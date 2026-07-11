Mbappé al Real Madrid: i primi mesi in Champions

Mbappé al Real Madrid: cosa ci dicono i primi 100 partite tra Champions League e Liga

Quando Kylian Mbappé ha firmato con il Real Madrid il 3 giugno 2024, l’attesa era quella di un evento epocale. Un trasferimento a parametro zero dal Paris Saint-Germain, un contratto quinquennale da 15 milioni di euro netti all’anno più un bonus alla firma da 150 milioni spalmati sulla durata del contratto: numeri che raccontano quanto i blancos volessero il fuoriclasse francese. A distanza di oltre un anno, con Mbappé che ha già raggiunto quota 100 partite con la maglia del Real Madrid, è il momento di fare un bilancio onesto. E il quadro che emerge è più complesso di quanto molti si aspettassero, soprattutto per quanto riguarda il percorso di Mbappé al Real Madrid in Champions League.

Il trasferimento del secolo: i numeri del contratto

Mbappé aveva 25 anni quando è arrivato alla Casa Blanca. Il Real Madrid lo ha annunciato ufficialmente il 3 giugno 2024, chiudendo una trattativa che si trascinava da anni tra indiscrezioni, smentite e colpi di scena. Il trasferimento a parametro zero dal PSG ha rappresentato un’operazione finanziaria straordinaria: nessun cartellino da pagare, ma un pacchetto economico complessivo che, tra stipendio e bonus alla firma, supera ampiamente i 200 milioni di euro nel corso dei cinque anni di contratto.

In pratica, il Real Madrid ha scommesso su un giocatore nel pieno della maturità calcistica, liberandosi dall’obbligo di un investimento iniziale sul cartellino e puntando tutto sulle sue prestazioni future. Una scommessa che, almeno in parte, sta dando risultati — ma non su tutti i fronti.

Mbappé in Champions League con il Real Madrid: la stagione amara

Il punto più delicato del bilancio riguarda proprio la competizione più importante per un club come il Real Madrid: la UEFA Champions League. Nonostante Mbappé sia il capocannoniere del Real Madrid in questa stagione, i blancos sono stati eliminati dalla Champions League. Un risultato che pesa, soprattutto considerando che il Real Madrid aveva vinto la competizione nelle ultime edizioni e che l’arrivo di Mbappé era stato presentato come il tassello definitivo per dominare l’Europa.

L’eliminazione dalla Champions League si aggiunge a quella dalla Copa del Rey, rendendo questa stagione deludente dal punto di vista dei trofei. E in Liga la situazione non è più confortante: il Real Madrid insegue il Barcellona con 11 punti di distacco e sole cinque partite da giocare, rendendo di fatto impossibile la rimonta per il titolo.

Eppure, in questo contesto difficile, Mbappé ha continuato a segnare. Il che solleva una domanda legittima: il problema è il giocatore, o è il sistema intorno a lui?

Il record in Champions League: i 50 gol nella storia

Al netto delle difficoltà di squadra, Mbappé ha scritto pagine importanti nella storia della Champions League. Secondo i dati ufficiali UEFA, il francese è diventato il nono giocatore nella storia a raggiungere quota 50 gol in Champions League. E lo ha fatto a soli 26 anni, risultando il secondo più giovane di sempre a tagliare questo traguardo, dopo Lionel Messi.

È un dato che mette in prospettiva l’intera carriera di Mbappé: parliamo di un giocatore che, nonostante una stagione collettiva deludente, continua ad accumulare numeri da leggenda. Il confronto con Messi in questo contesto non è retorico: è statisticamente fondato.

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100 partite con il Real Madrid: il confronto con i grandi del passato

Raggiungere le 100 presenze con il Real Madrid è un traguardo simbolico, e ESPN ha analizzato come i numeri di Mbappé in questo arco si confrontino con quelli di altri grandi attaccanti che hanno indossato la stessa maglia. Il risultato è che il francese regge il confronto sul piano realizzativo, confermandosi uno dei centravanti più prolifici della storia recente del club.

Il punto fondamentale, però, è che i gol da soli non bastano a misurare il successo in una squadra come il Real Madrid. I tifosi e la dirigenza si aspettano trofei, in particolare la Champions League, che è il DNA stesso del club. E su questo fronte, la prima stagione e mezza di Mbappé lascia aperte molte domande.

Cosa ci dice davvero questo bilancio

Ecco cosa emerge, concretamente, dall’analisi di questi primi mesi di Mbappé in maglia blancos:

Sul piano individuale , Mbappé è il miglior marcatore del Real Madrid e ha raggiunto un record storico in Champions League con i 50 gol nella competizione.

, Mbappé è il miglior marcatore del Real Madrid e ha raggiunto un record storico in Champions League con i 50 gol nella competizione. Sul piano collettivo , la stagione è stata deludente: eliminazione dalla Champions League, eliminazione dalla Copa del Rey, e Liga già praticamente persa con il Barcellona a +11.

, la stagione è stata deludente: eliminazione dalla Champions League, eliminazione dalla Copa del Rey, e Liga già praticamente persa con il Barcellona a +11. Sul piano contrattuale , il Real Madrid ha investito cifre enormi su un giocatore che ha ancora quattro anni di contratto davanti a sé: c’è tutto il tempo per invertire la rotta.

, il Real Madrid ha investito cifre enormi su un giocatore che ha ancora quattro anni di contratto davanti a sé: c’è tutto il tempo per invertire la rotta. Sul piano storico, i 50 gol in Champions League a 26 anni lo collocano in una categoria esclusiva, quella dei fuoriclasse assoluti.

Cosa aspettarsi nei prossimi anni

Il contratto di Mbappé con il Real Madrid ha ancora diversi anni davanti. La vera scommessa del club madrileno non era vincere subito, ma costruire un ciclo vincente attorno a un giocatore che è ancora lontano dal picco della maturità calcistica. A 26 anni, con 50 gol già in Champions League, il potenziale rimane enorme.

La stagione attuale ha però dimostrato che il talento individuale non è sufficiente a garantire risultati in una competizione come la Champions League, dove la coesione di squadra, la profondità della rosa e le scelte tattiche fanno spesso la differenza. Il Real Madrid dovrà lavorare su questi aspetti se vuole che la scommessa Mbappé si trasformi in titoli europei.

Per i tifosi del Real Madrid, il messaggio è chiaro: Mbappé segna, fa record e scrive la storia. Ma una stagione senza trofei, dopo un investimento di quella portata, non può essere considerata un successo. I prossimi anni saranno decisivi per capire se l’avventura di Mbappé al Real Madrid diventerà una delle storie più belle del calcio europeo o rimarrà un capitolo incompiuto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.