Perché i giochi PS3 restano un problema per PS5 e cosa può cambiare con PS6

La retrocompatibilità con i giochi PS3 resta uno dei nodi più difficili per PlayStation, e gli ultimi test tecnici spiegano perché PS5 non basta sempre.

Da anni molti utenti chiedono a Sony un modo più diretto per giocare ai vecchi titoli PlayStation 3, senza passare dallo streaming o da soluzioni parziali. Il problema, però, non è soltanto commerciale: dietro c’è una questione tecnica molto concreta, legata alla particolare architettura della vecchia console e al modo in cui molti giochi sfruttavano il processore Cell.

I test condotti con l’emulatore RPCS3 su PS5 tramite Linux mostrano bene questo limite. Alcuni giochi riescono a girare con risultati incoraggianti, mentre altri mettono rapidamente in difficoltà l’hardware della console. Il punto non sembra essere la risoluzione o la potenza grafica, ma il lavoro richiesto alla CPU per ricreare ciò che su PS3 veniva gestito dalle unità SPU. È qui che il discorso sulla futura PS6 diventa interessante, ma va trattato con cautela.

Perché PS3 è ancora così complicata da emulare

PlayStation 3 era una macchina potente, ma anche molto particolare. Il suo processore Cell non lavorava come le architetture più tradizionali usate nelle console successive, e molti sviluppatori dell’epoca costruivano parti importanti dei giochi intorno a quelle unità specializzate. Quando oggi si prova a far girare quei titoli su un sistema diverso, l’emulatore deve tradurre e ricostruire molti comportamenti in tempo reale, caricando parecchio la CPU moderna e non soltanto la scheda grafica.

Per questo i risultati cambiano molto da gioco a gioco. Titoli meno dipendenti dalle logiche più spinte del Cell possono comportarsi bene, mentre produzioni come Metal Gear Solid 4, Killzone o MotorStorm rappresentano un banco di prova molto più duro. In questi casi, anche aumentando o abbassando la risoluzione, il collo di bottiglia resta spesso lo stesso: la capacità del processore di gestire in modo fluido le istruzioni pensate per la vecchia PS3 e per le sue routine interne.

PS6 può essere il punto di svolta, ma non è una promessa

La prossima generazione potrebbe rendere questo scenario più realistico, semplicemente perché avrà una CPU più moderna e più margine per assorbire il peso dell’emulazione. Questo non significa che Sony abbia già promesso una retrocompatibilità completa con PS3 su PS6. Significa, piuttosto, che una console più potente potrebbe offrire una base tecnica più adatta per superare i limiti emersi su PS5, soprattutto nei giochi più difficili da gestire via emulazione.

Il punto è anche economico e strategico. Sony possiede documentazione e conoscenze interne che un progetto indipendente non può avere allo stesso livello, ma trasformare questa base in una soluzione stabile per il pubblico richiede tempo, test e ottimizzazioni gioco per gioco. Se PS6 fosse ormai vicina nella pianificazione industriale, avrebbe senso concentrare parte del lavoro sulla prossima console, invece di spremere fino in fondo una PS5 che mostra limiti evidenti proprio nei titoli più complessi del catalogo PlayStation 3.

La questione non riguarda solo la nostalgia. Molti giochi PS3 non hanno ricevuto remaster, porting moderni o versioni native per le console successive, e restano legati a una macchina sempre più lontana dal mercato attuale. Una retrocompatibilità più solida permetterebbe di recuperare una parte importante della storia PlayStation, senza obbligare gli utenti a conservare vecchio hardware o ad affidarsi allo streaming. Per chi ha costruito una libreria negli anni, il tema della conservazione pesa quasi quanto quello della comodità.