NordVPN cambia pelle: la VPN diventa una piattaforma unica per la sicurezza digitale

NordVPN cambia pelle. L’azienda ha annunciato il rebranding della sua app: il servizio nato come VPN diventa una piattaforma unica per la sicurezza digitale.

Una scelta pensata per rispondere a minacce sempre più diffuse, dal phishing alle truffe online fino al furto di credenziali. La novità, comunicata da NordVPN e riportata da TechRadar, riguarda gli utenti dei mercati in cui l’app è disponibile e punta a ridurre il numero di strumenti separati da installare e gestire.

Dalla VPN all’app unica: i tre pilastri connect, protect e monitor

Il nuovo corso di NordVPN si regge su tre aree: connect, protect e monitor. La prima è quella più nota: la rete privata virtuale, usata per cifrare la connessione e nascondere l’indirizzo IP. La seconda riunisce le funzioni contro le minacce online. La terza comprende strumenti come il Dark Web Monitor, che avvisa l’utente quando dati personali o credenziali finiscono in spazi considerati a rischio.

Marijus Briedis, CTO di NordVPN, ha spiegato in una nota che gli utenti chiedono “più sicurezza, meno complessità e meno strumenti separati da installare e amministrare”. In sostanza, non più solo un tunnel cifrato, ma una sola app da cui gestire connessione, difesa e controllo delle possibili esposizioni online. Una direzione che si vede già nel mercato della cybersecurity per il grande pubblico, dove VPN, antivirus e monitoraggio delle violazioni tendono sempre più a sovrapporsi.

Antivirus di nuova generazione: phishing, truffe e malware bloccati prima del dispositivo

La parte centrale del rebranding riguarda Threat Protection, ora presentata come un antivirus di nuova generazione. Secondo NordVPN, il vecchio antivirus basato soprattutto sulla scansione dei file non basta più. Oggi il rischio passa spesso da pagine di phishing, falsi negozi online, messaggi truffa e tentativi di accesso agli account costruiti con tecniche di ingegneria sociale. Briedis ha riconosciuto che molti utenti usano ancora la parola “antivirus” come modo rapido per indicare la sicurezza digitale nel suo insieme.

Da qui la scelta di allargare il concetto: protezione in tempo reale contro malware, annunci pericolosi, tracker, scam e download dannosi, prima che arrivino sul dispositivo. Secondo i dati forniti dall’azienda, solo ad aprile gli strumenti di nuova generazione di NordVPN hanno bloccato 4,8 milioni di minacce, di cui oltre 3 milioni legate a malware. Sono numeri aziendali, e come tali vanno letti, ma mostrano quanto queste funzioni stiano diventando centrali dentro l’app.

La sfida privacy-first: più sicurezza senza trasformare la protezione in sorveglianza

Il passaggio più delicato, per un marchio costruito sulla privacy online, è chiaro: aggiungere funzioni di sicurezza senza rendere l’app troppo invasiva. Gli antivirus tradizionali, per funzionare, spesso chiedono accessi profondi al sistema. E per gli utenti più attenti nasce subito una domanda: quanta visibilità ha davvero il software su ciò che succede nel dispositivo? NordVPN sostiene di aver scelto un approccio privacy-first, raccogliendo solo i segnali minimi necessari per capire se un elemento sia pericoloso.

L’azienda parla anche di modelli di machine learning pensati per riconoscere categorie precise di minacce, senza trasformare la protezione in una sorveglianza generalizzata. “I consumatori non dovrebbero scegliere tra comodità, protezione e privacy”, ha detto Briedis. È su questo punto che si giocherà la credibilità del nuovo corso: offrire una sicurezza integrata davvero semplice, senza chiedere agli utenti un atto di fiducia al buio.