L'iPhone 18 non avrà questa versione richiestissima: confermate le altre varianti

A quanto pare, l’iPhone 18 non avrà una versione richiestissima: al contrario, invece, sono state confermate le altre varianti.

Le indiscrezioni più recenti indicano che Apple starebbe considerando una revisione significativa della gamma cromatica del futuro iPhone 18 Pro, con la possibile esclusione del classico nero, da sempre una delle opzioni più richieste. Si tratterebbe di una scelta in linea con la strategia già adottata nella generazione precedente, che ha segnato una discontinuità rispetto alle abitudini consolidate del mercato.

L’eventuale abbandono del nero rappresenterebbe un cambio di paradigma per la linea Pro, storicamente legata a tonalità sobrie e conservative. Tuttavia, i risultati commerciali ottenuti recentemente suggeriscono che il marchio sia in grado di orientare le preferenze dei consumatori anche attraverso scelte meno convenzionali.

Dal successo dell’arancione a una nuova identità visiva

La decisione di non includere una variante nera nella serie precedente, come nel caso del iPhone 17 Pro, aveva inizialmente sorpreso osservatori e utenti. Le ricerche di mercato indicavano infatti il nero come il colore più diffuso nelle vendite delle generazioni passate.

Apple ha invece puntato su una tonalità arancione distintiva, che ha contribuito a definire l’identità visiva del prodotto e ha trovato spazio anche nelle strategie di altri produttori. Il risultato commerciale, con ricavi superiori agli 85 miliardi di dollari nel trimestre successivo al lancio, ha rafforzato l’idea che il colore possa diventare un elemento centrale nella differenziazione del prodotto.

Secondo le informazioni diffuse da fonti come Instant Digital, il futuro iPhone 18 Pro potrebbe essere disponibile in una gamma rinnovata che includerebbe rosso scuro, marrone e viola, mentre l’arancione potrebbe uscire di scena.

Tra le opzioni, il rosso appare come il candidato principale per assumere il ruolo di colore distintivo della generazione, consolidando una strategia basata su palette più riconoscibili e meno legate ai canoni tradizionali. Questa evoluzione suggerisce una progressiva ridefinizione dell’estetica dei modelli di fascia alta.

Maggiore uniformità nei materiali e nelle finiture

Oltre alla scelta dei colori, Apple starebbe lavorando su una maggiore coerenza visiva tra i materiali utilizzati. Nella generazione precedente, in particolare nelle versioni più chiare, era evidente una differenza tra la scocca metallica e il vetro posteriore.

Per il nuovo modello, l’obiettivo sarebbe ottenere una uniformità cromatica più precisa, con tonalità praticamente identiche tra le diverse superfici. Questo intervento contribuirebbe a rafforzare la percezione di qualità e continuità estetica, elementi centrali nel posizionamento del prodotto.

Sul piano del design, le indiscrezioni indicano una continuità con le linee recenti, accompagnata però da alcune modifiche tecniche. Il telaio in titanio potrebbe essere sostituito da una struttura unibody in alluminio, mantenendo il vetro sul retro.

Anche il comparto fotografico sarebbe oggetto di aggiornamenti, con una revisione del modulo superiore. Sul fronte, la Dynamic Island potrebbe ridursi ulteriormente grazie all’integrazione di sensori sotto lo schermo, contribuendo a una superficie visiva più pulita.

Prestazioni e chip di nuova generazione

Dal punto di vista hardware, i modelli Pro dovrebbero integrare il nuovo chip A20 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. Questa evoluzione consentirebbe un miglioramento delle prestazioni e dell’efficienza energetica, con effetti diretti sulla durata della batteria.

Nel complesso, le scelte ipotizzate per il futuro iPhone 18 Pro indicano una strategia in cui il design, i materiali e la gestione del colore assumono un ruolo sempre più rilevante, non solo come elementi estetici ma come leve per ridefinire il posizionamento del prodotto nel mercato degli smartphone di fascia alta.