La casa super tech di Valeria Marini

Il concetto di smart home non appartiene più solo ai tech-enthusiast puri, ma contagia sempre di più il mondo del lifestyle e dello spettacolo. Anche un’icona del glamour italiano come Valeria Marini ha scelto di integrare soluzioni tecnologiche all’interno della sua splendida abitazione romana.

L’approccio della showgirl alla tecnologia domestica rispecchia perfettamente la sua personalità: un connubio tra funzionalità d’avanguardia ed estetica raffinata, dove l’innovazione è al servizio del comfort e dell’atmosfera senza mai risultare fredda o invasiva.

Illuminazione scenografica e gestione smart dell’atmosfera

Il vero fiore all’occhiello della componente tecnologica nella casa di Valeria Marini è rappresentato dal sofisticato impianto di illuminazione a LED di ultima generazione. Non si tratta di semplici punti luce, ma di un sistema dinamico integrato che attraversa i diversi ambienti della casa, permettendo di modificare l’intensità e la tonalità dei colori a seconda del momento della giornata o dell’evento ospitato.

Queste strip LED e faretti d’atmosfera sono completamente gestibili tramite un sistema domotico centrale, azionabile sia da pannelli a muro che direttamente da smartphone. Questo permette di creare scenari luminosi personalizzati che esaltano gli arredi eleganti e i dettagli metallici tipici dello stile della proprietaria, garantendo al contempo un’elevata efficienza energetica e un controllo totale sui consumi della casa.

Comfort e automazione soft per il quotidiano

Oltre alla componente visiva delle luci, la tecnologia si esprime attraverso piccole ma significative automazioni dedicate al benessere quotidiano. L’appartamento è dotato di un sistema di climatizzazione smart bizona, capace di autoregolarsi per mantenere la temperatura ideale in ogni stanza, e di motorizzazioni silenziose per la gestione di tende e oscuranti.

Si tratta di un’architettura tech complessivamente “soft”, studiata per semplificare i gesti di tutti i giorni attraverso comandi centralizzati e assistenti vocali, dimostrando come la domotica moderna possa integrarsi con discrezione anche nelle dimore più eleganti e sofisticate.