di 2.420 pixel sul lato lungo.

In pratica, quando tieni il Magic V6 chiuso hai tra le mani qualcosa di simile a un normale smartphone di grandi dimensioni. Quando lo apri, si trasforma in un mini tablet tascabile — esattamente la promessa che tutti gli smartphone pieghevoli fanno, ma che non tutti riescono a mantenere con questa qualità costruttiva.

Processore e ricarica: la potenza non manca

Sotto la scocca, Honor ha scelto il processore Snapdragon 8 Elite Elite 5, una scelta che posiziona il Magic V6 tra i dispositivi più potenti della sua generazione. Per chi usa lo smartphone per il lavoro, il gaming o il multitasking intenso, questa è una garanzia di fluidità e longevità nel tempo.

Altrettanto interessante è il sistema di ricarica. Il Magic V6 supporta:

Ricarica cablata a 80W : veloce, efficiente, ideale per chi ha poco tempo tra un impegno e l’altro.

: veloce, efficiente, ideale per chi ha poco tempo tra un impegno e l’altro. Ricarica wireless a 66W: una potenza rara anche tra i top di gamma tradizionali, e ancor più sorprendente su un pieghevole.

Immagine generata con AI

La ricarica wireless a 66W è un dettaglio che non va sottovalutato. Molti smartphone pieghevoli sacrificano la velocità di ricarica senza fili per contenere lo spessore. Honor, invece, sembra aver trovato un equilibrio tra le due esigenze.

Smartphone pieghevoli nel 2026: dove siamo arrivati?

Il MWC 2026 ha confermato una tendenza chiara: gli smartphone pieghevoli non sono più una curiosità tecnologica riservata agli appassionati più audaci. Stanno diventando prodotti maturi, con specifiche competitive e un design sempre più raffinato.

L’Honor Magic V6 ne è la prova più evidente. Secondo le prime impressioni di ZDNet, il dispositivo colpisce proprio per la sensazione in mano: sottile, solido, con una cerniera che non tradisce incertezze. Non è poco, considerando che la cerniera è storicamente il punto debole di tutta questa categoria di prodotti.

Ecco cosa sta cambiando nel segmento degli smartphone pieghevoli nel 2026:

Lo spessore scende : i produttori competono a colpi di frazioni di millimetro, avvicinandosi sempre di più all’esperienza di uno smartphone tradizionale.

: i produttori competono a colpi di frazioni di millimetro, avvicinandosi sempre di più all’esperienza di uno smartphone tradizionale. I display migliorano : le risoluzioni aumentano e le pieghe centrali diventano meno visibili.

: le risoluzioni aumentano e le pieghe centrali diventano meno visibili. La ricarica accelera : anche i pieghevoli adottano standard di ricarica rapida che fino a poco tempo fa erano esclusiva dei flagship tradizionali.

: anche i pieghevoli adottano standard di ricarica rapida che fino a poco tempo fa erano esclusiva dei flagship tradizionali. La concorrenza si intensifica: Honor, Samsung e altri produttori si sfidano su ogni singolo parametro tecnico, a vantaggio dei consumatori.

Conviene prendere in considerazione un pieghevole nel 2026?

La domanda che molti si pongono è legittima: ha senso passare a uno smartphone pieghevole oggi? La risposta dipende molto dall’uso che se ne fa.

Chi lavora spesso con documenti, fogli di calcolo o applicazioni che beneficiano di uno schermo più grande troverà nel formato pieghevole un vantaggio reale. Lo stesso vale per chi guarda molti video o usa il telefono come secondo schermo durante i viaggi. Il display interno da 7,95 pollici dell’Honor Magic V6 offre una superficie di lavoro significativamente più ampia rispetto a qualsiasi smartphone tradizionale.

D’altro canto, chi cerca semplicemente un telefono leggero da usare con una mano potrebbe ancora preferire un dispositivo classico. I pieghevoli, anche i più sottili, hanno un peso e una struttura diversi. Non è un difetto: è semplicemente una scelta di formato diversa.

Quello che Honor ha dimostrato con il Magic V6 è che la distanza tra “pieghevole” e “smartphone normale” si sta assottigliando — in tutti i sensi. Con 4,0 mm da aperto e una scheda tecnica da top di gamma, questo dispositivo è la dimostrazione più concreta che gli smartphone pieghevoli hanno raggiunto una maturità difficile da ignorare. Chi stava aspettando il momento giusto per fare il salto potrebbe trovarsi davanti a un’opzione molto più convincente di quanto si aspettasse.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.