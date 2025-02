Alexa cambia tutto: Amazon svela l’assistente vocale del futuro a febbraio

Una nuova era per l’intelligenza artificiale domestica sta per iniziare con il lancio della versione aggiornata di Alexa, l’assistente vocale di Amazon. L’azienda di Jeff Bezos ha infatti programmato un evento febbraio 2025 a New York, fissato per il 26, dove presenterà il suo assistente digitale potenziato dai modelli linguistici avanzati (LLM).

Il lungo silenzio di Amazon nel settore hardware durante il 2024 trova ora una spiegazione. L’assenza del consueto evento autunnale era legata alle sfide tecniche incontrate nello sviluppo della nuova Alexa, la cui presentazione era stata inizialmente programmata per fine 2023. Questa versione evoluta dell’assistente vocale promette di stabilire nuovi standard nell’interazione uomo-macchina.

L’evento segnerà anche un momento decisivo per Panos Panay, ex Microsoft e attuale responsabile della divisione Dispositivi e Servizi di Amazon. Dopo il suo debutto con il lancio dei Kindle nell’ottobre 2024, questa presentazione rappresenterà il suo primo grande palcoscenico come leader del team che sovrintende prodotti chiave come Echo e Fire TV.

Le aspettative sono alte per questa nuova incarnazione di Alexa. L’integrazione dei modelli linguistici avanzati dovrebbe garantire conversazioni più naturali e una superiore capacità di gestione delle richieste complesse. Tuttavia, restano interrogativi sul modello di distribuzione: alcune indiscrezioni suggeriscono la possibilità di un servizio premium per le funzionalità più avanzate.

In un mercato degli assistenti vocali sempre più affollato, con competitor come Google Assistant e Siri, Amazon punta a rafforzare la propria leadership. L’azienda scommette sull’integrazione con gli standard domotici Matter e Zigbee per offrire un’esperienza smart home ancora più completa e intuitiva.

La scelta di New York come location per questo evento febbraio 2025 sottolinea l’importanza strategica del lancio, che potrebbe ridisegnare il panorama degli assistenti vocali e dell’automazione domestica nel prossimo futuro.