2 telecamere di sicurezza a €69,99, occasione Cyber Monday imperdibile

Offerta EZVIZ C8c: due telecamere WiFi 1080P con AI per il rilevamento persone, visione notturna a colori, sirena e microSD 512GB a €69,99. Scopri i dettagli.
Offerta EZVIZ C8c: due telecamere WiFi 1080P con AI per il rilevamento persone, visione notturna a colori, sirena e microSD 512GB a €69,99. Scopri i dettagli.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 1 dic 2025
2 telecamere di sicurezza a €69,99, occasione Cyber Monday imperdibile

Il Cyber Monday non trascura nemmeno la video-sorveglianza e la sicurezza domestica, e la combo EZVIZ C8c 2 Pack è esattamente quello che serve. Due telecamere motorizzate da esterno a soli €69,99 invece di €99,99 rappresentano un’occasione che raramente trovi nel mercato della sicurezza domestica. Lo sconto è generoso, il bundle è completo, e quello che ottieni è semplicemente impressionante per il prezzo. Risoluzione 1080P, intelligenza artificiale che distingue le persone dai falsi allarmi, visione notturna a colori fino a 20 metri: questi sono i pilastri su cui poggia una protezione seria della tua abitazione. Aggiungi la rotazione a 350° e l’inclinazione fino a 80°, e capirai subito che non stai compromettendo nulla. La sirena e i faretti stroboscopici integrati funzionano come deterrente attivo vero e proprio, dissuadendo chiunque abbia brutte intenzioni. Con l’audio bidirezionale comunichi direttamente dalle telecamere, mentre l’integrazione con Alexa e Google Assistant trasforma il controllo in qualcosa di immediato e naturale.

Acquista ora

Libertà senza abbonamenti e storage senza limiti

BlackFriday
EZVIZ 2 telecamere di sorveglianza WiFi esterno 360°, 1080P telecamera IP di sicurezza, visione notturna a colori, AI rilevamento delle persone, monitoraggio automatico dello zoom, audio

EZVIZ 2 telecamere di sorveglianza WiFi esterno 360°, 1080P telecamera IP di sicurezza, visione notturna a colori, AI rilevamento delle persone, monitoraggio automatico dello zoom, audio

BlackFriday

69,9999,99€-30%

Vedi l’offerta

Ecco il punto che cambia davvero le carte in tavola: la memoria microSD fino a 512GB significa storage locale senza obblighi di abbonamento ricorrente. Registri quando vuoi, accedi ai tuoi dati senza intermediari, mantieni il controllo totale della tua privacy. Il Wi-Fi dual antenna con copertura fino a 220 metri garantisce connettività stabile anche se le telecamere sono posizionate in zone difficili della proprietà. L’alimentazione a 12V DC richiede accorgimenti leggermente più specifici rispetto a soluzioni plug-and-play, ma le 12 posizioni preimpostate compensano con una praticità operativa superiore. Regola rapidamente l’inquadratura su zone critiche e monitora tutto senza doverlo fare manualmente ogni volta. La resistenza alle intemperie e la lente F1.6 garantiscono performance costante indipendentemente dalle condizioni meteo.

Prendilo con questo mega sconto

L’equilibrio perfetto tra prezzo e prestazioni

Sul mercato troverai alternative più economiche, ma nessuna che combini questa densità di funzionalità intelligenti a un costo così contenuto. L’algoritmo AI riduce drasticamente i falsi allarmi, il che significa notifiche rilevanti e meno distrazioni. La configurazione iniziale richiede attenzione: verifica la copertura Wi-Fi nella zona d’installazione, calibra le zone di rilevamento e sfrutta l’integrazione con gli assistenti vocali per un controllo rapido. Questa è la EZVIZ C8c che stavi cercando, al prezzo che non pensavi fosse possibile. La disponibilità su Amazon.it è limitata alle scorte, quindi agisci ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Smart Home inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Nuki Smart Lock Go a 99€, la sicurezza accessibile al Cyber Monday
Smart Home

Nuki Smart Lock Go a 99€, la sicurezza accessibile al Cyber Monday
Blink Mini 2K a 26,99 euro, il best buy del Cyber Monday è qui
Smart Home

Blink Mini 2K a 26,99 euro, il best buy del Cyber Monday è qui
Xiaomi TV F 32 a 129 euro, approfitta ora del Black Friday
Smart Home

Xiaomi TV F 32 a 129 euro, approfitta ora del Black Friday
Shelly 1 Mini Gen3 a 12,38 euro, il best buy del Black Friday è qui
Smart Home

Shelly 1 Mini Gen3 a 12,38 euro, il best buy del Black Friday è qui
Link copiato negli appunti