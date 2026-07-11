Rai, novità e cambiamenti nel palinsesto estivo

Il palinsesto estivo RAI 2026: tutto quello che cambia da giugno a settembre

Con l’arrivo dell’estate, la televisione pubblica italiana si trasforma. Il palinsesto estivo RAI 2026 porta con sé novità importanti, ritorni attesi e qualche sorpresa — il tutto su uno sfondo dominato da un evento sportivo che non capita tutti gli anni: la Coppa del Mondo di calcio. Se stai cercando di capire cosa guardare nelle prossime settimane, o semplicemente vuoi sapere se i tuoi programmi preferiti torneranno in onda, questa guida fa al caso tuo.

Il grande protagonista: i Mondiali di calcio FIFA

Il punto di partenza di tutto il palinsesto estivo RAI è il calcio. La FIFA World Cup 2026 è l’evento attorno a cui ruota l’intera offerta della televisione pubblica per questa estate. Non è una scelta casuale: i Mondiali rappresentano uno degli appuntamenti televisivi con il più alto tasso di ascolto a livello globale, e RAI ha costruito la propria programmazione estiva tenendo conto di questo fattore dominante.

In pratica, significa che gran parte della programmazione serale e pomeridiana verrà riorganizzata per lasciare spazio alle partite, alle analisi pre e post-gara, e ai contenuti sportivi correlati. Per chi non è appassionato di calcio, la buona notizia è che RAI ha comunque garantito un’offerta alternativa su più canali.

Fiction e serie TV: i grandi ritorni su RAI 1

Nonostante i Mondiali occupino un posto centrale, il palinsesto estivo RAI 2026 non dimentica gli appassionati di fiction. RAI 1 punta su una combinazione di produzioni internazionali e ritorni di successo.

Un passato sospeso : un crime drama francese che porta sul piccolo schermo una narrazione tesa e raffinata, nella tradizione delle migliori serie transalpine.

: un crime drama francese che porta sul piccolo schermo una narrazione tesa e raffinata, nella tradizione delle migliori serie transalpine. The Stolen Girl : produzione britannica realizzata con Disney, che aggiunge una prospettiva internazionale all’offerta di RAI 1.

: produzione britannica realizzata con Disney, che aggiunge una prospettiva internazionale all’offerta di RAI 1. Màxima – Stagione 2: il ritorno della serie dedicata alla regina dei Paesi Bassi, che nella prima stagione aveva conquistato un pubblico fedele.

Accanto alle novità, tornano anche i volti più amati. Luisa Ranieri è di nuovo in onda la domenica con La vita promessa, mentre Luca Argentero riprende il suo posto il giovedì con Doc, la serie che negli ultimi anni è diventata uno dei titoli di punta della rete ammiraglia. Due ritorni che il pubblico aspettava e che confermano la strategia di RAI: puntare su prodotti già rodati per tenere alta la fedeltà degli spettatori anche nei mesi estivi.

RAI 2: il venerdì sera si fa interessante

Anche RAI 2 ha le sue carte da giocare. Il venerdì sera diventa un appuntamento da non perdere grazie a una programmazione che mette insieme tre titoli di qualità:

Noi con Lino Guanciale, una delle serie più apprezzate del recente panorama televisivo italiano.

con Lino Guanciale, una delle serie più apprezzate del recente panorama televisivo italiano. Coliandro con Giampaolo Morelli, il commissario più irriverente e amato della fiction italiana, che torna con le sue avventure bolognesi.

con Giampaolo Morelli, il commissario più irriverente e amato della fiction italiana, che torna con le sue avventure bolognesi. Chiamami ancora amore con Greta Scarano, un dramma sentimentale che aveva già dimostrato di saper toccare le corde giuste del pubblico.

Tre titoli diversi per tono e registro, ma tutti capaci di attrarre fasce di pubblico differenti. Una scelta che dimostra come RAI 2 stia cercando di costruire una propria identità narrativa anche d’estate.

