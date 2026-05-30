Call of Duty: Modern Warfare 4, ritorno a ottobre tra campagna coreana, DMZ e debutto su Nintendo Switch 2

Call of Duty: Modern Warfare 4 arriverà nell’ottobre 2026 con l’obiettivo di riportare la serie al centro dell’attenzione dopo mesi di discussioni tra i fan.

Il nuovo capitolo firmato Activision e Infinity Ward sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, con un taglio netto rispetto alla vecchia generazione. Al centro ci saranno una campagna ambientata nella penisola coreana, il ritorno di DMZ e una struttura pensata per rilanciare una delle saghe più importanti del mercato gaming.

Uscita a ottobre e salto generazionale: addio PS4 e Xbox One, debutto su Switch 2

La novità che salta subito agli occhi riguarda le piattaforme. Modern Warfare 4 sarà il primo Call of Duty su una console Nintendo dai tempi di Call of Duty: Ghosts, uscito nel 2013 anche su Wii U. Un ritorno non da poco, soprattutto perché arriva insieme all’addio definitivo a PlayStation 4 e Xbox One. Niente versioni per le console della vecchia generazione: secondo Infinity Ward, serviva più margine per lavorare su asset più pesanti, mappe più ricche e sistemi tecnici meno legati ai limiti dell’hardware passato.

La versione per Nintendo Switch 2 sarà realizzata con il supporto di Digital Legends, studio già coinvolto nei progetti mobile della serie. L’idea, spiegano, è offrire una versione pensata per la console e non una semplice conversione. Per chi è rimasto su PS4 e Xbox One, però, la notizia pesa: anche il supporto a Warzone sulle vecchie console verrà fermato poco dopo l’uscita del nuovo capitolo.

Campagna in Corea: Price giocabile, Ghost antagonista e guerra aperta nella penisola

La campagna di Modern Warfare 4 ripartirà dagli eventi di Modern Warfare III e porterà la storia dentro una guerra aperta tra Corea del Nord e Corea del Sud. Captain Price tornerà tra i personaggi giocabili, ma la sua posizione sarà tutt’altro che semplice: nel racconto è in fuga dopo l’uccisione di una figura chiave del capitolo precedente. Dall’altra parte ci sarà Ghost, presentato stavolta come antagonista diretto. Una scelta forte, destinata a far discutere. Accanto ai volti già noti farà il suo ingresso Park, soldato sudcoreano pensato come punto di accesso alla crisi militare al centro della trama.

Nel post di presentazione, Infinity Ward ha parlato di una campagna “ambiziosa” e più legata alle tensioni geopolitiche. Un modo anche per rispondere alle critiche arrivate dalla community sugli episodi più recenti, accusati da alcuni fan di avere una scrittura meno credibile e svolte narrative poco convincenti. Un commento sotto il blog ufficiale ha riassunto bene il clima: “Se Price e Ghost sono davvero su fronti opposti, stavolta devono scriverla bene”.

DMZ, cross-play e upgrade tecnico: le promesse di Infinity Ward per PC e console attuali

Sul piano del multiplayer e della parte tecnica, Infinity Ward promette interventi pesanti sul sistema di movimento, sulla gestione delle armi e sulla resa grafica. La versione PC sarà sviluppata insieme a Beenox e punterà a prestazioni più stabili e a una qualità visiva più alta, con ray tracing migliorato e supporto a NVIDIA DLSS 4.5 sulle configurazioni compatibili. Tornerà anche DMZ, la modalità extraction shooter introdotta con Modern Warfare 2, finita un po’ ai margini negli ultimi anni ma ancora molto richiesta da una parte della community.

Confermato il cross-play tra PC e tutte le console di attuale generazione, compresa Switch 2: una scelta delicata per un gioco che vive di ritmo competitivo e bilanciamento. Resta da vedere come reggeranno server e sistemi nelle prime settimane, da sempre il banco di prova più complicato per la serie. Per ora, però, Modern Warfare 4 si presenta come un capitolo pensato per segnare una ripartenza, tecnica e narrativa, con meno compromessi e una posta in gioco più chiara.