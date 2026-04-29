Proton VPN accelera e punta su Linux: più privacy anche per chi lavora

Proton VPN prepara una nuova fase di aggiornamenti pensata per rendere la navigazione protetta più veloce, stabile e semplice da usare su più dispositivi.

Le novità riguardano sia gli utenti comuni sia chi utilizza una VPN per lavoro, con un’attenzione particolare a Linux e alle aziende. Il punto centrale è chiaro: una VPN non deve più essere percepita come uno strumento complicato o lento. Per questo Proton sta lavorando su prestazioni migliori, connessioni più affidabili e funzioni capaci di adattarsi a contesti diversi, dalla navigazione domestica alla sicurezza aziendale.

Più velocità e connessioni meno instabili

Uno degli obiettivi principali riguarda la velocità. Proton sta preparando una nuova base tecnica per migliorare le prestazioni delle app, ridurre le disconnessioni e rendere più fluido l’uso quotidiano, soprattutto quando si passa da una rete all’altra o si scelgono server lontani.

Per molte persone, il limite percepito delle VPN resta proprio questo: più privacy, ma a costo di una connessione meno brillante. Se gli aggiornamenti manterranno le promesse, l’uso della protezione online potrebbe diventare più naturale anche per streaming, lavoro da remoto, download e navigazione continua.

Linux diventa meno trascurato

La parte più interessante riguarda Linux, spesso meno curato rispetto a Windows, macOS, Android e iOS quando si parla di app consumer. Proton sta lavorando per rendere l’esperienza più completa, con una nuova interfaccia grafica e strumenti più vicini a quelli disponibili sulle altre piattaforme.

In arrivo c’è anche un supporto più ampio al protocollo Stealth, pensato per mascherare il traffico VPN e renderlo più difficile da bloccare su reti restrittive. È una funzione utile non solo in Paesi con forte censura, ma anche in contesti dove scuole, uffici o reti pubbliche limitano alcuni tipi di connessione.

Per gli utenti più esperti resta importante anche la gestione da terminale, perché permette di controllare la VPN senza passare dall’interfaccia grafica. È un dettaglio tecnico, ma per sviluppatori, amministratori di sistema e professionisti Linux può fare molta differenza.

Più attenzione anche alle aziende

Proton sta guardando con più decisione anche al mondo business. Le aziende hanno bisogno di proteggere accessi, dipendenti da remoto e dati sensibili, ma vogliono strumenti facili da gestire e non troppo invasivi nella routine quotidiana.

Funzioni come server dedicati, gestione centralizzata degli utenti e controlli più precisi possono rendere una VPN più adatta alle esigenze professionali. Non si parla solo di navigazione anonima, ma di sicurezza operativa per team distribuiti, consulenti, piccole imprese e realtà che lavorano spesso fuori ufficio.

La direzione è quindi più ampia: Proton VPN vuole passare dall’essere un’app per utenti attenti alla privacy a una piattaforma più completa. Per chi usa già il servizio, gli aggiornamenti possono tradursi in meno attriti e più continuità. Per chi non usa ancora una VPN, il messaggio è semplice: la privacy digitale funziona davvero solo quando non complica la vita.

Proton VPN è già disponibile su tutte le principali piattaforme, con un piano gratuito che permette di iniziare senza costi e alcune limitazioni sulla velocità e sui server. I piani a pagamento partono da pochi euro al mese e sbloccano tutte le funzioni avanzate, inclusi più server, velocità più alte e strumenti pensati anche per uso professionale.