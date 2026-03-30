Avatar Legends: The Fighting Game ha una data, ecco quando esce su PC e console

Il nuovo gioco di Avatar ha finalmente una data di uscita precisa e, per chi segue sia i picchiaduro sia la saga animata, questa è una di quelle notizie che meritano attenzione subito.

Avatar Legends: The Fighting Game arriverà il 2 luglio 2026 e porterà su PC e console un picchiaduro 2D costruito intorno all’universo di Avatar, con personaggi ispirati alle diverse arti di dominio e un’impostazione che punta chiaramente anche al gioco online competitivo. Non è soltanto una licenza famosa trasformata in videogioco: qui l’obiettivo sembra essere quello di costruire un titolo capace di parlare sia ai fan della serie sia a chi cerca un fighting game accessibile ma con una sua identità.

Quando esce e su quali piattaforme arriva

La data fissata è quella del 2 luglio, con pubblicazione prevista su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2. È un dettaglio importante perché amplia subito il pubblico potenziale e rende il gioco interessante anche per chi si muove tra piattaforme diverse. In più, il supporto al cross-play fin dal lancio va nella direzione giusta: oggi un multiplayer online ha molto più senso quando non separa la community in gruppi troppo piccoli.

Perché questa uscita può attirare attenzione

Il punto non è solo il nome Avatar, che da solo ha già un forte richiamo, ma il modo in cui il progetto è stato presentato. Il gioco è stato mostrato in un contesto vicino al mondo dei fighting game competitivi e questo lascia intendere che non voglia fermarsi al semplice effetto nostalgia. Anche la scelta di inserire il rollback netcode e di lavorare su un sistema di combattimento basato sugli elementi suggerisce un tentativo abbastanza chiaro: entrare in un mercato affollato con una proposta riconoscibile e più solida del previsto.

Prezzo, roster e prime aspettative

Al lancio il gioco dovrebbe partire da un prezzo di circa 29,99 dollari, una soglia abbastanza aggressiva per un titolo che vuole farsi spazio senza chiedere troppo subito al pubblico. Il roster iniziale sarà composto da 12 personaggi, ognuno costruito intorno a stili e personalità dell’universo narrativo di Avatar. È un numero che non fa gridare al miracolo, ma che può bastare se il bilanciamento e la varietà dei combattenti saranno davvero all’altezza.

La vera curiosità, adesso, è capire se questo progetto riuscirà a restare in equilibrio tra due anime diverse: quella del prodotto pensato per i fan di Avatar e quella del picchiaduro che vuole essere preso sul serio anche da chi il genere lo segue da anni. Ed è proprio in quel punto di contatto che si giocherà il suo destino.