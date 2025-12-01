2 telecamere di sicurezza a €69,99, occasione Cyber Monday imperdibile

Il Cyber Monday non trascura nemmeno la video-sorveglianza e la sicurezza domestica, e la combo EZVIZ C8c 2 Pack è esattamente quello che serve. Due telecamere motorizzate da esterno a soli €69,99 invece di €99,99 rappresentano un’occasione che raramente trovi nel mercato della sicurezza domestica. Lo sconto è generoso, il bundle è completo, e quello che ottieni è semplicemente impressionante per il prezzo. Risoluzione 1080P, intelligenza artificiale che distingue le persone dai falsi allarmi, visione notturna a colori fino a 20 metri: questi sono i pilastri su cui poggia una protezione seria della tua abitazione. Aggiungi la rotazione a 350° e l’inclinazione fino a 80°, e capirai subito che non stai compromettendo nulla. La sirena e i faretti stroboscopici integrati funzionano come deterrente attivo vero e proprio, dissuadendo chiunque abbia brutte intenzioni. Con l’audio bidirezionale comunichi direttamente dalle telecamere, mentre l’integrazione con Alexa e Google Assistant trasforma il controllo in qualcosa di immediato e naturale.

Libertà senza abbonamenti e storage senza limiti

Ecco il punto che cambia davvero le carte in tavola: la memoria microSD fino a 512GB significa storage locale senza obblighi di abbonamento ricorrente. Registri quando vuoi, accedi ai tuoi dati senza intermediari, mantieni il controllo totale della tua privacy. Il Wi-Fi dual antenna con copertura fino a 220 metri garantisce connettività stabile anche se le telecamere sono posizionate in zone difficili della proprietà. L’alimentazione a 12V DC richiede accorgimenti leggermente più specifici rispetto a soluzioni plug-and-play, ma le 12 posizioni preimpostate compensano con una praticità operativa superiore. Regola rapidamente l’inquadratura su zone critiche e monitora tutto senza doverlo fare manualmente ogni volta. La resistenza alle intemperie e la lente F1.6 garantiscono performance costante indipendentemente dalle condizioni meteo.

L’equilibrio perfetto tra prezzo e prestazioni

Sul mercato troverai alternative più economiche, ma nessuna che combini questa densità di funzionalità intelligenti a un costo così contenuto. L’algoritmo AI riduce drasticamente i falsi allarmi, il che significa notifiche rilevanti e meno distrazioni. La configurazione iniziale richiede attenzione: verifica la copertura Wi-Fi nella zona d’installazione, calibra le zone di rilevamento e sfrutta l’integrazione con gli assistenti vocali per un controllo rapido. Questa è la EZVIZ C8c che stavi cercando, al prezzo che non pensavi fosse possibile. La disponibilità su Amazon.it è limitata alle scorte, quindi agisci ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.