Il daytime: nuovi volti e budget ridotti

Sul fronte del daytime, il palinsesto estivo RAI 2026 porta qualche cambiamento significativo. A partire dal 29 giugno e fino al 4 settembre, il mattino su RAI 1 si apre con 1 Mattina News, in onda dal lunedì al venerdì dalle 05:58, condotto da Greta Mauro e Gianpiero Scarpati. Un’informazione mattutina leggera ma puntuale per iniziare la giornata.

Immagine generata con AI

Dalle 08:30 torna invece Unomattina, con una coppia di conduttori rinnovata: Alessandro Greco e Carolina Rey, affiancati da Paola Cervelli e Domenico Marocchi. Un mix di volti noti e presenze fresche che punta a dare continuità al programma storico della rete.

Vale la pena sapere, però, che la fascia diurna estiva lavora quest’anno con risorse economiche significativamente ridotte rispetto agli anni precedenti. Lo confermano le fonti di settore: il daytime 2026 opera con un budget più contenuto, il che si riflette inevitabilmente sulla tipologia di contenuti proposti e sulla presenza di grandi nomi in quella fascia oraria. Non è necessariamente un male — spesso le ristrettezze stimolano la creatività — ma è un dato di contesto che spiega alcune scelte di programmazione.

Musica e intrattenimento: TIM Summer Hits è confermato

L’estate televisiva italiana non sarebbe tale senza la musica. E anche quest’anno torna il TIM Summer Hits, il grande show musicale che raccoglie i tormentoni dell’estate. Alla conduzione, due nomi di garanzia: Carlo Conti e Andrea Delogu. Una coppia che ha già dimostrato di funzionare, capace di tenere alta l’energia e di gestire un format corale con naturalezza.

Il TIM Summer Hits è uno di quegli appuntamenti che unisce generazioni diverse davanti allo schermo, ed è uno dei contenuti di intrattenimento più attesi del palinsesto estivo RAI.

Novità strutturali: nasce il canale ‘Italiana’

Tra le novità più interessanti di questa stagione c’è il lancio di un nuovo canale tematico chiamato Italiana. Si tratta di un’emittente specializzata dedicata alla narrazione dell’Italia reale, nelle sue dimensioni territoriali, culturali e linguistiche. Un progetto ambizioso che vuole raccontare il Paese in modo autentico e plurale, valorizzando le identità locali spesso trascurate dalla televisione generalista.

È una scommessa sul lungo periodo, ma è anche un segnale chiaro della direzione che RAI vuole prendere: diversificare l’offerta, raggiungere pubblici di nicchia e rispondere a una domanda crescente di contenuti identitari e di territorio.

Uno sguardo già all’autunno: Sanremo 2027 a Stefano De Martino

Mentre l’estate è ancora tutta da vivere, RAI ha già annunciato una delle notizie più attese per la stagione successiva: Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio ed è affidato a Stefano De Martino. Un nome che negli ultimi anni ha scalato le classifiche di gradimento del pubblico televisivo italiano, e che porterà probabilmente una ventata di freschezza al festival più seguito d’Italia.

L’annuncio durante la presentazione del palinsesto estivo non è casuale: RAI vuole dare continuità alla propria narrazione editoriale e rassicurare il pubblico sulla solidità del progetto complessivo, anche oltre i mesi estivi.

Per chi vuole approfondire i dettagli ufficiali, è possibile consultare direttamente il comunicato stampa ufficiale di RAI Pubblicità sull’offerta estate 2026, oppure il documento ufficiale RAI sui palinsesti estivi daytime con tutti gli orari e i dettagli delle fasce mattutine.

Il palinsesto estivo RAI 2026 si presenta come un’offerta composita: da un lato l’evento sportivo globale dei Mondiali, dall’altro fiction internazionali e ritorni di qualità, passando per un daytime rinnovato e un intrattenimento musicale consolidato. La riduzione delle risorse nel daytime è un limite reale, ma non impedisce alla televisione pubblica di costruire un’estate televisiva capace di rispondere a gusti e abitudini molto diverse. Vale la pena tenere d’occhio i palinsesti settimana per settimana, perché in un’estate così densa di eventi sportivi, le variazioni dell’ultimo minuto sono sempre dietro l’angolo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.