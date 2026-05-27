Microsoft, con questi trucchi puoi scaricare giochi gratis dallo Store

Molti utenti continuano a rivolgersi quasi automaticamente ad altre piattaforme per cercare videogiochi gratuiti, senza rendersi conto che lo store di Microsoft mette a disposizione una quantità sorprendente di titoli scaricabili senza spendere un euro.

La parte interessante è che non si tratta soltanto di piccoli giochi casual o esperienze limitate. Nel catalogo compaiono simulatori, giochi di corse, avventure, puzzle e titoli multiplayer che possono occupare decine di ore.

Dove trovare i giochi gratis sul Microsoft Store

La ricerca spesso è il primo ostacolo. Entrando nello Store, infatti, la schermata iniziale mostra applicazioni, suggerimenti e contenuti sponsorizzati che possono creare un po’ di confusione.

La strada più rapida passa dalla sezione dedicata ai giochi. All’interno dell’area specifica è possibile filtrare i contenuti gratuiti e visualizzare i titoli più scaricati del momento, divisi per categoria.

Chi preferisce una ricerca più precisa può utilizzare direttamente la barra presente nella parte alta dello schermo, digitando il nome del gioco oppure parole chiave legate al genere desiderato.

Molti utenti notano una scritta che compare spesso sotto i titoli: “Acquisti in-app”. Questo dettaglio crea qualche dubbio, ma il significato è abbastanza semplice. Il gioco può essere scaricato gratuitamente, mentre alcuni contenuti aggiuntivi, oggetti o espansioni vengono eventualmente proposti a pagamento.

Quando questa indicazione non compare, invece, ci si trova davanti a un titolo completamente gratuito.

I piccoli trucchi che permettono di ottenere più giochi senza spendere soldi

La parte più interessante riguarda alcuni sistemi che molti ignorano completamente.

Uno dei più utilizzati passa attraverso Microsoft Rewards, il programma che assegna punti agli utenti per diverse attività quotidiane. Fare ricerche online, utilizzare alcuni servizi Microsoft o giocare sulla piattaforma permette di accumulare crediti che possono trasformarsi in premi e buoni utilizzabili direttamente nello Store.

Per alcuni utenti diventa quasi un meccanismo automatico. I punti aumentano poco per volta ma, nel tempo, possono diventare utili per ottenere contenuti senza mettere mano al portafoglio.

Esistono poi le promozioni temporanee, spesso sottovalutate. Lo Store propone periodicamente offerte che permettono di scaricare giochi normalmente a pagamento oppure ottenere sconti molto elevati.

Una funzione che sta attirando curiosità riguarda i giochi istantanei, una soluzione pensata per chi vuole aprire un titolo e iniziare subito a giocare senza installare nulla sul computer.

Naturalmente non tutti i giochi presenti nel catalogo sono esperienze complete o produzioni di grandi dimensioni. Ma è proprio qui che molti utenti finiscono per fare scoperte inattese.

Perché spesso la sorpresa non arriva dal titolo più famoso o da quello che occupa più spazio sul disco. Arriva da quel gioco scaricato quasi per caso, con l’idea di provarlo cinque minuti e chiuderlo subito. Poi passano due ore e ci si accorge che il piano iniziale era saltato.