Christopher Nolan: il nuovo progetto del regista

The Odyssey di Christopher Nolan: tutto quello che sappiamo sul kolossal in uscita il 17 luglio 2026

Mancano pochi giorni all’uno degli eventi cinematografici più attesi degli ultimi anni. La Christopher Nolan Odyssey — ovvero The Odyssey, l’adattamento del poema epico di Omero firmato dal regista britannico — arriva nelle sale il 17 luglio 2026, distribuito da Universal Pictures. Un progetto che ha già fatto parlare di sé per dimensioni, cast stellare e ambizioni produttive fuori dal comune. Se sei appassionato di cinema, questa è la notizia che non puoi ignorare.

Di cosa parla The Odyssey di Nolan

Il punto di partenza è uno dei testi fondativi della letteratura occidentale: l’Odissea di Omero. La storia, che tutti abbiamo incontrato almeno una volta tra i banchi di scuola, segue Odisseo nel suo viaggio decennale verso casa dopo la caduta di Troia, nel tentativo di ricongiungersi con la moglie Penelope. Nolan ha scritto personalmente la sceneggiatura, adattando questo materiale mitologico in quello che Universal Pictures descrive come un “mythic action epic” — un kolossal d’azione mitico, per usare le parole ufficiali.

Non si tratta quindi di una trasposizione scolastica o di un film in costume polveroso. L’intenzione dichiarata è quella di portare sul grande schermo tutta la potenza narrativa e visiva del poema, con il linguaggio cinematografico contemporaneo che ha reso Nolan uno dei registi più rispettati al mondo.

Un cast da capogiro: chi interpreta chi

Uno degli elementi più discussi di questo progetto è il cast, che riunisce alcune delle star più importanti di Hollywood. Ecco la lista dei ruoli principali:

Matt Damon nei panni di Odisseo, il protagonista assoluto del racconto

nei panni di Odisseo, il protagonista assoluto del racconto Anne Hathaway nel ruolo di Penelope, la moglie fedele che attende il ritorno del marito

nel ruolo di Penelope, la moglie fedele che attende il ritorno del marito Tom Holland come Telemaco, il figlio di Odisseo e Penelope

come Telemaco, il figlio di Odisseo e Penelope Zendaya nella parte della dea Atena, protettrice di Odisseo

nella parte della dea Atena, protettrice di Odisseo Robert Pattinson nel ruolo di Antinoo, il pretendente antagonista

nel ruolo di Antinoo, il pretendente antagonista Lupita Nyong’o in un doppio ruolo: Elena di Troia e Clitennestra

in un doppio ruolo: Elena di Troia e Clitennestra Charlize Theron, parte dell’ensemble cast

È una combinazione di talenti che abbraccia generazioni diverse del cinema hollywoodiano. Da un lato veterani come Damon e Theron, dall’altro le nuove leve più quotate del momento come Holland e Zendaya, già insieme nel franchise di Spider-Man. Una scelta che suggerisce un film pensato per raggiungere un pubblico il più ampio possibile.

La produzione: budget record e riprese in tutto il mondo

Sul fronte produttivo, i numeri fanno impressione. Il budget stimato per The Odyssey è di 250 milioni di dollari, il che lo rende la produzione più costosa dell’intera carriera di Christopher Nolan. Un investimento enorme, giustificato anche dalla complessità logistica del progetto.

Immagine generata con AI

Le riprese si sono svolte in sette paesi diversi: Marocco, Grecia, Italia, Scozia, Islanda, Sahara Occidentale e Malta. Una geografia che rispecchia in modo quasi letterale il viaggio di Odisseo attraverso il Mediterraneo e oltre, permettendo al film di avvalersi di paesaggi autentici e visivamente straordinari.

Ma la scelta tecnica che ha fatto più discutere è un’altra: l’intero film è stato girato con telecamere IMAX in pellicola da 70 mm. Nolan è da sempre un sostenitore convinto della pellicola fisica rispetto al digitale, e con The Odyssey ha portato questa filosofia a un livello inedito. Girare in IMAX 70 mm significa immagini di una qualità visiva straordinaria, pensate per riempire lo schermo più grande possibile. Per chi vuole vivere l’esperienza completa, la proiezione IMAX sarà quasi certamente la scelta consigliata.

Perché questo film è un evento da non perdere

Capire perché The Odyssey stia generando così tanto interesse richiede di guardare al contesto. Christopher Nolan è il regista di film come Inception, Interstellar e Oppenheimer — quest’ultimo vincitore del premio Oscar come Miglior Film nel 2024. Ogni suo progetto diventa automaticamente un evento culturale, non solo un’uscita cinematografica.

In questo caso, il materiale di partenza è tra i più potenti mai messi su schermo. L’Odissea è una storia di avventura, di perdita, di fedeltà e di ritorno che ha resistito per millenni. Affidarla a Nolan, con un cast di questa portata e un budget senza precedenti nella sua filmografia, è una scommessa ambiziosa ma coerente con la sua traiettoria artistica. Puoi approfondire la storia del progetto sul sito del Guardian e guardare il trailer ufficiale direttamente su YouTube.

Cosa aspettarsi al cinema il 17 luglio

La christopher nolan odyssey arriva nelle sale in un momento in cui il cinema di grande formato sta vivendo una vera rinascita. Dopo il successo di Oppenheimer, che ha dimostrato come il pubblico sia disposto a tornare in sala per esperienze visive eccezionali, Universal e Nolan puntano a replicare — e superare — quei risultati.

Qualche consiglio pratico per chi vuole prepararsi:

Cerca una sala IMAX nella tua città: l’esperienza visiva in 70 mm è pensata appositamente per quel formato

Prenota il biglietto in anticipo, specialmente per le prime settimane: le proiezioni IMAX tendono a esaurirsi rapidamente per i titoli più attesi

Se non conosci bene la trama dell’Odissea, una rilettura anche sommaria del poema può arricchire notevolmente la visione

Tieni d’occhio i cinema della tua zona per eventuali proiezioni speciali o anteprime

The Odyssey rappresenta uno di quei rari momenti in cui cinema popolare e ambizione artistica si incontrano su scala globale. Con un cast che spazia da Matt Damon a Zendaya, location che attraversano sette paesi e la più alta spesa produttiva della carriera di Nolan, il film è già destinato a essere uno degli argomenti di conversazione dell’estate 2026. Il 17 luglio è vicino: vale la pena tenersi liberi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.