PS5, nuova schermata Home in arrivo: come cambia la console con il prossimo aggiornamento

Chi usa PlayStation 5 ogni giorno si troverà presto davanti a una Home leggermente diversa, più ordinata e più facile da leggere fin dal primo colpo d’occhio.

Non si parla di una trasformazione profonda dell’esperienza PS5, ma di un aggiornamento che prova a mettere un po’ più di ordine nella schermata iniziale. Il cambiamento riguarda la parte alta della Home e punta a rendere più immediato l’accesso ad alcune delle sezioni più utilizzate, con una disposizione più chiara delle icone principali.

La novità è già presente nel firmware Beta di aprile 2026, quindi per ora è disponibile solo a un numero limitato di utenti iscritti al programma di test. L’idea, però, è quella di portarla successivamente a tutte le console con un aggiornamento pubblico, incluse PS5 Slim e PS5 Pro.

Una Home più pulita nella parte alta dello schermo

L’intervento di Sony si concentra soprattutto sulla barra superiore della schermata iniziale. Invece di apparire come un insieme più compatto e meno immediato da leggere, gli elementi principali vengono ora mostrati in modo più separato e riconoscibile.

Al centro di questo ritocco ci sono tre aree molto usate: PlayStation Store, PlayStation Plus e Libreria Giochi. Il vantaggio, almeno nelle intenzioni, è semplice: permettere a chi accende la console di raggiungere più rapidamente il negozio digitale, i contenuti inclusi nell’abbonamento e la raccolta dei titoli acquistati o installati.

Anche la navigazione segue una logica diretta. Ci si può spostare tra queste sezioni con il D-Pad del controller oppure con i tasti L1 e R1, con un funzionamento che ricorda quello già visto su altri dispositivi dell’ecosistema PlayStation. È un piccolo dettaglio, ma nella pratica può rendere la consultazione più naturale.

Un aggiornamento piccolo, ma pensato per l’uso quotidiano

Questo cambiamento ha soprattutto un valore di organizzazione. Non introduce nuove funzioni spettacolari e non modifica il cuore del sistema, ma prova a migliorare una parte che gli utenti vedono ogni giorno. Ed è proprio questo il punto più interessante: Sony continua a lavorare sulla interfaccia di PS5 con interventi graduali, cercando di rifinire l’esperienza invece di stravolgerla.

Per chi entra spesso nello Store, controlla il catalogo di Plus o passa dalla Libreria per scegliere cosa avviare, avere una struttura più leggibile può rendere l’uso della console un po’ più rapido e meno dispersivo. Non cambia il modo in cui si gioca, ma può alleggerire quei passaggi che si ripetono ogni giorno.

Le funzioni che ancora mancano

Allo stesso tempo, questo aggiornamento non risponde ad alcune richieste che una parte della community continua a ripetere da tempo. Restano fuori, almeno per ora, i temi completi per personalizzare davvero l’aspetto della Home e le cartelle per organizzare meglio raccolte di giochi sempre più ampie.

Sono due assenze che pesano soprattutto per chi usa la console da anni e vorrebbe una gestione più libera della propria libreria. Al momento, però, il firmware Beta non mostra segnali in questa direzione. L’intervento resta limitato alla disposizione degli elementi principali nella schermata iniziale.

Quando arriverà a tutti

Per adesso la nuova Home fa parte del firmware Beta di aprile 2026, quindi riguarda solo chi partecipa alla fase di prova. La distribuzione generale arriverà più avanti tramite il normale aggiornamento di sistema, anche se una data definitiva non è stata ancora comunicata.

L’obiettivo indicato è un rilascio pubblico in una seconda fase, con la possibilità che la novità raggiunga tutti entro la fine del mese. Quando succederà, il cambiamento sarà automatico per tutte le console compatibili. Non è una rivoluzione della PS5, ma è uno di quei ritocchi che mostrano come anche una schermata usata ogni giorno possa ancora essere migliorata.