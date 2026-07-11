Manuel Akanji: ultime notizie e carriera

Manuel Akanji: chi è il difensore svizzero ora all’Inter Milan

Se segui il calcio europeo con attenzione, il nome di Manuel Akanji ti sarà sicuramente familiare. Difensore centrale svizzero con origini nigeriane, Akanji è uno di quei giocatori che ha costruito la propria carriera con pazienza e determinazione, passando da club a club fino ad arrivare ai massimi livelli del calcio continentale. Oggi, nel luglio 2026, il suo nome torna di attualità per via del suo prestito all’Inter Milan, una delle squadre più titolate d’Italia e d’Europa.

In questo articolo ripercorriamo le tappe fondamentali della sua carriera, le sue origini e il percorso che lo ha portato a vestire la maglia nerazzurra con il numero 25.

Le origini di Manuel Akanji: una famiglia internazionale

Manuel Obafemi Akanji nasce il 19 luglio 1995 a Wiesendangen, un piccolo comune del Canton di Zurigo, in Svizzera. Le sue radici sono decisamente internazionali: la madre Isabel è una ex tennista svizzera, mentre il padre Abimbola è un esperto di finanza di origini nigeriane e appassionato di calcio dilettantistico. Ha anche una sorella di nome Sarah.

È proprio questa combinazione di background — la disciplina sportiva della madre e la passione calcistica del padre — che ha probabilmente contribuito a formare un atleta completo, capace di unire tecnica, fisicità e intelligenza tattica. Con un’altezza di 1,86 metri, Akanji possiede le caratteristiche fisiche ideali per il ruolo di difensore centrale nel calcio moderno.

La sua doppia eredità culturale, svizzera e nigeriana, è anche un elemento che lo rende un personaggio interessante al di là del rettangolo di gioco, in un’epoca in cui il calcio è sempre più globale e multiculturale.

Il percorso professionale: da Basilea a Manchester City, fino all’Inter

La carriera di Manuel Akanji si è sviluppata attraverso tappe ben precise, ognuna delle quali ha rappresentato un salto di qualità significativo.

FC Basel: i primi passi nel calcio professionistico

Il punto di partenza è l’FC Basel, uno dei club più importanti della Svizzera. È qui che Akanji ha mosso i primi passi nel calcio professionistico, affinando le proprie qualità difensive e attirando l’attenzione dei grandi club europei. Il Basel è storicamente una delle migliori scuole per i talenti svizzeri, e Akanji non ha fatto eccezione.

Borussia Dortmund: il salto in Bundesliga

Il passo successivo è stato il Borussia Dortmund, club tedesco di altissimo profilo e da sempre attento ai giovani talenti. La Bundesliga è uno dei campionati più competitivi al mondo, e l’esperienza in Germania ha permesso ad Akanji di misurarsi con attaccanti di livello internazionale, crescendo ulteriormente come difensore.

Il Dortmund è noto per il suo pressing aggressivo e il gioco ad alta intensità: un contesto ideale per sviluppare le qualità atletiche e la lettura del gioco che caratterizzano il profilo di Manuel Akanji.

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Manchester City: la Premier League e Pep Guardiola

Il salto definitivo verso l’élite del calcio mondiale è arrivato con il trasferimento al Manchester City, uno dei club più dominanti degli ultimi anni nel panorama europeo. Giocare sotto la guida di Pep Guardiola, allenatore considerato tra i più innovativi della storia del calcio, rappresenta per qualsiasi difensore un banco di prova straordinario. Il City è noto per richiedere ai propri difensori non solo solidità difensiva, ma anche capacità di impostazione e partecipazione attiva alla manovra offensiva.

Per approfondire la storia e la rosa del Manchester City, puoi consultare il sito ufficiale del club.

Inter Milan: il prestito in Serie A

Attualmente, Manuel Akanji è all’Inter Milan in prestito dal Manchester City. Indossa la maglia nerazzurra con il numero 25 e fa parte di una rosa costruita per competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Champions League. L’Inter è un club con una storia straordinaria, e la presenza di Akanji nella difesa nerazzurra testimonia il livello raggiunto dal giocatore svizzero nel panorama europeo.

Tutti i dettagli ufficiali sul suo profilo sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’Inter Milan.

Perché Akanji è un difensore moderno da tenere d’occhio

Nel calcio contemporaneo, il ruolo del difensore centrale si è profondamente evoluto. Non basta più saper marcare e contrastare: serve saper leggere il gioco in anticipo, uscire palla al piede, gestire la pressione avversaria e contribuire alla costruzione dell’azione. Manuel Akanji incarna perfettamente questo profilo: alto 1,86 metri, con una formazione avvenuta in club che privilegiano il gioco di posizione e l’intensità atletica.

Il percorso Basel-Dortmund-Manchester City-Inter non è casuale. È la traiettoria di un giocatore che ha saputo crescere gradualmente, senza bruciare le tappe, affrontando ogni nuovo contesto con la mentalità giusta. Vale la pena ricordare che il padre Abimbola era lui stesso un calciatore dilettantistico: il calcio scorre nelle vene della famiglia Akanji da generazioni.

Cosa aspettarsi da Manuel Akanji nella stagione in corso

Con il prestito all’Inter Milan in corso, Manuel Akanji si trova in una delle situazioni più stimolanti della sua carriera. La Serie A è un campionato tattico e fisicamente intenso, molto diverso dalla Premier League ma altrettanto esigente. L’Inter, dal canto suo, è una squadra abituata a lottare per i titoli e a fare strada in Europa.

Per i tifosi nerazzurri e per gli appassionati di calcio in generale, il numero 25 dell’Inter è un giocatore da seguire con attenzione. La sua storia — dalle origini a Wiesendangen, passando per Zurigo, Dortmund e Manchester, fino a Milano — è quella di un atleta che ha costruito la propria carriera con metodo e ambizione. E, a 30 anni appena compiuti, il meglio potrebbe ancora dover arrivare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.