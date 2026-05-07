Nintendo riporta in volo Star Fox: il remake arriva su Switch 2 con tante novità

Star Fox torna su Nintendo Switch 2 con un remake pensato per riportare Fox McCloud al centro della scena dopo anni di assenza.

Il nuovo gioco arriverà il 25 giugno 2026 e riprenderà la struttura di Star Fox 64, uno degli episodi più ricordati della serie, aggiornandola con grafica rifatta, nuove modalità e funzioni pensate per la nuova console Nintendo.

Il ritorno non è casuale. Star Fox è una delle saghe storiche della casa giapponese, ma negli ultimi anni è rimasta molto più defilata rispetto a Mario, Zelda, Pokémon o Metroid. Ripartire da un remake di Star Fox 64 permette a Nintendo di recuperare una formula già amata dai fan, rendendola però più accessibile a chi non ha mai giocato l’originale su Nintendo 64.

Un classico Nintendo 64 rifatto per Switch 2

Il nuovo Star Fox sarà un’avventura d’azione basata sul capitolo del 1997, con Fox McCloud e il suo team impegnati ancora una volta nella difesa del sistema Lylat contro Andross. I giocatori torneranno a pilotare l’Arwing, affrontando battaglie spaziali, manovre evasive, percorsi alternativi e missioni pensate per essere rigiocate più volte.

La differenza più evidente sarà il trattamento visivo. Nintendo parla di un rifacimento completo, con personaggi ridisegnati, stage aggiornati, cutscene più curate, dialoghi interamente doppiati e una colonna sonora orchestrale. Non si tratta quindi di una semplice conversione, ma di un tentativo di dare a Star Fox una veste più moderna senza cancellare il ritmo da sparatutto su binari che ha reso celebre la serie.

Nuove modalità e multiplayer 4 contro 4

Tra le aggiunte più interessanti c’è una modalità multiplayer Battle Mode con scontri 4 contro 4, pensata per dare al remake una componente più attuale e meno legata alla sola campagna principale. È un’aggiunta importante, perché Star Fox è sempre stato ricordato soprattutto per l’avventura in singolo, mentre il multiplayer potrebbe aiutare il gioco a restare vivo più a lungo su Switch 2.

Il remake includerà anche controlli con Joy-Con 2 in modalità mouse, una scelta che potrebbe rendere più precisa la mira in alcune situazioni. Nintendo ha citato inoltre una funzione GameChat capace di mettere i giocatori “in cabina” nei panni dei personaggi dell’universo Star Fox, un dettaglio che conferma la volontà di sfruttare le nuove possibilità social e comunicative della Nintendo Switch 2.

Perché questo ritorno conta per Nintendo

Il nuovo Star Fox arriva in una fase delicata per Nintendo, chiamata a dimostrare che Switch 2 non vivrà solo di seguiti prevedibili e grandi nomi già sicuri. Riportare in vita una serie amata ma meno sfruttata può essere una mossa intelligente: parla ai fan storici, ma permette anche di testare quanto spazio ci sia oggi per franchise rimasti a lungo in secondo piano.

Per chi conosce Star Fox, il fascino sta nel ritrovare una formula immediata, fatta di velocità, percorsi ramificati, compagni di squadra e battaglie spettacolari. Per i nuovi giocatori, invece, il remake può diventare un ingresso più semplice in una serie che ha segnato la storia Nintendo ma che negli ultimi anni non ha avuto la stessa continuità di altri marchi. Il 25 giugno dirà se Fox McCloud può davvero tornare a volare anche in una generazione dominata da giochi sempre più grandi, aperti e complessi.