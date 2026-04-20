Intel prepara un processore Nova Lake da 16 core per giocare senza scheda video

Intel starebbe lavorando a un nuovo processore pensato per cambiare il modo in cui si gioca su PC, puntando tutto su una grafica integrata molto più potente del solito.

Le ultime indiscrezioni parlano di una CPU della futura famiglia Nova Lake con una configurazione da 16 core e un comparto grafico integrato decisamente più ambizioso rispetto agli standard attuali. L’obiettivo sarebbe chiaro: offrire prestazioni sufficienti per il gaming senza la necessità di una scheda video dedicata.

Un processore pensato anche per il gaming

Secondo le informazioni emerse, questo chip dovrebbe combinare diversi tipi di core per gestire al meglio prestazioni e consumi, seguendo l’approccio ibrido ormai tipico delle CPU Intel. Il dato più interessante riguarda però la presenza di una GPU integrata molto più avanzata.

Si parla di una soluzione basata su architettura Xe di nuova generazione, con un numero di unità grafiche superiore rispetto a quanto visto finora nelle CPU desktop mainstream. Questo potrebbe permettere di gestire giochi moderni senza ricorrere a una GPU dedicata, almeno a livelli medio-bassi.

Un’alternativa alle schede video dedicate

Il progetto sembra inserirsi in una tendenza già evidente negli ultimi anni: rendere i sistemi più semplici e accessibili, riducendo la dipendenza da componenti esterni. Una CPU con grafica integrata potente può rappresentare una soluzione interessante per chi vuole un PC compatto o economico.

In questo scenario, Intel punterebbe a competere direttamente con le APU di AMD, che da tempo offrono buone prestazioni grafiche integrate. La differenza, però, potrebbe stare nella combinazione tra numero di core e capacità della GPU, con un equilibrio pensato per il gaming leggero e l’uso quotidiano.

Quando potrebbe arrivare Nova Lake

La piattaforma Nova Lake è attesa tra la fine del 2026 e il 2027, come evoluzione delle attuali CPU Intel Core Ultra. Non si tratta quindi di un prodotto imminente, ma di una direzione già ben definita nella strategia dell’azienda.

Oltre alla grafica integrata, questa nuova generazione dovrebbe introdurre miglioramenti anche su cache, memoria e gestione delle prestazioni, con configurazioni che potrebbero arrivare fino a numeri di core molto elevati nelle versioni di fascia alta.

Cosa cambia per chi usa un PC ogni giorno

Se queste indiscrezioni verranno confermate, il cambiamento più interessante riguarderà la possibilità di avere un computer più semplice da assemblare e meno costoso, senza rinunciare del tutto al gaming.

Non si parla di sostituire le schede video di fascia alta, ma di ridurre la necessità di una GPU dedicata per molte attività quotidiane e per una parte sempre più ampia dei giochi. In altre parole, il PC potrebbe diventare più compatto e accessibile, mantenendo comunque prestazioni adeguate.

Resta però un punto fermo: trattandosi di rumor, specifiche e tempistiche potrebbero cambiare. Ma la direzione è chiara, e indica un’evoluzione che potrebbe modificare in modo concreto l’equilibrio tra CPU e grafica nei prossimi anni.