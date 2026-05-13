Allarme VPN: da quando e perché servirà la carta d'identità per usare le reti private

Le VPN, ovvero reti private virtuali, sono strumenti utilizzati quotidianamente per motivi legittimi come la protezione della privacy, la sicurezza nelle connessioni aziendali, e la difesa dalla sorveglianza online.

L”uso crescente delle VPN sta sollevando preoccupazioni tra le istituzioni europee, in particolare per quanto riguarda l’uso da parte dei minori per aggirare i sistemi di verifica dell’età. In questo contesto, l’idea di imporre una verifica dell’età per poter utilizzare le VPN sta guadagnando terreno.

Le VPN, che cifrano il traffico internet e nascondono l’indirizzo IP dell’utente, vengono spesso usate dai minori per aggirare i sistemi di age verification, che sono stati introdotti per limitare l’accesso a contenuti per adulti o per proteggere la privacy online. Secondo un documento dell’European Parliamentary Research Service (EPRS), le VPN rappresentano una “scappatoia legislativa”, consentendo ai minori di eludere le restrizioni imposte dalle normative per il controllo dell’età.

L’aumento dell’uso delle VPN è stato particolarmente evidente dopo l’introduzione delle nuove normative britanniche sull’accesso ai contenuti per adulti. In Gran Bretagna, infatti, alcune applicazioni VPN sono balzate in cima alle classifiche di download subito dopo l’entrata in vigore delle restrizioni online. Questo ha sollevato dubbi tra i legislatori, preoccupati che le VPN possano compromettere la sicurezza dei minori, portando a una crescente attenzione sulla regolamentazione di questi strumenti.

La proposta di una verifica dell’età per le VPN

Una delle proposte avanzate dalle istituzioni europee è quella di imporre una verifica dell’età anche per l’accesso alle VPN, come già fatto in alcune giurisdizioni. Alcuni sostenitori di questa proposta, come il Children’s Commissioner for England, chiedono che l’accesso alle VPN sia limitato ai soli adulti. Se questa proposta fosse attuata, si verificherebbe un drastico cambiamento per il settore, poiché l’obbligo di identificazione degli utenti potrebbe compromettere uno degli aspetti principali delle VPN: l’anonimato.

L’introduzione di questa misura potrebbe infatti obbligare i provider di VPN a raccogliere dati sensibili sugli utenti, aumentando così il rischio di violazioni della privacy e di sorveglianza, due aspetti fortemente contrastati da molte organizzazioni per la privacy. In particolare, questo cambiamento potrebbe minare la sicurezza digitale di chi utilizza le VPN per motivi legittimi, come giornalisti, attivisti o lavoratori remoti, che dipendono dalla protezione dei loro dati e dalla possibilità di navigare in modo anonimo.

Attualmente, i sistemi di age verification adottati dai vari Paesi presentano diverse criticità, sia sul piano tecnico che privacy. Le tecniche di verifica più comuni, come l’autocertificazione, l’analisi biometrica o la verifica tramite documenti, sono state più volte criticate per le vulnerabilità che presentano, sia in termini di sicurezza che di protezione dei dati personali. Recenti studi hanno rivelato che l’app europea ufficiale per la verifica dell’età presenta diverse falle di sicurezza, come la memorizzazione non cifrata di immagini biometriche, che potrebbero compromettere la privacy degli utenti.

L’impatto delle nuove leggi in Europa e negli Stati Uniti

La regolamentazione delle VPN non è solo un tema europeo: negli Stati Uniti, lo Utah è stato il primo Stato a introdurre una legge che richiede la determinazione della posizione geografica dell’utente, anche quando vengono utilizzate VPN per mascherare la propria localizzazione. Questa legge, la SB 73, potrebbe influenzare le normative future, sia in Europa che negli Stati Uniti, portando a una revisione delle politiche relative alle VPN e alla protezione dei minori online.

Anche l’European Cybersecurity Act potrebbe subire modifiche, introducendo obblighi specifici per i provider di VPN nell’ambito della protezione dei minori online. Questo scenario potrebbe aprire un intenso dibattito, con diverse posizioni tra i governi, le piattaforme tecnologiche e i sostenitori della privacy digitale.