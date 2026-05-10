Giochi gratis su Steam: le offerte da riscattare subito prima della scadenza

Steam propone in questi giorni diversi giochi gratuiti, ma non tutte le offerte funzionano allo stesso modo e conviene capire bene le scadenze.

Alcuni titoli possono essere provati soltanto per un periodo limitato, altri invece restano nella libreria una volta riscattati. È una differenza importante, perché dietro la parola gratis si nascondono promozioni molto diverse tra loro.

Il caso più interessante è quello di FOUNDRY, un gioco open-world di automazione e costruzione di fabbriche pubblicato da Paradox Interactive. La struttura ricorda il filone di Satisfactory: si raccolgono risorse, si costruiscono linee produttive, si automatizzano processi e si sviluppano tecnologie in un mondo voxel generato per espandersi su larga scala. In questo caso, però, non si tratta di un regalo definitivo: il gioco è disponibile gratis solo come prova temporanea.

FOUNDRY si può provare, ma non resta gratis

La promozione di FOUNDRY permette di scaricare e giocare senza pagare fino all’11 maggio, secondo le scadenze indicate per il weekend gratuito. Terminato il periodo di prova, per continuare a giocarci bisogna acquistarlo. La buona notizia è che il titolo risulta anche scontato del 30% per qualche giorno, quindi chi lo prova e lo trova adatto ai propri gusti può recuperarlo a prezzo ridotto.

Molto diverso è il discorso per LivingBattle, che su Steam viene indicato come gratuito da mantenere se aggiunto all’account entro il 12 maggio. È un open-world più semplice e meno rifinito, centrato su missioni, veicoli e combattimenti in un ambiente sabbioso. Non è un titolo adatto a tutti, anche per la quantità limitata di recensioni e per una produzione più grezza, ma chi lo riscatta in tempo dovrebbe poterlo conservare nella propria libreria.

Gli altri giochi gratis da controllare

Tra le altre promozioni c’è anche The Midnight Walkers, uno sparatutto extraction con zombie disponibile in prova gratuita per il weekend. Anche qui la logica è quella del test temporaneo: si può giocare senza pagare, ma non significa ricevere una copia permanente. Può essere una buona occasione per capire se il mix tra PvPvE, sopravvivenza e recupero del bottino sia abbastanza convincente prima di valutare un acquisto.

Merita attenzione anche Roving Rovers: Australian Rover Challenge 2025, un simulatore spaziale leggero dedicato all’esplorazione lunare. Gli sviluppatori hanno annunciato il passaggio a un modello a pagamento insieme a un aggiornamento più grande, ma chi lo aggiunge all’account prima del cambio dovrebbe mantenerlo senza costi. È una di quelle offerte meno rumorose, ma potenzialmente più interessanti per chi ama esperienze sperimentali e titoli di nicchia.

Dishonored 2 è il nome più forte, ma con più passaggi

Il nome più noto del gruppo è Dishonored 2, ma in questo caso non si parla di una promozione diretta su Steam. La distribuzione avviene tramite un drop di chiavi legato alla Legion Gaming Community, con accesso tramite coda e disponibilità limitata. Questo significa che non tutti riusciranno necessariamente a ottenerlo, e che bisogna seguire i passaggi richiesti dalla piattaforma prima di riscattare la chiave.

Il consiglio pratico è distinguere subito tra prova gratuita e gioco da tenere. FOUNDRY e The Midnight Walkers servono soprattutto per testare senza pagare, mentre LivingBattle e Roving Rovers sono le offerte da riscattare se si vuole aggiungere qualcosa alla libreria. Dishonored 2 resta il colpo più interessante per valore e fama, ma anche quello meno immediato da ottenere. In giorni come questi Steam può sembrare piena di regali, ma la vera differenza la fanno scadenze, condizioni e attenzione al momento del riscatto.