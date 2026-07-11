WhatsApp non funziona più su telefoni vecchi

WhatsApp smette di funzionare sui telefoni vecchi: cosa sta succedendo e cosa fare
Hai aperto WhatsApp stamattina e ti sei trovato davanti a un messaggio di errore? Oppure l’app si è aggiornata e ora non parte più? Se il tuo smartphone ha qualche anno sulle spalle, potresti essere vittima di un fenomeno che si ripete con regolarità: WhatsApp non funziona sui telefoni vecchi perché Meta — la società che gestisce l’app — decide periodicamente di abbandonare il supporto per i sistemi operativi più datati. Non è un guasto, non è un bug: è una scelta tecnica precisa, che ha già colpito milioni di utenti in più ondate successive e che continua a farlo ancora oggi.
Perché WhatsApp abbandona i dispositivi più vecchi
La risposta ufficiale di WhatsApp è chiara e diretta: i sistemi operativi più vecchi “non offrono il tipo di funzionalità necessario per espandere le funzioni dell’app in futuro”. In pratica, significa che mantenere la compatibilità con versioni di Android o iOS molto datate richiederebbe uno sforzo tecnico enorme, limitando al tempo stesso la possibilità di introdurre nuove funzionalità per tutti gli altri utenti.
È una logica comprensibile dal punto di vista dello sviluppo software, ma che ha conseguenze concrete per chi usa ancora un telefono acquistato cinque, sette o dieci anni fa. L’app semplicemente smette di funzionare, senza possibilità di aggiornamento.
La storia delle interruzioni: dal 2017 a oggi
Questo non è un fenomeno recente. WhatsApp ha già effettuato diversi tagli nel corso degli anni, seguendo una logica progressiva:
- Gennaio 2017: il primo grande taglio. WhatsApp ha smesso di funzionare su Android 2.2 Froyo (un sistema operativo del 2010), su iOS 6 (uscito nel 2012) e su Windows Phone 7. Chi aveva un vecchio Samsung Galaxy o un iPhone 3GS si è trovato improvvisamente senza servizio.
- Febbraio 2020: secondo giro di vite. Addio al supporto per Android 2.3.7 Gingerbread e per iOS 8. Dispositivi che fino a quel momento funzionavano perfettamente per chiamate e messaggi si sono ritrovati esclusi.
- Luglio 2020: WhatsApp ha alzato ulteriormente l’asticella, richiedendo come versione minima Android 4.0.3. Chi non era riuscito ad aggiornare il proprio telefono a quella versione ha perso definitivamente l’accesso all’app.
- Gennaio 2025: l’ondata più recente. WhatsApp ha interrotto il supporto per 19 modelli Android e per alcuni modelli di iPhone più datati. Il motivo dichiarato è l’integrazione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale all’interno delle chat, che richiedono hardware e sistemi operativi più moderni.
Come si può notare, si tratta di un pattern ricorrente: ogni volta che WhatsApp introduce tecnologie più avanzate, una nuova generazione di dispositivi viene lasciata indietro. Puoi approfondire la storia di queste interruzioni direttamente su Il Post e su Wired Italia.
Il problema del 2025: l’intelligenza artificiale cambia le regole del gioco
L’aggiornamento di gennaio 2025 è particolarmente significativo perché segna un cambio di paradigma. Non si tratta solo di aggiornare un’interfaccia o migliorare la crittografia: WhatsApp sta integrando funzioni di intelligenza artificiale direttamente nelle conversazioni. Queste funzionalità — come la generazione di testi, la sintesi di messaggi vocali e gli assistenti AI contestuali — richiedono una potenza di calcolo e una compatibilità software che i dispositivi più vecchi semplicemente non possono garantire.
In pratica, se il tuo telefono non riesce a gestire i nuovi requisiti di sistema, l’app non si limita a perdere qualche funzione secondaria: smette di funzionare del tutto. Niente messaggi, niente chiamate, niente videochiamate. Un’interruzione totale.
Come capire se il tuo telefono è a rischio
Se non sai con certezza quale versione di Android o iOS stai usando, ecco come verificarlo rapidamente:
- Su Android: vai in Impostazioni → Informazioni sul telefono → Versione Android.
- Su iPhone: vai in Impostazioni → Generali → Informazioni → Versione software.
Come regola generale, se il tuo smartphone ha più di cinque o sei anni e non ha mai ricevuto aggiornamenti del sistema operativo, è probabile che si trovi nella fascia a rischio. I dispositivi di fascia bassa o media acquistati prima del 2018-2019 sono quelli più vulnerabili, perché spesso i produttori smettono di rilasciare aggiornamenti di sistema dopo due o tre anni dall’uscita del modello.
Segnali che WhatsApp non funziona più sul tuo dispositivo
- L’app si apre ma mostra immediatamente un messaggio che invita ad aggiornare il sistema operativo.
- Non riesci a scaricare o aggiornare WhatsApp dal Google Play Store o dall’App Store.
- L’app risulta “non compatibile” con il tuo dispositivo nel negozio digitale.
- WhatsApp si apre ma non riesce a connettersi ai server, mostrando un errore persistente.
Cosa puoi fare concretamente
Se ti ritrovi in questa situazione, le opzioni disponibili sono essenzialmente due, e vale la pena valutarle con attenzione.
Prima opzione: aggiornare il sistema operativo. In alcuni casi, soprattutto su Android, è possibile installare una versione più recente del sistema operativo anche su dispositivi non più supportati ufficialmente dal produttore, tramite ROM personalizzate. È una soluzione tecnica, però, che richiede competenze specifiche e comporta rischi per la garanzia e la stabilità del dispositivo. Non è consigliata a chi non ha dimestichezza con queste procedure.
Seconda opzione: cambiare smartphone. È la soluzione più semplice e affidabile. Oggi esistono dispositivi Android di fascia media a prezzi accessibili che garantiscono piena compatibilità con WhatsApp e con le sue funzioni più recenti. Non è necessario acquistare un top di gamma: anche un modello di medio livello degli ultimi due o tre anni è più che sufficiente per usare l’app senza problemi.
Vale anche la pena considerare che un telefono non supportato dai produttori è spesso anche un telefono che non riceve più aggiornamenti di sicurezza, il che lo rende vulnerabile a rischi informatici ben più seri di una semplice incompatibilità con WhatsApp.
Un fenomeno destinato a continuare
Il punto fondamentale da tenere a mente è questo: quello che è successo nel 2017, nel 2020 e nel 2025 si ripeterà ancora. Man mano che WhatsApp introduce tecnologie più avanzate — che si tratti di intelligenza artificiale, nuovi protocolli di crittografia o funzioni multimediali più sofisticate — i requisiti minimi di sistema continueranno ad alzarsi. Chi usa un dispositivo datato dovrà fare i conti con questa realtà prima o poi.
La cosa più utile che puoi fare è tenerti informato sulle politiche di supporto di WhatsApp e, se il tuo telefono ha più di quattro o cinque anni, iniziare a valutare un aggiornamento in anticipo, senza aspettare di ritrovarti improvvisamente senza accesso alle tue conversazioni. Prevenire è sempre meglio che correre ai ripari quando il danno è già fatto.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.