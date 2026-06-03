Xbox Game Pass, giugno 2026 porta 11 nuovi giochi: il calendario provvisorio

Xbox Game Pass si prepara a un giugno ricco di nuove uscite, con 11 giochi già confermati in arrivo su PC, console Xbox e cloud nel corso del mese.

Il calendario non è ancora definitivo, perché l’annuncio completo di Microsoft è atteso a breve, ma una prima traccia è già emersa e permette agli abbonati di capire cosa aspettarsi nelle prossime settimane. Le novità arriveranno tra PC, console e cloud gaming, mentre Game Pass resta uno dei pilastri della strategia Xbox dopo la recente revisione dei prezzi. Per Microsoft, il punto è continuare a rendere il catalogo abbastanza dinamico da giustificare l’abbonamento mese dopo mese.

Gli 11 giochi già confermati per giugno 2026

Il calendario provvisorio di Xbox Game Pass giugno 2026 si apre oggi, 2 giugno, con tre nomi importanti: Final Fantasy 6, Jurassic World Evolution 3 e The Elder Scrolls Online. I primi due, secondo le indicazioni disponibili finora, saranno accessibili agli utenti Ultimate, Premium e PC. Per gli altri titoli, invece, la disponibilità annunciata riguarda Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

L’8 giugno toccherà a Solarpunk, poi l’11 giugno arriveranno Beastro, Frog Sqwad e Starseeker: Astroneer Expeditions. Il 17 giugno sarà la volta di Denshattack! e Shift at Midnight. Restano senza una data precisa, ma sono comunque attesi entro il mese, RV There Yet? e Vapor World: Over The Mind. Una lista piuttosto varia, non fatta solo di titoli famosissimi, ma pensata per coprire generi diversi. “C’è parecchio da provare, anche solo per curiosità”, ha scritto un utente su un forum dedicato a Xbox nelle prime ore dopo la diffusione del calendario.

Otto debutti al day one tra PC, console e cloud

Il dato che pesa di più, per chi è abbonato a Game Pass, è quello degli otto giochi disponibili al day one, quindi inseriti nel catalogo fin dal giorno del lancio. È ormai uno dei punti forti dell’offerta Microsoft: non soltanto recuperare giochi già usciti, ma portare dentro il servizio anche produzioni nuove, senza un acquisto separato. In questo gruppo rientrano Solarpunk, Beastro, Frog Sqwad, Starseeker: Astroneer Expeditions, Denshattack!, Shift at Midnight, RV There Yet? e Vapor World: Over The Mind.

Resta però da controllare, gioco per gioco, la disponibilità su PC, console e cloud gaming, perché non tutti seguono lo stesso schema. Microsoft, di solito, chiarisce piattaforme e fasce di abbonamento con l’annuncio mensile completo. Il punto, per gli utenti, è molto semplice: chi gioca da console potrebbe dover aspettare conferme più precise, mentre gli abbonati a PC Game Pass sembrano già coperti per buona parte delle uscite indicate.

Game Pass al centro della strategia Xbox dopo la revisione dei prezzi

Questo nuovo gruppo di uscite conferma quanto Xbox Game Pass resti centrale nei piani di Microsoft Gaming, soprattutto dopo la recente revisione dei prezzi. La linea, spiegata più volte dal gruppo di Redmond nelle comunicazioni agli investitori, è chiara: aumentare il valore percepito dell’abbonamento e spingere gli utenti a usare il catalogo con maggiore continuità. In questo senso, giugno 2026 diventa un mese da osservare: tanti titoli, date diverse, otto lanci immediati.

Da solo, un nome non basta a cambiare gli equilibri. Serve ritmo. E Microsoft sembra puntare proprio su questo, alternando giochi riconoscibili come Final Fantasy 6 e The Elder Scrolls Online a produzioni indipendenti o più di nicchia. Non sono escluse altre aggiunte nel corso del mese, come spesso accade con il servizio. Per gli abbonati, quindi, il calendario resta aperto: qualche sorpresa potrebbe ancora entrare nel catalogo di giugno 2026.