LEGO Batman torna più grande e maturo: il nuovo gioco ha una data vicinissima

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight arriverà il 22 maggio 2026 e promette di essere uno dei capitoli più ambiziosi mai dedicati al Cavaliere Oscuro in versione mattoncini.

Il nuovo gioco di TT Games riprende lo spirito leggero e accessibile della serie LEGO, ma prova ad avvicinarsi a un’esperienza più ricca, con combattimenti più strutturati, una Gotham più verticale e una progressione che guarda anche ai giocatori adulti. Non è una rottura totale con il passato, ma un’evoluzione piuttosto netta rispetto ai vecchi action adventure LEGO.

Il titolo uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam ed Epic Games Store, e Nintendo Switch 2. Chi sceglierà la Deluxe Edition potrà iniziare a giocare con 72 ore di anticipo, dal 19 maggio, mentre i preordini includeranno anche il costume ispirato a The Dark Knight Returns. La data è ormai vicina e l’interesse è alto, perché Batman è una delle licenze che meglio si presta al mix tra azione, ironia e collezionabili tipico dei giochi LEGO.

Un LEGO Batman più vicino a un action RPG

La novità più evidente riguarda la struttura di gioco. Legacy of the Dark Knight sembra voler superare la formula classica dei vecchi capitoli, prendendo qualcosa da LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e aggiungendo idee più legate al mondo di Batman. Ci sono alberi delle abilità, un sistema di combo più presente e una maggiore attenzione al combattimento corpo a corpo, con contrattacchi e gestione dei nemici più varia rispetto al passato.

Questa impostazione può rendere il gioco più interessante anche per chi negli anni ha trovato i titoli LEGO troppo semplici o ripetitivi. Le nuove difficoltà, chiamate Caped Crusader e Dark Knight, dovrebbero offrire più nemici, scontri più impegnativi e boss meno permissivi. Non significa che il gioco diventi improvvisamente punitivo, ma l’obiettivo sembra chiaro: mantenere l’accessibilità per famiglie e ragazzi, senza lasciare fuori chi cerca un minimo di sfida in più.

Gotham diventa più verticale e da esplorare

Un altro elemento interessante è la nuova Gotham. La città dovrebbe offrire più spazio alla verticalità, con edifici più alti, spostamenti più dinamici e meccaniche di attraversamento pensate per rendere Batman più agile tra tetti, strade e punti d’interesse. Rampino, salti e movimento tra i palazzi diventano quindi parte centrale dell’esperienza, non solo un modo rapido per passare da una missione all’altra.

La Batcaverna avrà un ruolo importante nella progressione, con potenziamenti, costumi, veicoli e oggetti sbloccabili. Anche questo contribuisce a rendere il gioco più vicino a un’esperienza da action adventure moderna, pur restando dentro una cornice LEGO molto riconoscibile. Il limite da verificare sarà la profondità reale delle attività secondarie: l’anteprima parla di una città piena di cose da fare, ma servirà il gioco completo per capire quanto saranno varie nel tempo.

Perché può interessare anche chi non gioca solo in famiglia

La serie LEGO è sempre stata associata a un pubblico trasversale, ma questo capitolo sembra voler parlare anche a chi è cresciuto con i vecchi giochi e ora cerca qualcosa di più solido. I riferimenti al mondo Batman saranno ampi, dai film agli elementi dei fumetti, con una storia che ripercorre origini, alleati e nemici storici del personaggio. L’ironia resta, ma l’impianto sembra più coeso e meno episodico.

Resta una scelta che potrebbe dividere: il numero di personaggi giocabili sembra più limitato rispetto ad altri giochi LEGO. In cambio, TT Games punta su costumi, veicoli, abilità e combattimenti più rifiniti. Se l’equilibrio funzionerà, LEGO Batman potrebbe diventare uno di quei titoli capaci di mettere d’accordo famiglie, appassionati DC e giocatori in cerca di un’avventura leggera ma non banale. La prova finale arriverà al lancio, quando si capirà se questa nuova formula regge davvero oltre le prime ore.