Chi è Anass Salah-Eddine: il calciatore in ascesa

Anass Salah-Eddine, il calciatore che ha saputo rialzarsi

Ci sono carriere che seguono una traiettoria lineare, e poi ci sono quelle che assomigliano di più a un percorso ad ostacoli: cadute, rallentamenti, riprese. Anass Salah-Eddine calciatore rientra senza dubbio nella seconda categoria. Difensore di ruolo, terzino con spiccate qualità offensive, questo professionista nato nel 2001 ha vissuto anni difficili a causa degli infortuni prima di tornare a esprimersi ai massimi livelli. Oggi il suo nome circola con insistenza tra gli appassionati di calcio olandese e non solo, e le ragioni sono tutte concrete, misurabili sul campo.

Chi è Anass Salah-Eddine: il profilo del giocatore

Anass Salah-Eddine è un calciatore professionista che gioca come difensore, più precisamente come terzino. Il suo stile di gioco lo avvicina a quella categoria moderna di terzini cosiddetti “playmaker”: non semplici difensori che presidiano la fascia, ma giocatori capaci di impostare l’azione, inserirsi tra le linee e contribuire attivamente alla fase offensiva della squadra.

Cresciuto nel panorama calcistico olandese, Salah-Eddine ha attraversato le giovanili di club importanti prima di affacciarsi al calcio dei grandi. Come molti talenti precoci, ha dovuto fare i conti con gli infortuni in una fase cruciale dello sviluppo, quella in cui un giovane calciatore dovrebbe accumulare minuti, esperienza e fiducia. Gli stop fisici hanno rallentato la sua progressione, ma non l’hanno fermata definitivamente.

Per chi vuole approfondire il suo profilo tecnico e la carriera, la scheda su Transfermarkt offre un quadro dettagliato dei suoi movimenti di mercato e dei titoli conquistati.

Il passaggio da Ajax a Twente: una svolta a 750.000 euro

Il momento che ha segnato la vera ripartenza della carriera di Salah-Eddine è individuabile con precisione: all’inizio del 2024, lascia l’Ajax e si trasferisce al Twente per una cifra di 750.000 euro. Non si tratta di una somma astronomica per il mercato calcistico odierno, ma il valore di un trasferimento non si misura solo in denaro.

Per un giocatore che aveva bisogno di continuità e di un contesto in cui sentirsi centrale nel progetto tecnico, il Twente ha rappresentato esattamente quello. La scelta si è rivelata azzeccata: Salah-Eddine ha ritrovato la condizione fisica e la fiducia nei propri mezzi, tornando a esprimere le qualità che lo avevano fatto notare sin da giovane.

Questo tipo di percorso — lasciare un club di primissimo piano per trovare spazio altrove — è sempre una scommessa. Nel suo caso, la scommessa è stata vinta.

L’ascesa al PSV e i traguardi con il Marocco

Dopo l’esperienza al Twente, Anass Salah-Eddine calciatore ha fatto un ulteriore salto di qualità, approdando al PSV Eindhoven, dove nella seconda parte del 2025 era stabilmente titolare. Il PSV è uno dei club più competitivi dei Paesi Bassi, impegnato regolarmente anche nelle competizioni europee: essere un punto fermo in quella squadra è una garanzia di livello.

Immagine generata con AI

Sul fronte internazionale, il suo percorso con la nazionale del Marocco ha aggiunto un capitolo importante alla sua storia. In occasione dell’AFCON — la Coppa d’Africa per Nazioni — nell’apertura del torneo di dicembre 2025, Salah-Eddine ha fornito un assist decisivo, confermando la sua capacità di incidere anche nei contesti ad alta pressione. E il finale di quella competizione ha riservato la soddisfazione più grande: il Marocco ha vinto la Coppa d’Africa, e lui può fregiarsi del titolo di Campione d’Africa.

Per chi segue il calcio africano e le sue dinamiche, la pagina Wikipedia dedicata al giocatore ricostruisce le tappe della sua carriera internazionale.

I titoli in bacheca: un curriculum già ricco

Nonostante la giovane età — è nato nel 2001 — Salah-Eddine ha già accumulato un palmares di tutto rispetto. Ecco i titoli verificati:

Campione d’Africa con il Marocco (AFCON)

con il Marocco (AFCON) Campione dei Paesi Bassi per due volte , confermando la sua presenza in ambienti vincenti nel calcio olandese

, confermando la sua presenza in ambienti vincenti nel calcio olandese Campione d’Europa Under 17, un titolo che testimonia il suo valore già nelle categorie giovanili

Tre titoli di spessore internazionale per un giocatore che ha dovuto superare anche momenti difficili legati agli infortuni. È un bilancio che pochi coetanei possono vantare, e che racconta meglio di qualsiasi descrizione il talento e la resilienza di questo atleta.

Perché Salah-Eddine è un nome da tenere d’occhio

Il calcio moderno premia i terzini che sanno fare entrambe le fasi: difendere con solidità e contribuire alla costruzione del gioco. Anass Salah-Eddine calciatore incarna esattamente questo profilo. La sua capacità di proporsi in avanti, di servire assist e di partecipare attivamente alla manovra lo rende un elemento prezioso per qualsiasi sistema di gioco che punti sul possesso e sulla pressione alta.

Il percorso dalla crisi degli infortuni alla titolarità in un club come il PSV, passando per un trasferimento intelligente al Twente, dimostra anche una maturità caratteriale non scontata. Molti talenti si perdono quando le cose non vanno come previsto. Lui ha saputo aspettare il momento giusto e sfruttarlo.

Vale la pena tenerlo sul radar, sia per chi segue il calcio olandese sia per chi monitora le stelle nascenti del calcio africano. La traiettoria è in salita, i titoli già ci sono, e l’età gioca completamente a suo favore. Anass Salah-Eddine è uno di quei giocatori che, quando si arriverà a chiedersi “ma quando è esploso?”, la risposta sarà: stava succedendo proprio adesso, davanti ai nostri occhi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.