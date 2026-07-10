Pogačar domina il Tour de France 2026

Tour de France 2026, Pogačar: due tappe vinte e maglia gialla dopo sei giorni di gara

Se segui il ciclismo anche solo distrattamente, sai già che il nome di Tadej Pogačar è sinonimo di spettacolo sulle salite. E il Tour de France 2026 sta confermando esattamente questo: lo sloveno della UAE Team Emirates è già protagonista assoluto dopo appena sei tappe, con due vittorie parziali e la maglia gialla sulle spalle. La corsa, partita il 4 luglio e in programma fino al 26 luglio 2026, si preannuncia come una delle edizioni più combattute degli ultimi anni — e Pogačar è già al centro di tutto.

Cosa è successo nelle prime sei tappe

Il racconto di questo Tour de France 2026 con Pogačar protagonista comincia già nella terza tappa. Lo sloveno ha vinto a Les Angles strappando la maglia gialla a Jonas Vingegaard, il rivale danese che negli anni scorsi gli ha già soffiato il titolo. Un attacco secco, una salita dominata, e la classifica già che comincia a delinearsi.

Ma il Tour non è mai lineare. Nella quarta tappa, da Carcassonne a Foix, Pogačar ha perso la maglia gialla a favore del norvegese Torstein Træen dell’Uno-X. Un cambio di leadership inatteso per molti, che ha rimescolato le carte e ha ricordato a tutti che in questa corsa nessun vantaggio è definitivo prima dei Pirenei e delle Alpi.

Poi è arrivata la tappa sei. E lì Pogačar ha risposto nel modo più eloquente possibile.

La tappa 6: Pau-Gavarnie, 4.000 metri di dislivello

La sesta tappa del Tour de France 2026, da Pau a Gavarnie, è stata un test durissimo: oltre 4.000 metri di dislivello accumulato attraverso i Pirenei. Il tipo di tappa che divide i corridori in modo netto — chi regge e chi esplode.

Pogačar ha vinto, riprendendo la maglia gialla. Secondo quanto riportato da USA Today, lo sloveno ha staccato il gruppo degli inseguitori sulle rampe finali, dimostrando una condizione fisica straordinaria. Non è solo una questione di gambe: è una questione di capacità di leggere la gara nel momento giusto, di sapere quando accelerare e quando gestire.

Con questa vittoria, Pogačar sale a due successi di tappa in sei giorni di corsa e torna a guidare la classifica generale. Ma attenzione: mancano ancora quindici tappe alla fine, e il Tour de France non perdona chi abbassa la guardia.

Il record storico che Pogačar insegue nel 2026

Immagine generata con AI

C’è un dato che rende questo Tour de France 2026 per Pogačar ancora più affascinante da seguire. Lo sloveno arriva a questa edizione con quattro vittorie complessive alla Grande Boucle. Se dovesse conquistare anche questo titolo, diventerebbe il quinto corridore nella storia del ciclismo a vincere cinque Tour de France.

Come sottolinea FloBikes, si tratta di un traguardo che lo metterebbe in compagnia di una ristretta élite di campioni assoluti. Un’impresa che renderebbe questo Tour uno dei più significativi della storia recente della corsa.

Vale la pena sottolinearlo: non si tratta di un obiettivo già raggiunto. La corsa è in corso, e le montagne più impegnative potrebbero ancora riservare sorprese. Ma l’ambizione è lì, concreta, e Pogačar non ha mai nascosto di voler lasciare un segno indelebile nel ciclismo mondiale.

Chi sono i rivali da tenere d’occhio

Il Tour de France 2026 non è una corsa a senso unico, almeno non ancora. Jonas Vingegaard aveva la maglia gialla prima della terza tappa e resta uno degli avversari più temibili. Torstein Træen dell’Uno-X ha dimostrato di poter sorprendere, come ha fatto nella quarta tappa conquistando la leadership della classifica generale — un risultato che pochi avrebbero previsto alla vigilia.

Ecco i fattori che potrebbero ancora cambiare le sorti della corsa:

Le tappe alpine: dopo i Pirenei arrivano le Alpi, tradizionalmente il terreno dove i distacchi si amplificano e le classifiche si ridefiniscono in modo definitivo.

dopo i Pirenei arrivano le Alpi, tradizionalmente il terreno dove i distacchi si amplificano e le classifiche si ridefiniscono in modo definitivo. La gestione delle forze: vincere due tappe nelle prime sei giornate richiede energie enormi. Come risponderà il fisico di Pogačar nelle settimane successive?

vincere due tappe nelle prime sei giornate richiede energie enormi. Come risponderà il fisico di Pogačar nelle settimane successive? Gli imprevisti: cadute, problemi meccanici, condizioni meteo — il Tour è una corsa di tre settimane e l’imprevedibile fa parte del copione.

cadute, problemi meccanici, condizioni meteo — il Tour è una corsa di tre settimane e l’imprevedibile fa parte del copione. Gli avversari di classifica: Vingegaard e gli altri big team monitoreranno ogni mossa della UAE Team Emirates cercando il momento giusto per attaccare.

Perché questo Tour merita di essere seguito fino alla fine

Quello che sta succedendo al Tour de France 2026 con Pogačar in maglia gialla è esattamente il tipo di scenario che appassiona anche chi di ciclismo sa poco. C’è un campione che insegue la storia, ci sono rivali credibili, ci sono montagne che non perdonano gli errori, e ci sono ancora quindici tappe da disputare.

La corsa si concluderà il 26 luglio 2026. Da qui a quel giorno, ogni giornata potrebbe riscrivere la classifica. Pogačar ha dimostrato di essere in forma straordinaria, ma il Tour de France è la corsa più dura e imprevedibile del mondo del ciclismo, e nessun titolo è assegnato prima dell’arrivo a Parigi. Seguire le prossime tappe, specialmente quelle di alta montagna, sarà fondamentale per capire se lo sloveno riuscirà davvero a entrare nella storia con il quinto titolo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.