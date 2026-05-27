World of Tanks: HEAT debutta: il nuovo shooter tattico free-to-play di Wargaming arriva su PC e console

Wargaming lancia oggi, martedì 26 maggio 2026, World of Tanks: HEAT, il nuovo shooter tattico free-to-play dedicato ai combattimenti corazzati.

Il gioco arriva su PC e console e prova ad affiancare alla formula storica della serie un ritmo più veloce, con Agenti, mezzi sperimentali e partite pensate per essere più immediate.

World of Tanks: HEAT è uscito: piattaforme, cross-play e progressione condivisa

Il debutto di World of Tanks: HEAT parte subito su PC, tramite Wargaming Game Center e Steam, su PlayStation 5, Xbox Series X|S e anche su NVIDIA GeForce NOW. La novità più importante, soprattutto per una community abituata a dividersi tra sistemi diversi, è il supporto completo al cross-play e alla progressione condivisa: si può cambiare piattaforma senza perdere avanzamenti e contenuti sbloccati.

Wargaming presenta HEAT come un titolo autonomo, costruito su un motore proprietario e pensato per partite più rapide rispetto alla tradizione del franchise. “Il lancio di HEAT è un traguardo enorme per noi, ma per molti versi è solo l’inizio”, ha dichiarato Artyom Yantsevich, Product Director, ringraziando il team di sviluppo e i giocatori che hanno seguito il percorso del gioco. Una frase da giorno di lancio, certo. Ma il messaggio è chiaro: il supporto dopo l’uscita avrà un peso centrale.

Launch Season al via: Battle Pass gratuiti, otto Agenti e quindici veicoli

La prima stagione, chiamata Launch Season, si apre con cinque Battle Pass settimanali gratuiti, cinque carri armati e una serie di ricompense pensate per accompagnare i giocatori nelle prime settimane. Al lancio sono disponibili tre Agenti: Chopper, Defender con il carro M1E1; Kent, Assault alla guida dell’XM1 90; e Hound, Marksman con il Leo 1A6A1. Gli altri cinque Agenti, insieme ai rispettivi mezzi, si sbloccano passo dopo passo attraverso i pass gratuiti della stagione.

In totale, il roster iniziale conta otto Agenti, divisi tra Defender, Assault e Marksman, ognuno con due veicoli legati al personaggio e uno stile di combattimento preciso. I mezzi disponibili sono quindici, modificabili con moduli ed equipaggiamento, mentre le mappe sono otto, con biomi e scenari diversi. Quattro le modalità PvP: Hardpoint, Control, Kill Confirmed e Conquest. Non viene presentata come una rivoluzione, quanto piuttosto come una formula riorganizzata: più chiara, più rapida, più facile da leggere in partita.

PC e console, il nodo prestazioni: modalità grafiche, 4K e GeForce NOW

Sul piano tecnico, Wargaming ha confermato diverse impostazioni per adattare World of Tanks: HEAT alle varie piattaforme. Su Xbox Series X e PlayStation 5 è prevista una modalità Performance con obiettivo a 60 FPS e uscita 4K, usando una risoluzione interna dinamica fino a 1080p. La modalità Quality, invece, punta ai 30 FPS con uscita 4K e una risoluzione interna più alta, così da migliorare la pulizia dell’immagine. Xbox Series S mira ai 60 FPS con output a 1080p.

Su PlayStation 5 Pro arrivano modalità dedicate, Performance Pro e Quality Pro, con upscaling PSSR: la prima punta ai 60 FPS in 4K con risoluzione interna dinamica fino a 1440p, la seconda ai 30 FPS con le impostazioni visive più alte previste su console. La presenza su GeForce NOW allarga inoltre l’accesso anche a chi non ha un PC da gioco tradizionale. Per i requisiti PC completi, Wargaming rimanda alle specifiche ufficiali del gioco.