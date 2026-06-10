Migliori estensioni VPN per Chrome 2026: guida alla scelta tra servizi gratis e premium

Il motivo è semplice: proteggere la connessione, soprattutto su Wi-Fi pubblici, piattaforme di streaming e siti con blocchi geografici, è diventato sempre più importante. Ma c’è un punto da chiarire subito: una estensione VPN per Chrome, nella maggior parte dei casi, protegge solo il traffico del browser. Non tutto il computer. Sembra un dettaglio, ma nella scelta pesa. Eccome.

La classifica 2026: NordVPN, Surfshark, Proton VPN e le alternative più solide

Tra le migliori estensioni VPN per Chrome 2026 tornano sempre gli stessi nomi: NordVPN, Surfshark, Proton VPN, CyberGhost, ExpressVPN, Hotspot Shield, TunnelBear e Windscribe. Non sono però tutte uguali. Alcune sono pensate per un uso quotidiano, altre vanno bene giusto per una necessità al volo. NordVPN resta una delle soluzioni più complete: secondo i dati dichiarati dal provider, mette a disposizione migliaia di server in oltre cento Paesi, una politica no-log verificata da audit e strumenti come protezione WebRTC, blocco dei siti pericolosi e split tunneling. Surfshark piace soprattutto a chi usa tanti dispositivi: offre connessioni illimitate e funzioni contro cookie traccianti e link sospetti. Proton VPN, con sede in Svizzera, resta una scelta interessante anche perché ha una versione gratuita, pur con una scelta di server più ristretta. Più da compromesso sono CyberGhost, che offre un’estensione gratis ma con pochi server, ed ExpressVPN, servizio premium con una buona fama sulla velocità ma prezzi in genere più alti. Poi ci sono Hotspot Shield, TunnelBear e Windscribe: alternative gratuite o freemium utili per controllare la posta da un bar, meno adatte se l’obiettivo è guardare video in alta definizione o lavorare tutto il giorno con la VPN attiva.

Gratis o a pagamento: limiti di traffico, velocità e rischi per la privacy

La differenza tra VPN gratis per Chrome e VPN a pagamento non è solo nel prezzo. Conta soprattutto cosa succede dietro le quinte. Le versioni gratuite spesso hanno limiti di traffico, server pieni o una posizione scelta in automatico. Hotspot Shield, per esempio, nella versione free prevede soglie giornaliere; TunnelBear offre una quantità mensile di dati più adatta alla navigazione leggera che allo streaming. Windscribe è più generosa, con un piano gratuito che può arrivare a diversi gigabyte al mese, ma chiede comunque la creazione di un account.

Il nodo vero, come ripetono da anni gli esperti di sicurezza informatica, è un altro: se una VPN gratuita non spiega chiaramente come si mantiene, quali dati raccoglie e con quali standard protegge il traffico, meglio fermarsi prima di installarla. Non tutte sono pericolose, certo. Ma un’estensione con permessi sul browser può vedere molto: siti visitati, schede aperte, richieste di rete. “La comodità non deve far dimenticare i permessi concessi”, ricordano spesso gli analisti del settore. Le VPN premium, da questo punto di vista, offrono di solito più tutele: banda senza limiti, scelta del server, assistenza clienti e regole sulla privacy più chiare, spesso con rimborso entro 30 o 45 giorni.

I criteri decisivi: no-log, crittografia, server, split tunneling e dispositivi

Per scegliere una estensione VPN Chrome affidabile, il primo punto da guardare è la politica no-log: il provider deve impegnarsi a non conservare dati riconducibili all’attività online dell’utente. Ma non basta scriverlo in una pagina promozionale. Contano gli audit indipendenti, il Paese in cui ha sede la società e la tecnologia dei server, come le strutture RAM-only, che cancellano i dati al riavvio. Poi c’è la crittografia, con standard come AES-256 o protocolli moderni usati dalle app complete, anche se nelle estensioni per browser alcune funzioni possono essere ridotte.

Il numero di server VPN e la loro posizione incidono molto sulla velocità: collegarsi a un nodo vicino, per esempio Milano, Francoforte o Parigi, di solito va meglio che passare dall’altra parte del mondo. Da valutare anche lo split tunneling, utile per scegliere quali siti devono passare dalla VPN e quali no, magari per evitare problemi con home banking, gestionali aziendali o servizi che bloccano accessi insoliti. Infine ci sono i dispositivi. Surfshark consente installazioni illimitate con un solo abbonamento, mentre altri servizi fissano paletti precisi, spesso tra sette e dieci device. Per una famiglia, o per chi lavora tra notebook, smartphone e tablet, non è un dettaglio.

Estensione o app VPN: quando proteggere solo Chrome e quando tutto il dispositivo

La scelta tra estensione VPN per Chrome e app VPN dipende da come si usa davvero la connessione. Se serve proteggere solo la navigazione sul browser, magari in un profilo separato di Chrome usato per ricerche, acquisti o accessi a servizi esteri, l’estensione è comoda: si scarica dal Chrome Web Store, si fa il login quando richiesto e si attiva con un clic. Fine.

Se invece si usa un portatile su una rete Wi-Fi pubblica, in aeroporto, in hotel o in coworking, l’app VPN è più indicata: copre anche posta elettronica, cloud, app di messaggistica e altri processi del sistema operativo. Le estensioni, infatti, non proteggono tutto il traffico del dispositivo e non sempre hanno funzioni come kill switch o scelta avanzata del protocollo. In parole semplici: la VPN su Chrome è rapida e leggera, l’app è più completa. Per molti utenti la scelta migliore è usarle entrambe, a seconda della situazione. Estensione quando serve praticità. App quando conta la protezione totale.