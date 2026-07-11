WhatsApp non funziona più su telefoni vecchi

WhatsApp smette di funzionare sui telefoni vecchi: cosa sta succedendo e cosa fare

Hai aperto WhatsApp stamattina e ti sei trovato davanti a un messaggio di errore? Oppure l’app si è aggiornata e ora non parte più? Se il tuo smartphone ha qualche anno sulle spalle, potresti essere vittima di un fenomeno che si ripete con regolarità: WhatsApp non funziona sui telefoni vecchi perché Meta — la società che gestisce l’app — decide periodicamente di abbandonare il supporto per i sistemi operativi più datati. Non è un guasto, non è un bug: è una scelta tecnica precisa, che ha già colpito milioni di utenti in più ondate successive e che continua a farlo ancora oggi.

Perché WhatsApp abbandona i dispositivi più vecchi

La risposta ufficiale di WhatsApp è chiara e diretta: i sistemi operativi più vecchi “non offrono il tipo di funzionalità necessario per espandere le funzioni dell’app in futuro”. In pratica, significa che mantenere la compatibilità con versioni di Android o iOS molto datate richiederebbe uno sforzo tecnico enorme, limitando al tempo stesso la possibilità di introdurre nuove funzionalità per tutti gli altri utenti.

È una logica comprensibile dal punto di vista dello sviluppo software, ma che ha conseguenze concrete per chi usa ancora un telefono acquistato cinque, sette o dieci anni fa. L’app semplicemente smette di funzionare, senza possibilità di aggiornamento.

La storia delle interruzioni: dal 2017 a oggi

Questo non è un fenomeno recente. WhatsApp ha già effettuato diversi tagli nel corso degli anni, seguendo una logica progressiva:

Gennaio 2017: il primo grande taglio. WhatsApp ha smesso di funzionare su Android 2.2 Froyo (un sistema operativo del 2010), su iOS 6 (uscito nel 2012) e su Windows Phone 7. Chi aveva un vecchio Samsung Galaxy o un iPhone 3GS si è trovato improvvisamente senza servizio.

il primo grande taglio. WhatsApp ha smesso di funzionare su Android 2.2 Froyo (un sistema operativo del 2010), su iOS 6 (uscito nel 2012) e su Windows Phone 7. Chi aveva un vecchio Samsung Galaxy o un iPhone 3GS si è trovato improvvisamente senza servizio. Febbraio 2020: secondo giro di vite. Addio al supporto per Android 2.3.7 Gingerbread e per iOS 8. Dispositivi che fino a quel momento funzionavano perfettamente per chiamate e messaggi si sono ritrovati esclusi.

secondo giro di vite. Addio al supporto per Android 2.3.7 Gingerbread e per iOS 8. Dispositivi che fino a quel momento funzionavano perfettamente per chiamate e messaggi si sono ritrovati esclusi. Luglio 2020: WhatsApp ha alzato ulteriormente l’asticella, richiedendo come versione minima Android 4.0.3. Chi non era riuscito ad aggiornare il proprio telefono a quella versione ha perso definitivamente l’accesso all’app.

WhatsApp ha alzato ulteriormente l’asticella, richiedendo come versione minima Android 4.0.3. Chi non era riuscito ad aggiornare il proprio telefono a quella versione ha perso definitivamente l’accesso all’app. Gennaio 2025: l’ondata più recente. WhatsApp ha interrotto il supporto per 19 modelli Android e per alcuni modelli di iPhone più datati. Il motivo dichiarato è l’integrazione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale all’interno delle chat, che richiedono hardware e sistemi operativi più moderni.

Come si può notare, si tratta di un pattern ricorrente: ogni volta che WhatsApp introduce tecnologie più avanzate, una nuova generazione di dispositivi viene lasciata indietro. Puoi approfondire la storia di queste interruzioni direttamente su Il Post e su Wired Italia.

