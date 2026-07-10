Brasile calcio: le sfide della Seleção verso i prossimi impegni

Il Brasile di Ancelotti punta alla sesta stella: tutto quello che c’è da sapere sul brasile calcio 2026

Se segui il calcio internazionale, sai già che la Seleção Brasileira è da sempre una delle squadre più attese a ogni Mondiale. Ma questa volta la situazione è diversa dal solito: il Brasile arriva all’appuntamento del 2026 con un nuovo allenatore di fama mondiale, una leggenda vivente da reintegrare e la pressione di un’attesa che dura ormai da un quarto di secolo. Il brasile calcio 2026 è già uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati di tutto il mondo, e per buone ragioni. Ecco tutto quello che devi sapere sulla preparazione e sulle sfide della nazionale verdeoro verso il torneo più importante del pianeta.

Carlo Ancelotti alla guida della Seleção: una scelta storica

La prima grande novità riguarda la panchina. Carlo Ancelotti è diventato commissario tecnico del Brasile nel maggio 2025, segnando un momento storico: per la prima volta nella storia, la Seleção ha affidato la propria guida tecnica a un allenatore straniero di questo calibro. Ancelotti porta con sé un curriculum straordinario, costruito sui più grandi palcoscenici europei, e la sua nomina ha subito acceso aspettative altissime sia in Brasile che nel resto del mondo.

Il punto fondamentale è questo: Ancelotti non è solo un nome di prestigio. È un tecnico abituato a gestire grandi stelle, a costruire equilibri di spogliatoio complessi e a preparare squadre per competizioni decisive. Tutte qualità che, nella pratica, potrebbero fare la differenza in un torneo come il Mondiale.

Il calendario della preparazione: dalle amichevoli all’esordio mondiale

Per arrivare pronti al via, la Seleção ha costruito un percorso di avvicinamento preciso. Prima del Mondiale, il Brasile ha disputato due amichevoli fondamentali:

31 maggio – amichevole contro il Panama

– amichevole contro il Panama 6 giugno – amichevole contro l’Egitto

Il confronto con il Panama ha già dato i suoi frutti: il Brasile ha sconfitto la nazionale centroamericana, portando a casa una vittoria utile per rodare i meccanismi di gioco e testare la condizione atletica del gruppo. Si tratta di partite che, nella logica di una grande competizione, servono soprattutto per affinare gli automatismi e dare minutaggio ai giocatori che potrebbero avere un ruolo chiave.

Dopo queste due uscite, la Seleção si è diretta negli Stati Uniti per il grande appuntamento. Il Mondiale 2026 prende il via l’11 giugno, con la fase finale prevista il 19 luglio. Il Brasile farà il suo esordio giovedì 14 giugno contro il Marocco al MetLife Stadium del New Jersey: un debutto impegnativo, contro una squadra che nelle ultime edizioni ha dimostrato di saper sorprendere le grandi potenze del calcio mondiale.

Il nodo Neymar: tra storia e presente

Non si può parlare di brasile calcio 2026 senza affrontare il tema più delicato di questa vigilia: il futuro di Neymar in nazionale. Il fuoriclasse brasiliano è il giocatore con più presenze e più gol nella storia della Seleção: 128 caps e 79 reti, numeri che parlano da soli. Eppure la sua ultima apparizione con la maglia verdeoro risale al 17 ottobre 2023, in un qualificatore mondiale contro l’Uruguay terminato 2-0 per gli avversari.

Da quel giorno, Neymar ha attraversato un periodo complicato, segnato da infortuni e da un percorso di recupero lungo. Oggi gioca nel Santos, il club che lo ha lanciato, ed è tornato in campo nel calcio brasiliano. La domanda che tutti si pongono è: Ancelotti punterà su di lui per il Mondiale?

Immagine generata con AI

Vale la pena sapere che, al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla sua convocazione. Quello che è certo è che un giocatore del suo livello, se in condizione, rappresenterebbe un valore aggiunto enorme per qualsiasi squadra. La sua esperienza, la sua capacità di incidere nelle partite decisive e il suo legame con la maglia verdeoro sono elementi che nessun tecnico può ignorare facilmente.

Ecco cosa cambia rispetto al passato: con Ancelotti in panchina, le decisioni sembrano essere prese con criteri tecnici molto precisi. Il mister italiano ha sempre dimostrato di saper valorizzare i campioni, ma anche di non fare sconti a nessuno quando si tratta di scelte di campo.

L’obiettivo: la sesta stella dopo 24 anni di attesa

Il Brasile non vince il Mondiale dal 2002, quando alzò la coppa in Giappone e Corea del Sud. Sono passati 24 anni, un’eternità per una nazione che considera il calcio parte integrante della propria identità culturale. Ogni edizione successiva ha portato delusioni, alcune delle quali brucianti — come la sconfitta casalinga del 2014 — che hanno lasciato il segno nell’immaginario collettivo brasiliano.

Il brasile calcio 2026 rappresenta quindi molto più di una semplice competizione sportiva: è una questione di orgoglio nazionale, di riscatto e di ritorno al vertice mondiale. La Seleção si aggrappa ad Ancelotti e Neymar per tornare a sognare la sesta stella, come recita efficacemente più di un titolo di giornale in questi mesi.

Cosa aspettarsi dopo il Mondiale

Indipendentemente da come andrà il torneo, il ciclo del brasile calcio 2026 non si chiuderà il 19 luglio. Già sono stati programmati i primi impegni successivi: nel settembre 2026, in occasione della finestra FIFA, la Seleção affronterà l’Australia in due amichevoli disputate in territorio australiano. Un modo per mantenere alta l’attenzione e continuare a costruire il progetto tecnico di Ancelotti, qualunque sia il risultato mondiale.

Cosa tenere d’occhio nei prossimi mesi

Se vuoi seguire da vicino il percorso della Seleção, ecco i punti chiave da monitorare:

La lista dei convocati definitivi per il Mondiale e l’eventuale presenza di Neymar

L’esordio contro il Marocco il 14 giugno al MetLife Stadium

Il rendimento del gruppo nei primi match della fase a gironi

Le scelte tattiche di Ancelotti, che potrebbero rivelare molto sulla sua idea di Seleção

Gli sviluppi post-Mondiale, con le amichevoli in Australia a settembre 2026

Il Brasile si presenta al Mondiale 2026 con più interrogativi del solito, ma anche con una guida tecnica di livello assoluto e la voglia di chiudere un digiuno che dura da troppo tempo. Ancelotti sa come si vincono i trofei più importanti, e la Seleção ha tutto il talento necessario per tornare sul tetto del mondo. Starà ai prossimi mesi — e alle prossime partite — dire se questo è davvero l’anno della sesta stella.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.