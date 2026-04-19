PlayStation Portal si aggiorna: il firmware 7.0.2 prova a ridurre lag e disconnessioni

PlayStation Portal riceve un nuovo aggiornamento software che punta a migliorare uno degli aspetti più delicati dell’esperienza d’uso: la stabilità durante il gioco in streaming.

Sony ha avviato il rilascio del firmware 7.0.2, una versione che sulla carta non introduce grandi novità visibili, ma che prova a intervenire su due problemi molto concreti per chi usa spesso il dispositivo: lag e disconnessioni improvvise. Per un prodotto pensato proprio per giocare in remoto, è un passaggio più importante di quanto possa sembrare.

Perché questo aggiornamento conta davvero

Chi utilizza PlayStation Portal sa che la qualità dell’esperienza non dipende solo dallo schermo o dai comandi, ma soprattutto dalla tenuta della connessione. Quando il flusso si interrompe, l’input arriva in ritardo oppure il collegamento perde stabilità, anche una sessione breve può diventare frustrante. È proprio su questo fronte che si concentra il nuovo firmware.

Le note ufficiali, almeno per come sono state riportate, parlano di miglioramenti legati a stabilità e performance, oltre ad alcuni ritocchi minori ai messaggi di sistema e all’usabilità di certe schermate. Non siamo quindi davanti a un aggiornamento che cambia l’aspetto del dispositivo o aggiunge funzioni clamorose, ma a una patch pensata per rifinire il comportamento reale del prodotto durante l’uso quotidiano.

Un piccolo update, ma su un problema centrale

Questo rende il firmware 7.0.2 più rilevante di quanto dica il semplice numero di versione. Perché su un dispositivo come Portal il punto non è avere tante novità secondarie, ma poter contare su una sessione di gioco più fluida e meno esposta a interruzioni. Se il collegamento salta di frequente o il ritardo nei comandi si fa sentire, tutto il senso del prodotto viene messo in discussione.

Va anche detto che, almeno per ora, non esistono ancora conferme definitive sull’impatto reale della patch nei diversi contesti di utilizzo. Le promesse sono chiare, ma il risultato dipenderà molto dalla rete domestica, dalla qualità del Wi-Fi e dal tipo di giochi usati. In altre parole, l’aggiornamento sembra andare nella direzione giusta, ma la differenza concreta si misurerà soprattutto nell’esperienza di chi lo installerà nei prossimi giorni.

Arriva dopo un aggiornamento già importante

Il nuovo firmware segue un altro update distribuito a marzo, che aveva portato con sé il supporto al 1080p nel cloud gaming, migliorando la qualità visiva dello streaming. In quel caso l’effetto era più immediato da percepire sul piano dell’immagine. Stavolta, invece, Sony lavora soprattutto dietro le quinte, cercando di rendere il dispositivo più affidabile.

Ed è probabilmente questa la mossa più sensata. A un prodotto come PlayStation Portal serve prima di tutto continuità, perché una risoluzione più alta conta fino a un certo punto se la partita viene interrotta da lag o cali di connessione. Per chi usa spesso il gioco remoto, il firmware 7.0.2 potrebbe quindi essere uno di quegli aggiornamenti meno appariscenti ma più utili. Il vero test, come sempre, arriverà pad alla mano.