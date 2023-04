Addio a questo modello di iPhone dopo l'uscita dell'iPhone 15

Nell’autunno 2023, Apple è pronta a lanciare una serie di nuovi iPhone. Come riportato da Tom’s Guide, con l’arrivo dell’attesissimo iPhone 15, alcuni modelli precedenti, tra cui l’iPhone 12, verranno progressivamente ritirati dal mercato per fare spazio alle nuove proposte della mela morsicata.

Apple è nota per la sua costante innovazione e per la ricerca di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. La decisione di togliere dal mercato alcuni modelli più datati, come l’iPhone 12, fa parte della strategia dell’azienda di concentrarsi sui dispositivi più recenti e performanti, in linea con le esigenze del mercato e con la volontà di offrire prodotti all’avanguardia.

L’iPhone 15, atteso per l’autunno 2023, promette di essere un dispositivo rivoluzionario e capace di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti. Tra le novità più interessanti c’è il nuovo processore, più potente e veloce che garantirà prestazioni eccellenti e un’esperienza d’uso senza precedenti. La fotocamera, inoltre, sarà ulteriormente migliorata, con nuove funzioni e una qualità d’immagine ancora superiore a quella dei modelli precedenti.

Nonostante il ritiro di alcuni modelli di iPhone, come l’iPhone 12 appunto, Apple continuerà a garantire il supporto e gli aggiornamenti software per un periodo di tempo limitato. Tuttavia, è probabile che la frequenza e la portata di tali aggiornamenti diminuiranno nel tempo, fino a quando i dispositivi interessati non verranno definitivamente abbandonati dall’azienda di Cupertino.

Oltre all’iPhone 15, la lineup di dispositivi Apple prevista per l’autunno 2023 include un modello di dimensioni ridotte, il successore dell’attuale iPhone SE, e un modello più economico pensato per competere con gli smartphone Android di fascia media. Apple mira così a coprire diverse fasce di mercato, mantenendo la propria posizione dominante nel settore degli smartphone.