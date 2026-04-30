PlayStation, Sony chiarisce il caso DRM: cosa succede ai giochi digitali acquistati

Sony è intervenuta per chiarire il caso del presunto DRM a 30 giorni sui giochi digitali acquistati dal PlayStation Store.

La vicenda ha acceso molte discussioni tra gli utenti PS4 e PS5, perché tocca un punto molto sensibile: cosa succede ai giochi comprati in formato digitale quando la console resta offline per molto tempo. Dopo giorni di dubbi, l’azienda ha spiegato che il controllo online serve a confermare la licenza del gioco, ma non dovrebbe trasformarsi in una verifica periodica continua.

Il timore era nato dopo alcune segnalazioni secondo cui i nuovi acquisti digitali mostravano un timer legato alla licenza, con il rischio di bloccare l’accesso ai giochi se la console fosse rimasta scollegata troppo a lungo. La questione ha fatto discutere perché molti utenti considerano l’accesso offline una parte essenziale dell’esperienza PlayStation, soprattutto per i titoli single player.

Cosa ha chiarito Sony

Secondo la spiegazione fornita dall’azienda, i giocatori possono continuare ad accedere ai giochi acquistati come sempre. Per i nuovi acquisti digitali è richiesta una verifica online iniziale della licenza, ma dopo quel controllo non sarebbero necessari ulteriori check-in periodici. In sostanza, non si tratterebbe di un obbligo mensile permanente per continuare a giocare offline.

La misura sarebbe legata alla necessità di contrastare usi impropri del sistema di rimborso, evitando che un gioco venga scaricato, convalidato e poi mantenuto offline dopo una richiesta di restituzione. È un passaggio tecnico, ma ha un impatto importante sulla percezione degli utenti, perché il confine tra protezione commerciale e limitazione dell’uso legittimo può diventare molto sottile.

Perché gli utenti si sono preoccupati

Il caso ha riaperto una discussione più ampia sulla proprietà dei contenuti digitali. Quando un gioco viene acquistato su disco, l’utente percepisce di avere un oggetto fisico tra le mani. Con il download, invece, tutto dipende da account, licenze, server e controlli online. Anche se nella pratica l’esperienza può essere più comoda, la sensazione di controllo è diversa.

Il paragone con vecchie polemiche del mondo console è arrivato quasi subito, perché ogni forma di DRM che tocca l’accesso offline viene accolta con sospetto. Chi compra un gioco si aspetta di poterlo usare anche senza connessione, soprattutto se non si tratta di un titolo online. Per questo Sony aveva bisogno di chiarire rapidamente la situazione.

Cosa cambia per chi compra su PlayStation Store

Per l’utente comune, il punto pratico è questo: dopo l’acquisto di un gioco digitale, la console deve poter effettuare almeno una convalida online della licenza. Una volta completato questo passaggio, il gioco dovrebbe restare accessibile anche offline, senza la necessità di riconnettersi ogni 30 giorni.

Resta però un tema di fiducia. La crescita degli acquisti digitali rende più comodo comprare e scaricare giochi, ma aumenta anche la dipendenza da sistemi di autorizzazione e piattaforme centralizzate. Il chiarimento di Sony riduce l’allarme immediato, ma non chiude il dibattito: per molti giocatori, la vera domanda resta quanto controllo si abbia davvero sui giochi acquistati in formato digitale.