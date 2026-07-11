Pogačar domina il Tour de France e vola verso la vittoria

Pogačar domina il Tour de France 2026: stage 6 sul Tourmalet e maglia gialla riconquistata

Se segui il ciclismo anche solo con un occhio distratto, sai già che quando Tadej Pogačar attacca in salita il resto del gruppo può solo guardarlo andare. È esattamente quello che è successo nella sesta tappa del Tour de France 2026: il corridore sloveno della UAE Team Emirates-XRG ha fatto esplodere la gara sul Col du Tourmalet, ha percorso 40 chilometri da solo e ha rimesso la maglia gialla sulle sue spalle. Il Tour de France Pogačar è già, di fatto, il racconto dominante di questa edizione della Grande Boucle.

L’attacco che ha cambiato la tappa: cinque chilometri dal vertice del Tourmalet

La tappa 6 del 2026 collegava Pau a Gavarnie-Gèdre, un percorso che già sulla carta prometteva spettacolo. Ma il momento decisivo è arrivato quando mancavano ancora cinque chilometri alla vetta del Col du Tourmalet: Pogačar ha accelerato con una brutalità tattica che ha fatto sembrare i suoi rivali immobili.

I numeri raccontano tutto:

Jonas Vingegaard ha perso 30 secondi sul corridore sloveno in quella sola fazione di gara.

sul corridore sloveno in quella sola fazione di gara. Remco Evenepoel e Paul Seixas hanno accusato un distacco di 1 minuto e 45 secondi .

. Pogačar ha poi percorso i restanti 40 chilometri in solitaria fino al traguardo.

Quaranta chilometri da solo, in una tappa di montagna del Tour de France. Non è un dettaglio marginale: è una dimostrazione di forza che raramente si vede anche tra i campioni più forti della storia di questa corsa.

La maglia gialla torna sulle spalle di Pogačar

Con questa vittoria, Pogačar ha riconquistato la maglia gialla. Il simbolo della leadership nella classifica generale è tornato al 27enne di Komenda, che già in questa edizione aveva dimostrato di essere il corridore da battere. Ora, con il vantaggio accumulato sugli avversari diretti, la sua posizione in classifica si fa ancora più solida.

Vale la pena ricordare che Pogačar non è nuovo a questo tipo di dominio. Ha già vinto il Tour de France nel 2020, nel 2021, nel 2024 e nel 2025: quattro vittorie che lo collocano tra i più grandi della storia della corsa. Secondo quanto riportato dalla BBC Sport, il corridore sloveno punta ora a diventare il corridore più vincente nella storia del Tour de France insieme a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain, tutti fermi a cinque successi.

Cinque vittorie significherebbe entrare nell’Olimpo assoluto del ciclismo mondiale. E con questa prestazione sul Tourmalet, l’obiettivo non sembra affatto irraggiungibile.

Il Souvenir Jacques Goddet: anche il premio della montagna va a Pogačar

Immagine generata con AI

Come se non bastasse la vittoria di tappa e la riconquista della maglia gialla, Pogačar ha incassato anche il Souvenir Jacques Goddet, il premio da 5.000 euro assegnato al primo corridore che raggiunge la vetta del Col du Tourmalet. Un riconoscimento simbolico ma significativo, che porta il nome del leggendario direttore del Tour de France e viene assegnato proprio su questo colle iconico dei Pirenei.

Come riporta BikeRadar, Pogačar ha tagliato il traguardo della vetta per primo, aggiungendo un ulteriore tassello a una giornata già perfetta sotto ogni punto di vista.

Cosa significa questa tappa per il resto del Tour de France Pogačar

Dal punto di vista tattico e psicologico, la tappa 6 ha ridisegnato la corsa. Ecco perché:

Vingegaard è il rivale più vicino , ma con 30 secondi già persi in una sola salita, il danese dovrà trovare risorse enormi nelle tappe successive per rimontare.

, ma con 30 secondi già persi in una sola salita, il danese dovrà trovare risorse enormi nelle tappe successive per rimontare. Evenepoel e Seixas si trovano già in difficoltà : quasi due minuti di distacco dopo appena sei tappe rappresentano un deficit complicato da recuperare su un percorso che offre ancora molte opportunità agli scalatori.

: quasi due minuti di distacco dopo appena sei tappe rappresentano un deficit complicato da recuperare su un percorso che offre ancora molte opportunità agli scalatori. La maglia gialla ha un valore psicologico che va oltre la classifica: chi la indossa gestisce la corsa, detta i ritmi, obbliga gli avversari a inseguire.

In pratica, Pogačar ha fatto esattamente quello che ha fatto nelle edizioni precedenti: ha usato una singola tappa di montagna per mettere le cose in chiaro prima ancora che la corsa entri nel vivo delle sue fasi decisive.

Il profilo di un campione: 27 anni e già nella leggenda

Tadej Pogačar è nato il 21 settembre 1998. Ha 27 anni. Ha già quattro Tour de France in bacheca. Corre per UAE Team Emirates-XRG. Questi numeri, messi uno accanto all’altro, restituiscono l’immagine di un atleta che sta costruendo una carriera destinata a essere studiata per decenni.

Il punto fondamentale è che Pogačar non si limita a vincere: vince in modo spettacolare, con attacchi da lontano, con scatti che lasciano il segno visivo oltre che cronometrico. L’attacco a 5 chilometri dal vertice del Tourmalet non era una mossa di sopravvivenza, era una dichiarazione d’intenti.

Chi segue il ciclismo sa che il Tour de France ha ancora molte tappe davanti a sé, e che le corse non si vincono mai prima del tempo. Ma quello che Pogačar ha mostrato sul Tourmalet è il tipo di superiorità che raramente lascia spazio a rimonte. Per i rivali, la domanda non è più se batterlo, ma come limitare i danni nelle prossime settimane. Per gli appassionati, invece, c’è solo da godersi lo spettacolo di un campione che sembra ancora lontano dal suo limite.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.