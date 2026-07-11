Nek compie 60 anni: la carriera del cantante

Nek cantante: chi è Filippo Neviani, 54 anni di vita e una carriera da oltre 10 milioni di dischi

Se hai mai canticchiato una canzone italiana degli anni Novanta senza sapere bene chi la cantasse, c’è una buona probabilità che fosse sua. Nek cantante è un nome che in Italia — e non solo — evoca decenni di musica pop di qualità, testi diretti e una voce riconoscibile tra mille. Filippo Neviani, questo il suo vero nome, è nato il 6 gennaio 1972 a Sassuolo, in provincia di Modena, e ha compiuto 54 anni all’inizio del 2026. Una carriera costruita mattone dopo mattone, a partire dall’infanzia, che lo ha portato a vendere oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Ecco tutto quello che vale la pena sapere su di lui.

Le origini: dalla batteria al palco, a partire dai 9 anni

Non tutti i cantanti scoprono la musica da bambini. Nek sì. Filippo Neviani si avvicina alla musica già a 9 anni, imparando a suonare la batteria e la chitarra. Non è la storia di un ragazzo che aspetta un colpo di fortuna: è quella di qualcuno che comincia a costruire le proprie competenze molto prima che il successo arrivi.

A 14 anni — siamo nel 1986 — inizia la sua carriera musicale vera e propria come membro del duo chiamato Winchester. È un punto di partenza che molti non conoscono, ma che racconta molto sulla determinazione con cui Neviani ha inseguito la musica fin dall’adolescenza. Sassuolo non è certo Milano o Roma, eppure da lì è partito uno dei cantautori italiani più ascoltati degli ultimi trent’anni.

Il salto: dal Castrocaro Festival al primo album

Il 1991 è un anno decisivo. Nek partecipa al Festival di Castrocaro, una delle vetrine più importanti per i giovani artisti italiani, con il brano Io ti vorrei. È la prima grande occasione di visibilità nazionale, e lui non la spreca.

L’anno successivo, nel 1992, arriva il primo album omonimo Nek, preceduto dal singolo Amami. È l’inizio ufficiale di una carriera discografica che avrebbe attraversato indenne mode, cambi di gusto e rivoluzioni tecnologiche nel modo di consumare musica. Nel 1996 firma con Warner Music, un passaggio che segna la sua affermazione a livello internazionale e apre le porte a mercati ben oltre i confini italiani.

In totale, nel corso della sua carriera, Nek ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo. Un numero che pochi artisti italiani possono vantare, e che testimonia una capacità rara di parlare a pubblici diversi, in lingue diverse, con la stessa efficacia.

La vita privata: Patrizia Vacondio e la figlia Beatrice

Accanto al successo professionale, c’è una vita privata solida. Nek è sposato con Patrizia Vacondio dal 1995: un legame che dura da oltre trent’anni, una stabilità non scontata nel mondo dello spettacolo. Insieme hanno una figlia, Beatrice Maria Neviani, che ha cresciuto lontano dai riflettori.

Immagine generata con AI

Filippo Neviani è alto 1,72 m, un dettaglio che in qualche modo contribuisce all’immagine di uomo comune che ha sempre cercato di trasmettere: accessibile, concreto, senza la distanza artificiosa che certi personaggi dello star system tendono a costruire attorno a sé.

Nek oggi: coach a The Voice Senior e The Voice Kids

Nel 2026 Nek cantante non è certo fermo. A partire dal 10 gennaio 2026, lo troviamo nel ruolo di coach a The Voice Senior e The Voice Kids, i talent show televisivi che portano sul palco rispettivamente cantanti over e giovanissimi. È una scelta coerente con la sua storia: un artista che ha iniziato a suonare a 9 anni e che oggi aiuta altri a trovare la propria strada musicale.

Il ruolo di coach in un programma televisivo non è solo una questione di visibilità. Significa mettere a disposizione di altri la propria esperienza, il proprio orecchio, la propria sensibilità artistica. E per qualcuno che ha attraversato decenni di industria musicale — dagli esordi con il duo Winchester fino ai contratti internazionali con Warner Music — c’è molto da trasmettere.

Perché la carriera di Nek è ancora rilevante nel 2026

Molti artisti degli anni Novanta hanno visto la loro popolarità scemare con il cambio di millennio. Nek no. Il segreto, probabilmente, sta in una combinazione di fattori:

Continuità artistica : non ha mai smesso di fare musica, aggiornando il proprio suono senza tradire la propria identità.

: non ha mai smesso di fare musica, aggiornando il proprio suono senza tradire la propria identità. Credibilità live : costruita fin dall’adolescenza, quando imparava a suonare strumenti veri prima ancora di pensare ai contratti discografici.

: costruita fin dall’adolescenza, quando imparava a suonare strumenti veri prima ancora di pensare ai contratti discografici. Presenza televisiva intelligente : il ruolo di coach nei talent show gli ha permesso di raggiungere generazioni di ascoltatori più giovani senza risultare fuori posto.

: il ruolo di coach nei talent show gli ha permesso di raggiungere generazioni di ascoltatori più giovani senza risultare fuori posto. Radicamento internazionale: oltre 10 milioni di dischi venduti nel mondo non si ottengono restando solo nel mercato italiano.

Per chi volesse approfondire la sua discografia e la sua storia ufficiale, il punto di riferimento è il sito ufficiale di Nek, dove la biografia è aggiornata direttamente dall’artista. Per un profilo enciclopedico più dettagliato, vale la pena consultare anche la pagina Wikipedia dedicata a Nek, che raccoglie la cronologia della sua carriera discografica.

Filippo Neviani ha iniziato a suonare a 9 anni, ha firmato il suo primo contratto discografico importante a 24 e oggi, a 54 anni, è ancora una delle voci più riconoscibili della musica italiana. La sua storia dimostra che la longevità artistica non è questione di fortuna, ma di lavoro costante, scelte coerenti e capacità di reinventarsi senza perdere di vista chi si è davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.