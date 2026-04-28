Assassin’s Creed potrebbe tornare alle origini: spunta il rumor sul remake del primo capitolo

Ubisoft potrebbe riportare Assassin’s Creed al suo punto di partenza, con un possibile remake del primo capitolo ambientato tra Gerusalemme, Acri e Damasco.

Il ritorno di Assassin’s Creed Black Flag Resynced ha riacceso l’attenzione intorno alla serie Ubisoft, ma il vero colpo per molti fan potrebbe arrivare dopo. Secondo una nuova indiscrezione, la società starebbe lavorando anche a un remake del primo Assassin’s Creed, il capitolo del 2007 che ha dato inizio a una delle saghe più riconoscibili del mondo videoludico.

Per ora non c’è una conferma ufficiale, quindi il tema va trattato come rumor. L’ipotesi però non sembra fuori contesto: Ubisoft ha appena riportato in primo piano Black Flag con una versione ricostruita per l’hardware moderno, e l’interesse dei giocatori per i remake della serie appare ancora molto alto.

Perché il primo Assassin’s Creed avrebbe senso oggi

Il primo Assassin’s Creed è un gioco importante, ma oggi mostra chiaramente il peso degli anni. Le sue idee erano forti: parkour urbano, assassinii mirati, città storiche e una struttura diversa dagli action dell’epoca. Allo stesso tempo, molti giocatori moderni potrebbero trovarlo rigido, ripetitivo e meno fluido rispetto ai capitoli successivi.

Un remake permetterebbe di mantenere la storia di Altaïr Ibn-La’Ahad, aggiornando però animazioni, combattimenti, missioni e ritmo generale. Sarebbe una strada diversa da una semplice remaster, perché il primo capitolo avrebbe bisogno di una ricostruzione più profonda per risultare davvero attuale.

Il ruolo di Black Flag Resynced

Ubisoft ha già confermato Assassin’s Creed Black Flag Resynced, in uscita il 9 luglio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il progetto viene presentato come un remake, con miglioramenti grafici, aggiornamenti al gameplay e nuovi contenuti pensati per rendere più moderna l’avventura di Edward Kenway.

Proprio la risposta del pubblico a Black Flag Resynced potrebbe avere un peso sulle prossime mosse della serie. Se il remake dovesse funzionare, Ubisoft avrebbe un motivo in più per recuperare altri capitoli storici, soprattutto quelli che hanno ancora un forte valore nostalgico ma risultano meno accessibili ai nuovi utenti.

Una saga con molti progetti in movimento

Il possibile remake del primo capitolo arriverebbe in un momento molto affollato per Assassin’s Creed. Ubisoft ha già parlato di più progetti in sviluppo, tra cui Hexe, Invictus e Jade, con esperienze diverse pensate per allargare ulteriormente l’universo della serie.

Questa strategia mostra una volontà chiara: non puntare su un solo modello, ma alternare giochi principali, esperienze multiplayer, mobile e recuperi del passato. In questo quadro, un remake di Assassin’s Creed 1 sarebbe una scelta quasi naturale, perché riporterebbe la saga alla sua identità originaria.

Un ritorno che potrebbe parlare anche ai nuovi giocatori

La forza di un eventuale remake non sarebbe solo la nostalgia. Molti giocatori hanno conosciuto Assassin’s Creed attraverso capitoli più recenti, spesso molto diversi dal gioco originale. Tornare al primo episodio con grafica moderna e meccaniche riviste permetterebbe di riscoprire le radici della serie senza dover accettare tutti i limiti tecnici del 2007.

Resta però una condizione: Ubisoft dovrà evitare un semplice aggiornamento estetico. Per funzionare davvero, un nuovo Assassin’s Creed ambientato alle origini dovrebbe rispettare l’atmosfera del primo capitolo, ma renderla più fluida, varia e adatta alle abitudini di gioco attuali.