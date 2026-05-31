Nintendo torna su mobile con Pictonico: il gioco che trasforma le foto in minigame stile WarioWare

Nintendo torna su mobile con Pictonico, un gioco per Android e iOS che trasforma selfie e immagini della galleria in minigame rapidi e immediati.

Il titolo riprende una logica vicina a WarioWare, con partite brevi, gesti semplici e foto personali al centro dell’azione. Disponibile su Play Store e App Store, Pictonico prova così a riportare Nintendo nel pubblico smartphone con una formula leggera e modulare, divisa in volumi acquistabili separatamente e pensata per sessioni veloci durante la giornata.

Pictonico trasforma selfie e galleria in sfide lampo

Il funzionamento di Pictonico è diretto. Il giocatore può dare all’app l’accesso alla galleria fotografica oppure scattare una nuova immagine dal telefono. Da lì il gioco prende volti, dettagli e ritagli per costruire piccole prove a tempo. Il paragone più immediato è con WarioWare, la storica serie Nintendo fatta di azioni fulminee e istruzioni ridotte all’osso.

Qui, però, al posto dei personaggi entrano le foto dell’utente: una bocca da trascinare per mordere frutta, una testa da insaponare con lo shampoo, scene un po’ assurde ma pensate per essere capite in pochi secondi. Si tocca, si trascina, si reagisce. Tutto qui, ed è proprio questo il punto. L’uso di immagini personali dà al gioco un sapore diverso rispetto ad altre uscite mobile di Nintendo: niente grande racconto, almeno da quanto si legge sugli store, ma una raccolta di microprove costruite attorno alle foto del giocatore. Più curiosità e condivisione, meno progressione tradizionale.

Demo gratis e volumi a pagamento: cosa include Pictonico

La versione gratuita di Pictonico include una demo con tre minigame, utile per capire subito come funziona l’app prima di mettere mano al portafoglio. Per sbloccare il resto servono i pacchetti a pagamento: il Volume 1 costa 7,99 dollari e contiene 50 minigame, mentre il Volume 2 costa 5,99 dollari e ne aggiunge altri 30. In totale, almeno per ora, si arriva quindi a 80 minigame.

L’acquisto di un volume sblocca anche alcune funzioni extra, tra cui challenge stages, la modalità Score Attack e altri contenuti indicati nella scheda del gioco. C’è inoltre una modalità mix, pensata per mescolare le prove dei due volumi e giocarle insieme, senza restare dentro un solo pacchetto. La struttura lascia spazio a possibili espansioni future, anche se Nintendo non ha annunciato nuovi volumi. Al momento la formula è chiara: un assaggio gratuito, poi contenuti separati da acquistare.

Nintendo ci riprova su smartphone, dopo risultati non sempre brillanti

Con Pictonico, Nintendo torna a muoversi nel mercato mobile dopo anni di risultati non sempre lineari. La società giapponese ha già provato strade diverse su smartphone, dai giochi legati ai suoi marchi più famosi a progetti più autonomi, senza però riuscire a replicare con continuità il peso che ha su console. Il telefono resta un terreno complicato: pubblico enorme, attenzione breve, concorrenza feroce e modelli economici spesso lontani dalla tradizione Nintendo.

Questo nuovo titolo sembra scegliere una strada più piccola e pratica, più vicina all’uso quotidiano dello smartphone. Pictonico non prova a portare un grande gioco console su uno schermo ridotto, ma parte da ciò che il telefono ha già: fotocamera, album immagini, tocchi rapidi. Una scelta semplice, quasi da esperimento controllato. Se il pubblico risponderà, Nintendo potrebbe avere margine per allargare il progetto con altri pacchetti. Per ora resta una proposta curiosa, costruita attorno a un’idea immediata: prendere una foto qualunque e trasformarla in un piccolo gioco da pochi secondi.