Il problema del 2025: l’intelligenza artificiale cambia le regole del gioco

L’aggiornamento di gennaio 2025 è particolarmente significativo perché segna un cambio di paradigma. Non si tratta solo di aggiornare un’interfaccia o migliorare la crittografia: WhatsApp sta integrando funzioni di intelligenza artificiale direttamente nelle conversazioni. Queste funzionalità — come la generazione di testi, la sintesi di messaggi vocali e gli assistenti AI contestuali — richiedono una potenza di calcolo e una compatibilità software che i dispositivi più vecchi semplicemente non possono garantire.

In pratica, se il tuo telefono non riesce a gestire i nuovi requisiti di sistema, l’app non si limita a perdere qualche funzione secondaria: smette di funzionare del tutto. Niente messaggi, niente chiamate, niente videochiamate. Un’interruzione totale.

Come capire se il tuo telefono è a rischio

Se non sai con certezza quale versione di Android o iOS stai usando, ecco come verificarlo rapidamente:

Immagine generata con AI

Su Android: vai in Impostazioni → Informazioni sul telefono → Versione Android.

vai in Impostazioni → Informazioni sul telefono → Versione Android. Su iPhone: vai in Impostazioni → Generali → Informazioni → Versione software.

Come regola generale, se il tuo smartphone ha più di cinque o sei anni e non ha mai ricevuto aggiornamenti del sistema operativo, è probabile che si trovi nella fascia a rischio. I dispositivi di fascia bassa o media acquistati prima del 2018-2019 sono quelli più vulnerabili, perché spesso i produttori smettono di rilasciare aggiornamenti di sistema dopo due o tre anni dall’uscita del modello.

Segnali che WhatsApp non funziona più sul tuo dispositivo

L’app si apre ma mostra immediatamente un messaggio che invita ad aggiornare il sistema operativo.

Non riesci a scaricare o aggiornare WhatsApp dal Google Play Store o dall’App Store.

L’app risulta “non compatibile” con il tuo dispositivo nel negozio digitale.

WhatsApp si apre ma non riesce a connettersi ai server, mostrando un errore persistente.

Cosa puoi fare concretamente

Se ti ritrovi in questa situazione, le opzioni disponibili sono essenzialmente due, e vale la pena valutarle con attenzione.

Prima opzione: aggiornare il sistema operativo. In alcuni casi, soprattutto su Android, è possibile installare una versione più recente del sistema operativo anche su dispositivi non più supportati ufficialmente dal produttore, tramite ROM personalizzate. È una soluzione tecnica, però, che richiede competenze specifiche e comporta rischi per la garanzia e la stabilità del dispositivo. Non è consigliata a chi non ha dimestichezza con queste procedure.

Seconda opzione: cambiare smartphone. È la soluzione più semplice e affidabile. Oggi esistono dispositivi Android di fascia media a prezzi accessibili che garantiscono piena compatibilità con WhatsApp e con le sue funzioni più recenti. Non è necessario acquistare un top di gamma: anche un modello di medio livello degli ultimi due o tre anni è più che sufficiente per usare l’app senza problemi.

Vale anche la pena considerare che un telefono non supportato dai produttori è spesso anche un telefono che non riceve più aggiornamenti di sicurezza, il che lo rende vulnerabile a rischi informatici ben più seri di una semplice incompatibilità con WhatsApp.

Un fenomeno destinato a continuare

Il punto fondamentale da tenere a mente è questo: quello che è successo nel 2017, nel 2020 e nel 2025 si ripeterà ancora. Man mano che WhatsApp introduce tecnologie più avanzate — che si tratti di intelligenza artificiale, nuovi protocolli di crittografia o funzioni multimediali più sofisticate — i requisiti minimi di sistema continueranno ad alzarsi. Chi usa un dispositivo datato dovrà fare i conti con questa realtà prima o poi.

La cosa più utile che puoi fare è tenerti informato sulle politiche di supporto di WhatsApp e, se il tuo telefono ha più di quattro o cinque anni, iniziare a valutare un aggiornamento in anticipo, senza aspettare di ritrovarti improvvisamente senza accesso alle tue conversazioni. Prevenire è sempre meglio che correre ai ripari quando il danno è già fatto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.