Addio chiavi di casa: l’accessorio smart che le sostituisce è molto più sicuro e funziona il 100% delle volte

Nel mondo della domotica, sempre più persone stanno abbandonando le chiavi fisiche per adottare soluzioni smart che rendono la gestione della propria casa più comoda e sicura.

Tra le tecnologie più innovative, Nuki ha rivoluzionato il concetto di serratura con i suoi dispositivi intelligenti. Un accessorio in particolare sta guadagnando attenzione: il Keypad 2.0 NFC, che promette di sostituire le chiavi tradizionali, rendendo l’accesso alla propria casa più sicuro e, soprattutto, pratico.

Come funziona il tastierino che cambia le regole del gioco

Il Keypad 2.0 NFC è un dispositivo smart progettato per interagire con le serrature Nuki, ma con un’innovazione che lo rende davvero speciale: la possibilità di sostituire le chiavi fisiche. A differenza del vecchio modello, il Keypad 2.0 NFC offre la possibilità di configurare codici personalizzati per ogni utente, permettendo così a più persone di accedere all’abitazione senza necessità di consegnare chiavi fisiche. Questo sistema è particolarmente utile per chi gestisce case in affitto, poiché consente di gestire l’accesso senza preoccuparsi di dover recuperare o sostituire le chiavi ogni volta.

Il tastierino è semplice ma elegante, con tasti numerici da 1 a 9, facilmente accessibili e ben visibili. Nonostante il suo design sobrio, si integra perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento esterno e non risulta mai ingombrante. La sicurezza è uno degli aspetti principali: oltre alla possibilità di impostare codici personalizzati, il dispositivo supporta fino a 20 impronte digitali, offrendo un ulteriore livello di protezione. Ogni codice o impronta può essere revocato quando non più necessario, garantendo un controllo completo su chi ha accesso alla propria casa.

Uno dei principali vantaggi del Keypad 2.0 NFC è la sua indipendenza dalla connessione Wi-Fi. Questo tastierino si collega via Bluetooth alla serratura Nuki, il che significa che anche in caso di interruzione della connessione Internet o mancanza di corrente elettrica, il sistema continuerà a funzionare perfettamente. L’autonomia del dispositivo è garantita dalle quattro batterie AAA che, a pieno regime, offrono circa 12 mesi di durata, senza necessità di ricariche frequenti. Inoltre, la piastra di montaggio può essere fissata sia tramite il potente adesivo 3M in dotazione, sia con le viti, a seconda delle preferenze e della tipologia di superficie su cui deve essere installato.

La fine delle chiavi fisiche

Sostituire le chiavi tradizionali con dispositivi smart come il Keypad 2.0 NFC non è solo una scelta di comodità, ma anche di sicurezza. La possibilità di configurare codici univoci e memorizzare impronte digitali rende questo sistema molto più sicuro rispetto alle chiavi tradizionali, che possono essere facilmente smarrite, rubate o copiate. Inoltre, la gestione a distanza dell’accesso attraverso l’app di Nuki consente di avere sempre il controllo della propria abitazione, senza la necessità di preoccuparsi di chiave fisiche o duplicati.

Non solo la sicurezza è potenziata, ma anche la comodità di utilizzo è nettamente superiore rispetto alle tradizionali serrature. Non è più necessario preoccuparsi di cercare le chiavi in borsa o tasca quando si arriva a casa: basta semplicemente digitare il codice o utilizzare l’impronta digitale. Inoltre, con il Keypad 2.0 NFC, l’accesso rimane garantito anche in caso di problemi con il Wi-Fi o l’energia elettrica, offrendo una soluzione di accesso che funziona sempre, al 100%.